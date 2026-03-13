"Fluffy Town: Cats & Soup" เกมมือถือสร้างเกาะแมว เปิดให้เล่นแล้ว!

"Fluffy Town: Cats & Soup" เกมมือถือแนว Cutie & Cozy สุดน่ารักที่เต็มไปด้วยเหล่าน้องแมว ปลูกผักทำฟาร์ม ปรุงซุปหอมกรุ่น และบรรยากาศสุดผ่อนคลาย พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบน iOS และ Android
เข้าเล่นเกมรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทุกคน
เพียงแค่เข้าเล่นเกมและเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล 7 ก็สามารถรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยทุกคน โดยระบบจะส่งไปให้ทางจดหมายในเกม เนื่องจากยอดลงทะเบียนทะลุ 100,000 คน ทำให้ได้รับของรางวัลไปเลยแบบจุกๆ โดยเฉพาะชุดเซ็ตคอสตูมแดนแห่งความฝันที่บอกเลยว่าน่ารักมากกกก
กิจกรรมเลเวลอัปรับเลยเหมียว~
แจกรางวัลง่ายๆ แค่เพียงเข้ามาเล่นเกมและเก็บเลเวลให้ถึงเงื่อนไขเลเวลที่กำหนด ก็รับไปเลยของรางวัลมากมาย ซึ่งไฮไลท์ของรางวัลในกิจกรรมนี้ก็คือแมวไทยสุดเท่ห์ สยามเมฆา, เครื่องประดับสุดเฟี้ยวปลาเผา และชุดคอสตูมเกรด A 6 ดาว ที่เหมาะสำหรับการไปพักร้อนชายทะเลสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดและของรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่
จุดเด่นที่น่าสนใจของเกม
■ ทำฟาร์มและสร้างเมืองไปกับเหล่าน้องเหมียวสุดน่ารัก
ปลูกพืชผักในฟาร์มและเก็บเกี่ยววัตถุดิบหลากชนิดในเกมจำลองการทำฟาร์มสุดอบอุ่น สร้างสิ่งปลูกสร้างและใช้ผลผลิตที่ได้มาแปรรูปและขนส่งสินค้า พร้อมขยายเมืองและเปลี่ยนเกาะของคุณให้กลายเป็นสวรรค์ของเหล่าน้องแมว ไม่ต้องเร่งรีบ เล่นสบายแบบชิลๆ ได้เลย
■ ตกแต่งเมืองด้วยพร็อพที่หลากหลาย
เนรมิตเกาะในฝันด้วยของตกแต่งให้เลือกมากกว่า 100 ชิ้น! ตั้งแต่ของตกแต่งสุดคิวท์ไปจนถึงงานจัดสวนสุดอลัง มีธีมมากมายให้ได้เลือกใช้ ปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างและไอเทมใหม่ๆ โชว์สกิลจัดฟาร์มและเมืองให้ปังไม่ซ้ำใคร!
■ สะสมแมวนานาพันธุ์และคอสตูมสุดน่ารักมากมาย
ตามหาน้องแมวน่ารักตัวใหม่ๆ และชุดคอสตูมสุดปังหลากหลายเซ็ต ใส่ชุดอวดเพื่อนกันได้เต็มที่ พร้อมเฝ้ามองดูเจ้าเหมียวทำงานอย่างร่าเริงในชุดสุดคิวท์เพื่อเติมเต็มฟาร์มของคุณให้อบอุ่นหัวใจ
■ สร้างแฟมิลี่ เยี่ยมเพื่อนบ้านแวะดูฟาร์มเหมียวของคนอื่น
ส่องเมืองของเพื่อนๆ ทาสแมวคนอื่น กดติดตามเมืองที่ชอบ แบ่งปันส่งของวัตถุดิบที่ขาดเหลือ และช่วยกันสร้างแฟมิลี่สุดน่ารักเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันได
ดาวน์โหลด "Fluffy Town: Cats & Soup" ได้แล้วทั้งบน iOS และ Android ซื้อแพ็คเกจสินค้าได้ที่ https://catsnsoup.retohub.com ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง https://linktr.ee/Fluffytown.thailand
