สวมบท Dark Six ใน "Little Nightmares VR" วางจำหน่าย 24 เม.ย.นี้

Bandai Namco เปิดตัว "Little Nightmares VR: Altered Echoes" สวมบท Dark Six สัมผัสโลกที่น่าสะพรึงกลัวในมุมมองใหม่ เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation VR2, Meta Horizon Store, SteamVR และ Meta Quest 2 & 3 ในวันที่ 24 เมษายนนี้
"Little Nightmares VR: Altered Echoes" พัฒนาโดย Iconik มอบประสบการณ์ที่สมจริงที่สุดในแฟรนไชส์นี้เท่าที่เคยมีมา ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับจักรวาลที่น่าขนลุกและบรรยากาศสุดสะพรึงอย่างใกล้ชิด ทั้งความลับ อันตราย และผู้อยู่อาศัยที่น่าจดจำ ผ่านประสบการณ์ VR มุมมองบุคคลที่หนึ่งเต็มรูปแบบ แต่ละบทจะเน้นไปที่ภัยคุกคาม การเผชิญหน้าที่น่าหวาดกลัว และปริศนาที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยใช้ประโยชน์จากกลไกเสมือนจริงอย่างเต็มที่ ผลักดันให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับความกลัวในวัยเด็กในรูปแบบใหม่
ในฐานะ Dark Six ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางผจญภัยสุดหลอนเพื่อตามหาส่วนที่หายไปของตัวเอง เกม Little Nightmares VR: Altered Echoes นำเสนอสถานที่ใหม่ เบาะแสใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของ Six รวมถึงการเผชิญหน้าสุดท้าทายทั้งศัตรูและตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเธอเอง ซึ่งจะขยายขอบเขตเรื่องราวของ Little Nightmares พร้อมทั้งเสริมสร้างแก่นแท้ทางอารมณ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Little Nightmares VR: Altered Echoes เป็นเกมผจญภัยไขปริศนาบรรยากาศมืดมนที่คุณจะได้สวมบทบาทเป็น Dark Six ตัวละครลึกลับในร่างเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ สำรวจโลกที่น่าสะพรึงกลัว ไขปริศนาที่ซับซ้อน และหลบหนีจากศัตรูยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อค้นหาหนทางกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง สภาพแวดล้อมที่บิดเบี้ยวที่คุณเดินทางผ่านนั้นเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของเหตุการณ์ในอดีต เสียงกระซิบของการเชื่อมโยงที่ซ่อนเร้น และสัญญาณที่บ่งบอกว่าการเดินทางของคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า การเผชิญหน้ากับปริศนาเหล่านี้หมายถึงการเผชิญหน้าไม่เพียงแต่กับภัยคุกคามภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นจริงที่น่าสะพรึงกลัวของการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองด้วย...
"Little Nightmares VR: Altered Echoes" จะวางจำหน่ายในวันที่ 24 เมษายนนี้ PlayStation VR2, Meta Horizon Store, SteamVR และ Meta Quest 2 & 3 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
