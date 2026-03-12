"Pokemon Pokopia" ทำยอดขายทั่วโลกทะลุ 2 ล้านชุดใน 4 วัน!

The Pokemon Company ประกาศยอดขายของ "Pokemon Pokopia" เกมแซนด์บ็อกซ์จำลองการใช้ชีวิตในโลกของโปเกมอน ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายได้ถึง 2 ล้านชุดภายใน 4 วัน
Pokemon Pokopia เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์แนวสโลว์ไลฟ์เกมแรกของโปเกมอนที่วางแผนและพัฒนาขึ้นผ่านความร่วมมือของ The Pokemon Company, GAME FREAK inc. และ KOEI TECMO GAMES โดยผู้เล่นจะได้ร่วมมือกับเหล่าโปเกมอนเพื่อฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมทั้งออกแบบและสร้างเมืองของตนเองได้อย่างอิสระท่ามกลางช่วงเวลาอันแสนสงบสุข
ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเมตามอนในเวอร์ชันที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ และออกผจญภัยไปเก็บไม้ หิน และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างเป็นเครื่องมือ อีกทั้งเก็บผลไม้มาแบ่งปันให้กับเหล่าโปเกมอน และช่วยกันสร้างเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยภายในเกมจะมีการเชื่อมโยงเวลาภายในเกมให้เข้ากับเวลาในโลกแห่งความจริง ทำให้ผู้เล่นจะได้สัมผัสสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พร้อมใช้ชีวิตร่วมกับเหล่าโปเกมอนนานาชนิด
Pokemon Pokopia วางจำหน่ายแล้วทั้งในรูปแบบกล่องเกมและดิจิทัลดาวน์โหลดบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2 อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://pokopia.pokemon.com/en-us/
