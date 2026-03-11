"Harvest Moon" ประกาศภาคใหม่ลงให้ทั้งพีซีและคอนโซล

ชาวไร่ทั้งหลายเตรียมกลับมาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ในผลงานเกมฮาร์เวสต์มูนภาคล่าสุดที่คุณจะต้องช่วยเหลือดินแดน Teradea จากหมอกปริศนาที่เข้าปกคลุม
Natsume ออกมาประกาศเปิดตัว Harvest Moon: Echoes of Teradea เกมไตเติ้ลใหม่ในแฟรนไชส์ปลูกผักยอดนิยม ที่เตรียมแผนพัฒนาลงสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch และ PC (ผ่าน Steam) ส่วนกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่ชัดนั้นยังไม่มีการเปิดเผยให้ทราบ
เนื้อหาในเกมภาคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หมอกแห่งป่า Forest of Echoes ได้คืบคลานเข้าปกคลุมดินแดน Teradea ทำให้บริเวณรอบนอกหมู่บ้าน Bloomfield Village ที่ตัวเอกอาศัยอยู่เต็มไปด้วยบรรยากาศอึมครึมดูน่ากลัว ซึ่งว่ากันว่ายามวิกาลจะมีพวกหมาป่าปรากฏกายขึ้น และพวกมันเชื่อฟังแค่คำสั่งของหมาป่าจ่าฝูงผู้พิทักษ์ตัวเดียวเท่านั้น
เพื่อคลายความวิตกกังวลของชาวเมือง เราและมิตรสหายจึงต้องออกเดินทางสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำให้หมาป่าเหล่านั้นเชื่อง เยี่ยมเยือนเมืองท่าเพื่อหาต้นตอสาเหตุของพายุที่พัดโหมกระหน่ำ หรือขุดลึกลงไปในหมู่บ้านทำเหมืองเพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าระหว่างทาง ผู้เล่นจะได้ทำฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก และสร้างชีวิตครอบครัวของตัวเอง โดยภาคนี้จะมีคนรักหน้าใหม่มาให้เราเลือกแต่งงานด้วยถึง 10 ราย แบ่งเป็นชายโสด 5 กับหญิงโสดอีก 5 เพิ่มลูกเล่นกระโดด ปีนบันได ไต่เถาวัลย์ขึ้นที่สูง สามารถพาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขี่ออกไปตะลุยผจญภัยร่วมกันได้ รวมไปถึงใส่ระบบสัตว์ป่าดุร้ายเข้ามาอย่างหมาป่า หมี และเสือที่ผู้เล่นต้องคอยระวังหลบหนีเอาชีวิตรอด ถ้าไม่อยากสูญเสียไอเทมทั้งหมดที่เก็บมาแล้วต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ฟาร์ม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
engadget
