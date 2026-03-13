บุญโต้งเตรียมลุย! "ยอดไก่นักสู้กู้โลก" พร้อมสตรีมบน Crunchyroll 15 มี.ค.นี้

Crunchyroll เปิดตัว "Rooster Fighter ยอดไก่นักสู้กู้โลก" อนิเมะแนวแอคชันคอมเมดี้ ดัดแปลงจากมังงะชื่อดังของ ซากุระทานิ ชู เตรียมสตรีมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรองรับพากย์ไทยและซับไตเติลหลากหลายภาษา ในวันที่ 15 มีนาคมนี้
"Rooster Fighter ยอดไก่นักสู้กู้โลก" เล่าถึงโลกที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับความล่มสลายหลังการปรากฏตัวของสัตว์อสูรชั่วร้าย (Kiju) ที่จู่ ๆ ก็ปรากฎตัวขึ้น ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า จนเมืองทั้งเมืองราบเป็นหน้ากลอง ความพยายามตอบโต้ที่ผ่านมาล้วนสูญเปล่า ความหวังพังทลายและกำลังจะจางหาย ขณะที่สถานการณ์เข้าสู่ความเลวร้าย... ทันใดนั้นเอง ไก่โต้งพเนจรตัวหนึ่งก็ปรากฏตัว พร้อมเดือยที่แหลมคม และเสียงขันที่กัมปนาทแยกผืนฟ้าออกจากกัน ฮีโร่เหนือจินตนาการตัวนี้คือผู้ที่แบกชะตากรรมของโลกทั้งใบไว้บนปีก เมื่อการป้องกันล่มสลาย ความหวังพังทลาย หนึ่งไก่จักหยัดยืน
พิกัดเวลา:
● 15 มีนาคม 2569
● พากย์ไทย (เริ่ม 15 มีนาคม 2569)
● ซับไตเติล: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษามลายู, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน (ตัวย่อ) และ ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
ช่องทางการรับชม:
สตรีมบน Crunchyroll ในประเทศไทย, อินเดีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, ฮ่องกง, มาเก๊า, และบรูไน
ใครที่สนใจสามารถติดตามชม "Rooster Fighter ยอดไก่นักสู้กู้โลก" ได้ที่ https://www.crunchyroll.com/
