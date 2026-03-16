Review: Marathon ดาวปล้น คนย้ายร่าง

แนวเกม ชูตติ้งงมหาของ
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
อีกหนึ่งเกมยิงสไตล์ลูทของเอาชีวิตรอดกลับออกไป อันมีจุดเด่นสะดุดตาตรงงานอาร์ตที่ไม่เหมือนใคร
เรื่องราวคร่าวๆของเกม Marathon จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2893 เมื่อมีสัญญาณขอความช่วยเหลือถูกส่งมาจาก AI ผู้ควบคุมยานอาณานิคม UESC Marathon ที่เคยสญหายขาดการติดต่อในระหว่างภารกิจสำรวจดวงดาวไปนานหลายปี ทั้งฝ่ายรัฐบาล UESC และบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเลยต่างหมายตาจับจ้องหวังที่จะเคลมมันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง พวกเขาจึงส่งเหล่า Runners มนุษย์อาสาที่พร้อมสละกายหยาบเหลือไว้เพียงจิตสำนึกที่สามารถโอนถ่ายย้ายเข้าสู่ร่างเปลือกนอกใหม่ได้เรื่อยๆ ขึ้นไปทำภารกิจล่าขุมทรัพย์สุดอันตรายบนนั้นที่ไม่มีวันจบสิ้น
รูปแบบการเล่นจะคล้ายกับเกมแนว Extraction Shooter ทั่วไปในท้องตลาด ผู้เล่นทั้ง 18 คน (แบ่งเป็นหกทีมทีมละสามคน) จะถูกส่งตัวลงมาพร้อมกันกระจายไปตามโซนต่างๆบนดาวเคราะห์เอเลี่ยน หน้าที่หลักของเราคือการคุ้ยกล่องเก็บกู้ทุกสิ่งอย่างที่พอจะขนได้แล้วต่อสู้อยู่ไปให้รอดจนถึงจุดหลบหนี โดยจะมีอุปสรรคขัดขวางทั้งพวกหุ่นยนต์โรบอท สภาพแวดล้อม และเหล่ารันเนอร์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเอง หากระหว่างทางเกิดพลาดตายหรือขึ้นยานไม่ทัน ของมีค่ารวมถึงยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นภายในตัวเราจะสูญเปล่าหายแวบไปในทันที
สไตล์กราฟิกจะเน้นรูปทรงสี่เหลี่ยมไปซะทุกอย่าง ไม่ว่าจะโมเดลปืน ตัวละคร ยันสิ่งปลูกสร้างล้วนมีความเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบ หากใครนึกภาพไม่ออกลองนึกจินตนาการถึงเกม Roblox แต่เป็น Roblox แบบฉบับทุนหนา AAA น่ะนะ! ซึ่งถ้าใครชอบก็ชอบเลย ส่วนคนที่ไม่คลิกจะรู้สึกแปลกๆ สำหรับตัวผู้เขียนแล้วมองไปมันก็สวยดูมีเสน่ห์ดีนะ แค่ติดตรงเรื่องสีสันที่ฉูดฉาดแสบตาเกินไปหน่อยมองไปทางไหนก็เจอสีโทนสว่างสะท้อนแสง จึงทำให้บางทีเวลามองหาจุดตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมมันค่อนข้างลำบากเพราะสัญลักษณ์ไอคอนของเพื่อนนั้นก็ฉูดฉาดไม่แพ้กัน
ตัวละคร "ร่างเปลือก" (Shells) ที่มีให้เลือกภายในเกมเวอร์ชันปัจจุบันจะมีอยู่ 7 ร่างด้วยกัน แต่ละร่างจะมาพร้อมกับทักษะความสามารถเฉพาะทางที่ต่างกัน บางตัวกางโล่ได้ บางตัวล่องหนได้ บ้างมีสกิลฮีลรักษาสามารถชุบเพื่อน สแกนหาตำแหน่งศัตรู ว่องไวปราดเปรียว หรือมีตะขอเกี่ยวพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งในหนึ่งทีมปาร์ตี้เราสามารถเลือกเล่นตัวละครคลาสเดียวกันซ้ำกันทั้งสามคนหรือเลือกผสมคละเคล้าให้หลากหลายได้หมดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละทีม