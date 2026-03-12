"Crimson Desert" โชว์ตัวอย่างใหม่กับข้อสงสัย มันคือเกมอะไรกันแน่?

แฟนตาซีสุดขอบโลกจริงๆ สำหรับเกมแอ็คชั่นผจญภัยขี่มังกรของทีมงาน Pearl Abyss ที่ล่าสุดประกาศเพิ่มเติมเจ็ตแพคเข้ามาด้วย
Pearl Abyss ปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างใหม่เพื่อต้อนรับการวางจำหน่ายทั่วโลกที่กำลังใกล้เข้ามาสำหรับ Crimson Desert ผลงานเกมแอ็คชั่นผจญภัยแฟนตาซีผู้เล่นเดี่ยวที่หลายคนเฝ้ารอคอย ซึ่งต้องบอกว่าคลิปใหม่ความยาวเกือบสองนาทีดังกล่าวได้เรียกเสียงฮือฮาสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมได้มากทีเดียว
ในช่วงต้นคลิปมันอาจดูเหมือนเป็นเพียงตัวอย่างธรรมดา ที่นำเสนอการผจญภัยทวงคืนกอบกู้ศักดิ์ศรีของวีรบุรุษหนุ่มผู้สูญเสียทุกสิ่ง ซึ่งนำพาเขาขี่ม้าขี่มังกรออกท่องตระเวนไปยังสถานที่ต่างๆได้พบปะผู้คนและฝ่าฟันต่อสู้กับอสูรมากมาย แล้วทันใดนั้นจู่ๆบรรยากาศก็เปลี่ยนฉับพลันกลายเป็นแนวไซไฟเมื่อตัวละครเอกของเราทะยานโบยบินเหนือน่านฟ้าด้วย ไอพ่นติดหลัง ดุจดั่งนักล่าค่าหัวในจักรวาลสตาร์วอร์ส
ตามคำบอกเล่าของผู้คนที่ได้ลองสัมผัสมันมาแล้ว ตัวเกมนั้นจะเต็มไปด้วยองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหลากหลายซีรีส์เกมดัง ไม่ว่าจะเป็นระบบขี่มังกรพ่นไฟเผาทำลายบ้านเรือน ระบบขับหุ่นยนต์เครื่องจักร ความสามารถในการปีนป่ายหน้าผาแบบเกมเซลด้า มีอุปกรณ์ตะขอเกี่ยวให้ได้ใช้งาน ไปจนถึงมีพลังฟอร์ซผลักสิ่งของได้ตามใจแบบเจได เรียกว่ามันได้รวบรวมทุกฟีเจอร์อำนวยความสะดวกสบายและลูกเล่นแฟนตาซีทั้งหลายบนโลกใบนี้มาไว้ในเกมเดียว
"Crimson Desert" เป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารรับจ้างแห่งแคว้น Pywel ที่ถูกทำให้แตกสลายย่อยยับโดยฝีมือพวก Black Bears นั่นจึงเป็นเหตุผลให้อดีตหัวหน้ากลุ่มอย่าง "คลิฟฟ์" ตัวละครเอกผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น สาบานตนว่าจะแก้แค้นแก่เหล่าศัตรูและออกเดินทางตามหาสมาชิกเพื่อหวังก่อตั้งกลุ่มของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยตัวเกมมีกำหนดวางขายในวันที่ 20 มีนาคมปี 2026 ทั้งบนเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam)
