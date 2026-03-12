"MU New Dawn" เปิดศึกเฟ้นหายอดฝีมือชิงแชมป์ประเทศไทย!

PlayPark เปิดตัว "MU New Dawn: The Grand Champions Thailand" การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของ MU New Dawn เกมมือถือ MMORPG ระดับตำนาน ค้นหาสุดยอดแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนไปชิงชัยในระดับภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
สมัครแข่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://mu-newdawn.playpark.com/tgctournament/th/
รายละเอียดการแข่งขัน
• ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2569
• แข่งขันแบบออฟไลน์: 29 มีนาคม 2569 ณ บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด (Google Map)
• เปิดรับจำนวนจำกัด! หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนตามลำดับ
รางวัลการแข่งขัน
• ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมไอเทมแรร์ภายในเกมมากมาย
• สิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทย: ผู้ชนะอันดับจะได้รับโอกาสในการเดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ MU New Dawn: SEA Championship ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้จารึกชื่อในฐานะแชมป์ประเทศไทยคนแรกของ MU New Dawn ใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในสมรภูมิครั้งนี้ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์กัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและการประกาศสายการแข่งขันได้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก หรือ Facebook Page: MU New Dawn by PlayPark