ส่วนใครที่เป็นสายโซโลเน้นลุยเดี่ยวก็ขอแนะนำว่าคุณควรเลือก Rook เพราะเป็นตัวละครเดียวในเกมที่ต่อให้พลาดตายคุณก็ไม่มีวันขาดทุน เนื่องจากมันจะมอบชุดเซตอุปกรณ์เอาตัวรอดพื้นฐานมาให้ฟรีๆ เราแค่ลงไปเดินชิลเก็บของไล่เปิดหีบกล่องสมบัติพบเจอศัตรูเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนร่างแฝงกายแนบเนียนไปกับพวกบอทศัตรูได้ทันที เรียกว่าเป็นคลาสสำหรับบรรดานักเก็บซากที่ไม่อยากข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับใครโดยแท้
ถึงจะเป็นเกมออนไลน์ แต่มาราธอนมันก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ตามเสพด้วยนะ ซึ่งเรื่องราวจะค่อยๆทยอยถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเราเคลียร์ภารกิจสำเร็จ ทว่าอย่าไปคาดหวังสูงว่าจะได้เห็นฉากภาพยนตร์เล่าเรื่องระดับเกม AAA เพราะที่คุณจะได้เห็นมันเป็นเพียงภาพอาร์ตเวิร์คนิ่งๆกับเสียงพูดที่ชวนงุนงงเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องระบบอัพเกรดตัวละครรวมถึงการเล่นเพื่อปลดของรางวัลแบทเทิลพาสนั้น มันก็มีอยู่ครบครันเหมือนเกมไลฟ์เซอร์วิสอื่นๆ นั่งเล่นฟาร์มวนไปในแต่ละฤดูกาลเพื่อปลดล็อคสกินใหม่ๆให้กับอาวุธและตัวละคร คือมันมีกิจกรรมและเป้าหมายพอให้เราได้ทำอยู่บ้างแหละ แม้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะไม่ได้ดูลึกซึ้งชวนดูดวิญญาณอะไรนักก็ตาม
ด้วยตีมคอนเซปต์ไซไฟนอกอวกาศ ดีไซน์ข้าวของเครื่องใช้จึงต้องดูแปลกประหลาดไว้ก่อน แวบแรกที่เห็นคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอเทมแต่ละชิ้น มันคืออะไร ใช้งานยังไง? ต้องกดเข้าไปอ่านคำอธิบายศึกษาทำความเข้าใจกันเอาเอง ซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่แล้ว แต่ตัวเกมดันทำให้ลำบากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการออกแบบหน้าต่างเมนูอินเตอร์เฟสที่เน้นเอาใจคนใช้เมาส์เป็นหลัก คนใช้จอยคอนโทรลเลอร์กว่าจะเข้าเมนูแต่ละทีหรือหยิบของใหม่ใส่กระเป๋าแทนที่ของเก่าแต่ละครั้งต้องลากอนาล็อกซ้ายเลื่อนข้ามผ่านหน้าจอไปมาไม่ต่างอะไรจากการใช้เมาส์ คือพวกเขาไม่คิดที่จะใส่ใจเหล่าผู้เล่นบนคอนโซลเลยแม้แต่น้อย และนั่นทำให้เราผิดหวังในตัวทีมงานบันจี้อย่างมาก
"เรียนตามตรง Marathon นั้นมันไม่ได้แย่ มันไม่ได้โว้กแบบเด่นชัด และไม่มีเหตุอันใดให้ต้องพบจุดจบซ้ำรอยเกม Concord ทว่าทั้งเกมนั้นและเกมนี้มันกลับมีจุดหนึ่งที่คล้ายกันนั่นคือจริตความทะนงตน มีความแข็งข้อดื้อดึงอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมเป็นฝ่ายเข้าหาคนเล่น แต่เป็นฝั่งผู้เล่นที่ต้องปรับตัวคลานเข่าเข้าหามันเอง แทนที่เกมไลฟ์เซอร์วิสมันควรจะเข้าถึงง่ายดึงดูดผู้คนให้มากที่สุด กลับกลายเป็นเกมยิงสีสันจัดจ้านที่ดูพยายามอย่างหนักเพื่อผลักไสขับไล่พวกเราออกไป"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|ปริมาณเนื้อหา
|6
|ความเป็นมิตรกับผู้เล่น
|5
|ภาพรวม
|6.8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*