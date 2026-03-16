Garmin เปิดตัวหน้าปัดสมาร์ตวอตช์ “Pokemon Sleep”

Garmin จับมือ Pokemon Sleep App เปิดตัวหน้าปัดนาฬิกา "Pokemon Sleep" สำหรับสมาร์ตวอตช์ Garmin ขนทัพเหล่าโปเกมอนยอดนิยมมาให้เลือกมากถึง 48 ตัวละคร สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการนำโลกของโปเกมอนมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีด้านสุขภาพของ Garmin ได้อย่างลงตัว โดยมาพร้อมกับ
• หน้าปัดสมาร์ตวอตช์ 2 รูปแบบ ได้แก่ "Pokemon Sleep: Snorlax & Friends" ที่มาพร้อมโปเกมอนอย่าง ฟุชิกิดาเนะ, ฮิโตคาเงะ, เซนิกาเมะ, พิคาชู และ คาบิกอน บนฉากเกาะกรีนกราส (Greengrass Isle) และ "Pokemon Sleep: I Choose You" ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเลือกโปเกมอนที่ชื่นชอบได้ 1 ตัว จากโปเกมอนยอดนิยมทั้งหมด 48 ตัว
• หน้าปัดทั้ง 2 รูปแบบจะแสดงอิริยาบถของโปเกมอนที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับค่าพลังงานของผู้ใช้งานที่อยู่แสดงในฟีเจอร์ Body Battery ตลอดวัน ตั้งแต่ท่าทางสดใสยิ้มแย้มไปจนถึงท่าทางเหนื่อยล้าและง่วงนอน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระดับพลังงานของร่างกายได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น
• โหมดกลางคืน (Night Mode) ที่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ 90 นาทีก่อนเวลานอนที่ตั้งค่าไว้ในแอปพลิเคชัน Garmin Connect เพื่อช่วยส่งสัญญาณให้ผู้ใช้งานเริ่มผ่อนคลายและเตรียมร่างกายเข้าสู่ช่วงเวลาพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของวันนอนหลับโลกที่ให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
คุณมิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “Garmin เชื่อว่าบทบาทของเทคโนโลยีไม่ได้หยุดอยู่เพียงการนำเสนอข้อมูล แต่ต้องช่วยให้ผู้คนเข้าใจร่างกายของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง และนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้จริง เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านฟังก์ชันการใช้งาน แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ความร่วมมือกับ โปเกมอน ในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของ Garmin ในการผสานลูกเล่นแบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการดูแลสุขภาพ เพื่อทำให้การติดตามพลังงานของร่างกายและการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สนุก เข้าถึงง่าย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว”
ผู้ใช้งาน Garmin สามารถดาวน์โหลดหน้าปัดสมาร์ตวอตช์ "Pokemon Sleep" ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Connect IQ Store: Pokemon Sleep: Snorlax & Friends และ Pokemon Sleep: I Choose You และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.garmin.com/th-TH/c/pokemon-sleep/
