"MONGIL: STAR DIVE" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 15 เมษายนนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศวันนี้ว่า "MONGIL: STAR DIVE" เกมอาร์พีจีแอ็กชันฝึกฝนมอนสเตอร์ จะเปิดให้บริการทั่วโลกในวันที่ 15 เมษายน สำหรับแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ
MONGIL: STAR DIVE เป็นเกมภาคต่อที่หลายคนรอคอยของเกมมือถือแนว Collectible RPG สุดฮิตอย่าง Monster Taming ที่วางจำหน่ายในปี 2013 เกมนี้สร้างขึ้นด้วยพลัง Unreal Engine 5 ส่งมอบการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการต่อสู้แอ็กชันแบบเรียลไทม์ที่เข้มข้น และระบบการต่อสู้แบบแท็กทีมสามตัวละครที่เน้นแอ็กชันที่รวดเร็วและการสลับทีมอย่างมีกลยุทธ์
เกมนี้ยังมีตัวละครที่น่ารักและมีเอกลักษณ์มากมาย พร้อมด้วยระบบ ‘คอลเลกชันมอนสเตอร์ลิ่ง’ ซึ่งให้ผู้เล่นสามารถจับ, สะสม, และสร้างเหล่ามอนสเตอร์เป็นคู่หูร่วมทาง มอนสเตอร์ลิ่งเหล่านี้สามารถติดตั้งและผสมผสานกันเพื่อยกระดับการต่อสู้และเพิ่มความลึกล้ำให้กับกลยุทธ์การพัฒนาตัวละคร
ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ MONGIL: STAR DIVE ได้ผ่านการทดสอบ Closed Beta ทั่วโลกหลายครั้งเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความเสถียรของการเล่นเกม อีกทั้งเกมยังได้ถูกนำไปจัดแสดงในงานเกมระดับนานาชาติ อาทิ Gamescom และ Tokyo Game Show ซึ่งผู้เล่นและสื่อมวลชนได้ลองสัมผัสตัวเกมและรับชมการนำเสนอแบบสด ๆ
ในงาน G-STAR 2025 ทางทีมดึงดูดความสนใจด้วยการเปิดตัวภูมิภาคและตัวละครใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกาหลีเป็นครั้งแรก ในระหว่างงาน GDC 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในสัปดาห์นี้ เน็ตมาร์เบิ้ลได้ดึงดูดความสนใจจากสื่อทั่วโลกผ่านประสบการณ์เดโมภายในงานร่วมกับ Xbox และการปล่อยวิดีโอการเล่นเกมใหม่
“เราทุ่มเทความพยายามทั้งหมดไปกับการขัดเกลาขั้นสุดท้ายเพื่อส่งมอบเกม MONGIL: STAR DIVE ที่มีคุณภาพสูงสุด” คุณ Ken Kim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Netmarble Monster กล่าว “เราจะตอบแทนความคาดหวังของผู้เล่นทั่วโลกด้วยเกมที่ตรงตามความคาดหวังของพวกเขา”
ขณะนี้เกมกำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลก ผู้เล่นที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการ, Google Play Store, App Store หรือแพลตฟอร์มอื่นที่เข้าร่วม สามารถรับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ตัวละครยอดนิยมอย่าง ฟรานซิส, ตั๋วคัดสรรอย่าง ‘เข็มทิศแห่งคำสัญญา’ และรางวัลอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกมากมาย
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าและรายละเอียดการเปิดตัวของ MONGIL: STAR DIVE ได้ที่เว็บไซต์ทางการ, เพจ Epic Games Store, และช่องทางโซเชียลทางการต่าง ๆ ของเกม
