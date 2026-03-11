"Crimson Desert" เผยสเปกประสิทธิภาพบนพีซีและคอนโซล

บริษัท Pearl Abyss ได้เปิดเผยเกี่ยวกับสเปกประสิทธิภาพอย่างเป็นทางการสำหรับ PC, คอนโซล และ Mac ของ Crimson Desert เกมแนวแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ก่อนที่จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคมนี้
จากการพัฒนาโดย BlackSpace Engine ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Pearl Abyss เกม Crimson Desert จะมอบโลก Open World ที่ไร้รอยต่อพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดสูง การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้น การสำรวจ และการค้นพบ ผสมผสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นของผู้เล่นเดี่ยวที่สามารถดื่มด่ำไปกับเกมได้อย่างล้ำลึก
สเปกที่เปิดเผยล่าสุดนี้จะระบุถึงองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และเป้าหมายด้านประสิทธิภาพสำหรับการเล่นบน PC, คอนโซล และ Mac
สเปกสำหรับ PC จะเน้นที่การกำหนดค่าคอนฟิกที่แนะนำในการตั้งค่ากราฟิกที่หลากหลาย ในขณะที่เป้าหมายประสิทธิภาพของคอนโซลจะระบุความละเอียดและเฟรมเรตที่ผู้เล่นสามารถคาดหวังได้บนระบบของตนเอง
Crimson Desert คือเกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ที่พัฒนาโดย Pearl Abyss โดยมีเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกบนคอนโซลและ PC ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาและแอคชั่นอันเข้มข้น Crimson Desert จะถ่ายทอดตัวละครและเรื่องราวที่สมจริงที่หมุนรอบกลุ่มเกรย์เมนน์ที่ต่อสู้เพื่อบรรลุภารกิจอันสูงส่งของพวกเขา ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามแต่ก็โหดเหี้ยมของทวีปไพเวล และจะได้เป็นสักขีพยานในความขัดแย้งและมหากาพย์การผจญภัยรอบตัวคลิฟฟ์ หัวหน้ากลุ่มเกรย์เมนน์ โดยภารกิจของเขาจะนำเขาไปยังการเดินทางที่ไม่มีวันลืม
Crimson Desert จะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคมนี้ พร้อมกันทุกแพลตฟอร์ม โดยสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้ผ่านเว็บไซต์ทางการ หรือสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ใน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac และ Epic Games Store
