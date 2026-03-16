Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.1 "อลหม่านแด่ฝ่าอรุณ" อัปเดต 25 มี.ค.นี้

HoYoverse เปิด Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.1 "อลหม่านแด่ฝ่าอรุณ" เผยเรื่องราวบทต่อไปใน Planarcadia เข้าร่วมแกะรอยไปกับยอดนักสืบ Ashveil และเปิดโปงแผนร้ายที่ซ่อนอยู่ในเกมจันทร์มายา อัปเดต 25 มีนาคมนี้
หลังจากมาถึง Planarcadia ผู้บุกเบิกก็ได้รับหน้ากากเพื่อเข้าร่วม "เกมจันทร์มายา" และเอาชนะสตรีมเมอร์ Sparxie ชื่อดังที่พยายามจะสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ จนกลายเป็นประเด็นร้อนอันดับหนึ่งของ Planarcadia เวลานี้ เพื่อให้ผู้คนมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่ดวงดาวมากขึ้น และสัมผัสถึงความหมายของจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก Pearl ประธานบริหารของ Planarcadia ได้ร่วมมือกับทีมขบวนรถไฟ เพื่อจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า "รางดาวเฟสติวัล" โดยมีธีมเป็นการผจญภัยของ Astral Express ขณะที่งานนิทรรศการที่ทุกคนตั้งตารออยู่กําลังจะเริ่มขึ้น "เกมจันทร์มายา" ในอีกด้านหนึ่งก็ยังคงดําเนินไปอย่างดุเดือด สงครามของเหล่าผู้วิงวอนใกล้จะปะทุขึ้นแล้ว ภายใต้การต่อสู้ของหลายฝ่าย เรื่องราวจะดําเนินไปในทิศทางไหนกันแน่?
ในฐานะงานฉลองขนาดใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติแด่ประสบการณ์อันน่าทึ่งในอดีตของ Astral Express "รางดาวเฟสติวัล" จะประกอบด้วยสามโซนจัดแสดงที่เปิดให้เข้าชมแล้ว ได้แก่ "โซน Belobog" "โซน Xianzhou Luofu" และ "โซน Penacony" ผู้คนใน Planarcadia สามารถขึ้นรถไฟรับส่งหัวขบวน Pom-Pom รุ่นพิเศษผ่านทาง "JUMP ทะลุมิติ!" เพื่อสัมผัสประสบการณ์ไฮไลต์ของการเดินทางบุกเบิกได้ในที่เดียว ที่นี่ไม่เพียงแต่จะได้ชมการต่อสู้ของบอลลูนยักษ์ที่มีต้นแบบมาจากผู้พิทักษ์สูงสุด Cocolia และ "หุ่นทำลายล้าง" เท่านั้น แต่ยังสามารถดื่มด่ำไปกับการดวลกับลอร์ดผู้ล้างผลาญ Phantylia ใน Scalegorge Waterscape แห่ง Luofu สุดระทึกใจ และร่วมพุ่งโจมตี Septimus ผู้ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับขบวนรถไฟท่ามกลางเสียงเพลงของ Robin ในอีกด้านหนึ่ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพิร์ลลักซ์อย่างเพิร์ลลักซ์ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้จัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถสำรวจได้เช่นกัน ภายในตึกไม่เพียงแต่มีการจัดแสดงโมเดลแอ็กชันฟิกเกอร์ "ราชา Pom-Pom อัลลอย" รุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์หลากหลายในธีมเมคคาทรอนที่ทุกคนไม่ควรพลาด!
ในฐานะบุคคลสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ Ashveil จะกลายเป็นตัวละครที่ควบคุมได้อย่างเป็นทางการ นักสืบที่ "เชื่อถือไม่ได้" ซึ่งมักจะปรากฏตัวด้วยภาพลักษณ์เกียจคร้านและผ่อนคลายผู้นี้ จะเผยด้านที่จริงจังและพึ่งพาได้ของเขาอย่างแท้จริงในเรื่องราวครั้งนี้ ในตอนท้ายของเรื่องราวครั้งก่อน Ashveil ได้เข้าร่วม "เกมจันทร์มายา" และเริ่มลงมือสืบสวนคดีฆาตกรรมในเขตธารพิราบ และครั้งนี้ Ashveil จะยังคงร่วมมือกับทีมขบวนรถไฟ เพื่อค้นหาแผนร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสนุกสนาน และปลอบประโลมผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมด้วยการตัดสินอย่างยุติธรรม
ในฐานะตัวละคร Path ล่าสังหารประเภทสายฟ้าที่กิจกรรมวาร์ปจะคงอยู่ตลอดทั้งเวอร์ชัน 4.1 Ashveil ชื่นชอบการไล่ล่าในระหว่างการต่อสู้ เมื่อใช้เทคนิคขณะสำรวจแผนที่ จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดติดสถานะมึนงง หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ Ashveil จะเพิ่ม DMG คริติคอลของฝ่ายเราทั้งหมด และเลือกศัตรูหนึ่งตัวให้เป็น "เหยื่อล่อ" ตราบใดที่มี "เหยื่อล่อ" อยู่บนสนาม DEF ของศัตรูทั้งหมดจะลดลง เมื่อ Ashveil ใช้สกิลต่อสู้ใส่ "เหยื่อล่อ" อีกครั้ง จะสร้าง DMG เพิ่มเติมและฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ให้กับทีม โดย Ashveil จะเปิดฉากไล่ล่าอย่างต่อเนื่องโดยเน้นเป้าหมายที่เป็น "เหยื่อล่อ" เมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตี "เหยื่อล่อ" Ashveil จะโจมตีต่อเนื่องและค่อยๆ สะสม "ตะกละตะกลาม" ในการต่อสู้ การใช้ "ตะกละตะกลาม" จะทำให้ Ashveil สามารถเสริมพลังการโจมตีต่อเนื่องของตัวเองขึ้นได้อีกขั้น นอกจากการโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมายซ้ำๆ หลังจากสังหารเป้าหมายได้แล้ว เขาจะสร้าง DMG ใส่ศัตรูตัวถัดไปต่อทันที... เหมือนกับฝูงหมาป่าหิวโหย ที่จะไม่มีวันหยุดไล่ล่าจนกว่าจะขย้ำคอของเหยื่อทุกตัวจนหมดสิ้น
ในอีกด้านหนึ่ง เกมเพลย์กิจกรรมใหม่ "บันทึกกลียุคภูตธุลี" ก็กำลังจะเปิดตัวในเวอร์ชันใหม่นี้ ผู้บุกเบิกสามารถนำทหารภูตธุลีประเภทต่างๆ ไปทำศึกที่โรงเรียน Graphia โดยใช้กลยุทธ์การต่อสู้ที่แตกต่างกัน อัปเกรดภูตธุลี และใช้การ์ดคาถากับกาชาที่มีเอฟเฟกต์หลากหลาย เพื่อเอาชนะเหล่าผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศในโรงเรียน และปลดล็อกคู่หูภูตธุลีตัวใหม่ นอกจากรางวัลที่ได้รับจากการผ่านด่านท้าทายแล้ว หลังจากเสร็จสิ้นการท้าทายในโรงเรียน Graphia ผู้บุกเบิกยังสามารถท้าดวลเหล่าผู้มาเยือนจากฟากฟ้าที่ท้าทายยิ่งกว่า เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเล่นและการเติบโตที่หลากหลายได้อีกด้วย
นอกจากเนื้อหามากมายที่กล่าวไปข้างต้น ในเวอร์ชัน 4.1 ยังมีองค์ประกอบใหม่ๆ อีกมากมายที่คุ้มค่าแก่การรอคอยของผู้บุกเบิก อันดับแรก หลังจากเวอร์ชันเปิดตัวแล้ว ผู้เล่นสามารถล็อกอินและเช็คอินเพื่อรับ 10 วาร์ป หลังอัปเดตเวอร์ชัน "จักรวาลต่างมิติ" จะเปิดด่านใหม่ "บันทึกแดนสุขาวดี" ผู้บุกเบิกจะสามารถเลือกพื้นที่ที่จะไปได้อย่างอิสระโดยอาศัย "การ์ดสถานี" ที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ต่างๆ พร้อมเพิ่มระบบ "หน้ากากปิติสุข" ที่สามารถอัปเลเวลได้เพื่อปลดล็อกรางวัลเพิ่มเติม นอกจากนี้ กิจกรรมสองเท่าอย่าง "รอยแยกมิติระนาบ" และ "บุปผาบานสะพรั่ง" ก็จะออนไลน์เช่นกัน เพื่อช่วยให้ผู้บุกเบิกได้รับจักรวาลประดับและวัสดุสำหรับพัฒนามากยิ่งขึ้น
"Honkai: Star Rail" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com
