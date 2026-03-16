"Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 2.7 เปิดฉากการแข่งขันฮีโร่ 24 มี.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.7 "ฮีโร่ผู้ไม่ดับสิ้นสู่อดีต" เปิดฉากการแข่งขันฮีโร่แห่ง Hollow พร้อมกิจกรรมธีมพิเศษจากร้านหม้อไฟ The Simmer และ Agent ใหม่สุดแกร่ง Nangong Yu และ Cissia เตรียมอัปเดตในวันที่ 24 มีนาคมนี้
เมื่อ "การแข่งขันฮีโร่แห่ง Hollow" ได้จุดกระแสไปทั่วทั้ง New Eridu กระแสความร้อนแรงได้แผ่ขยายออกเป็นวงกว้างจากในเมืองสู่นอกเมือง แม้แต่ใน Outer Ring ก็ยังพูดถึงการแข่งขันครั้งนี้กันอย่างหนาหู เหล่าผู้เข้าแข่งขันต่างมารวมตัวกันเพื่อชิงรางวัลมูลค่ามหาศาล รวมไปถึงของหายากอย่าง Porcelloy W-Engine และเกียรติยศอันสูงสุดที่มาพร้อมกับชัยชนะ การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ นอกจะดึงดูดเพื่อนสนิทของ Proxy จากฝ่าย Cunning Hares และ Sons of Calydon ให้มาเข้าร่วมได้แล้ว แม้แต่ผู้ตรวจการพิเศษระดับสูงของกองรักษาความมั่นคงก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลืออีกว่า "หมาป่าทมิฬ" Romeul อดีตนักเก็บกวาดจาก Calydon บุคคลที่เก็บตัวอยู่แต่ภายในเงามืดและกำลังถูกทางการออกหมายจับนั้น ก็จะร่วมการแข่งคร้ังนี้ด้วยเช่นกัน ในระหว่างการต่อสู้ Romeul จะเปิดใช้ Corruptive Barrier ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้ความต้านทาน CRIT DMG และเลเวล Anti-Interrupt ของตัวเองเพิ่มขึ้น พร้อมกับบังคับให้อีกฝ่ายต้องสูญเสีย HP อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทีมที่สามารถทำดาเมจธาตุผิดปกติได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นทีมที่สามารถทำลาย Corruptive Barrier ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งนี่เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ให้ผู้เล่นต้องขบคิด
Cissia จากแผนกดูแลระเบียบเมือง จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยกลไกการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ในฐานะ Agent ธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรง เมื่อ Cissia เข้าสู่การต่อสู้ จะได้รับ Venom 3 แต้ม โดย Venom แต่ละแต้ม จะสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าพร้อมกับช่วยเพิ่ม CRIT Rate ให้กับตัวเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่า Venom จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป แต่ Cissia สามารถรับแต้ม Venom เพิ่มเติมได้ผ่านการใช้สกิลพิเศษ-EX นอกจากนี้การใช้โจมตีปกติ Serpent's Kiss จะเป็นการใช้ Venom ที่เหลืออยู่อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเสียหายใส่ศัตรู
ในฐานะ Agent แรงก์ S ธาตุอีเทอร์สายสตั๊น Nangong Yu สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสะสม Attribute Anomaly ให้กับทั้งทีมต่อศัตรูที่อยู่ในสภาวะสตั๊นได้ โดยในระหว่างการต่อสู้ เมื่อเวลาผ่านไป Nangong Yu จะฟื้นฟู "Downbeat" โดยอัตโนมัติ และเมื่อตัวละครใดก็ตามในทีมทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะ Attribute Anomaly จะเป็นการฟื้นฟู Downbeat ให้กับ Nangong Yu เมื่อสะสมจนมี Downbeat มากพอ เธอจะสามารถปลดปล่อยชาร์จโจมตีที่ทรงพลัง ซึ่งนอกจากจะสะสม Daze จำนวนมากให้กับศัตรูได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะสม Attribute Anomaly และสตั๊นให้กับตัวเองได้ด้วย นับเป็นการสร้างสรรค์เวทีอันยอดเยี่ยมเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเบิร์สดาเมจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สกิลอัลติเมทของเธอ ยังสามารถเปิดใช้ Ether Veil: Delusion Reprise ซึ่งจะทำให้ทั้งทีมมี ATK เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
คอสตูมใหม่ล่าสุดของ Nangong Yu กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นคอสตูมที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งเวทีและความสามารถทางการต่อสู้ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในเวอร์ชัน 2.7 หาก Proxy รวบรวมสมาชิกจากฝ่าย Angels of Delusion ผ่านการปรับความถี่ได้ครบทุกคน จะสามารถปลดล็อกวอลเปเปอร์พิเศษได้ นอกจากตัวละครใหม่แล้ว ยังมี Yidhari Agent แรงก์ S ธาตุน้ำแข็งสายตัดสะบั้น และ "Seed" Agent แรงก์ S ธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรง ซึ่งจะกลับมารีรันในเวอร์ชัน 2.7 นี้ด้วย
นอกเหนือจาก Agent คนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้ว ยังมีกิจกรรมธีมสุดพิเศษของร้านหม้อไฟ "The Simmer" ในย่านที่คึกคักที่สุดอย่าง Lumina Square โดย Proxy จะได้ช่วยผู้จัดการ Blaze ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับสนุกสนานไปกับเกมเพลย์ธีมหม้อไฟสุดหรรษา นอกจากนี้ ยังมีภารกิจพิเศษจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Hollow ที่จะมาท้าทายทักษะการต่อสู้ของผู้เล่นด้วยเช่นกัน โดย Proxy จะต้องใช้ทีม 2 คนจำนวน 3 ทีมในการต่อสู้แบบสับเปลี่ยน สำหรับทดสอบการต่อสู้เสมือนจริงนั้น ก็มีการอัปเดตเช่นกัน โดยจะเพิ่มศัตรูกลุ่มใหม่ และเทคนิคการเพิ่มคะแนนพิเศษเข้ามาในเวอร์ชันใหม่นี้ เท่านี้ Proxy ก็สามารถทำคะแนนสูงๆ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งบนตารางอันดับ และรับของรางวัลมากมาย อาทิ Polychrome, นามบัตร และฉายาพิเศษกันไปเลย
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.7 "ฮีโร่ผู้ไม่ดับสิ้นสู่อดีต" จะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH
