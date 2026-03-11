ผู้สร้าง TRK: BORDERLINE ย้ำ "ไม่สนับสนุนความรุนแรง" พร้อมแก้เนื้อหาลดความขัดแย้ง

หลังจาก Pixel Tech Soft เปิดตัว "TRK: BORDERLINE" เกม FPS ที่ผู้เล่นจะรับบทเป็นทหารไทย เข้าต่อสู้บนพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม จนทีมงานต้องออกแถลงการณ์อย่างเร่งด่วน
กระแสวิจารณ์โดยเกิดจากช่วงเริ่มต้นของวิดีโอตัวอย่าง TRK: BORDERLINE เป็นฉากปั๊มน้ำมันที่ถูกโจมตี ซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความสูญเสียในโลกของความเป็นจริง รวมถึงเนื้อเรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับ "ความขัดแย้งบริเวณชายแดนประเทศไทย" ทำให้หลายคนคาดเดาว่าเกมน่าจะได้แรงบันดาลใจจากสงครามระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา จนเกิดความไม่สบายใจ และบางส่วนมองว่าตัวเกมสร้างมาเพื่อสนับสนุนสงครามและความรุนแรง
ล่าสุดทาง Pixel Tech Soft ออกแถลงการณ์บน Facebook ขออภัยที่เนื้อหาภายในเกม TRK: BORDERLINE อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่าย พร้อมยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงเนื้อหาและบริบทภายในเกมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่อ้างอิงหรือสะท้อนถึงเหตุการณ์จริงในสังคม ที่จะสร้างความสะเทือนใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิดความแตกแยก และเผยว่า เจตจำนงตอนเริ่มต้นในการพัฒนาเกมนี้ ก็คือ ความมุ่งมั่นในการสร้างเกมแนว FPS กึ่งกลยุทธ์โดยฝีมือคนไทย เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ทีมงานยังยืนยันว่าตั้งใจจะให้เนื้อหาของเกมเป็นเพียงเรื่องราวสมมติ ไม่มีเจตนาที่จะจำลอง เปิดเผย หรืออ้างอิงถึงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเครื่องแบบทหาร ภูมิประเทศ หรือสมรภูมิรบจริงในเชิงยุทธศาสตร์ หลังจากนี้จะมีการออกแบบและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความลับทางการทหาร
"เราขอแสดงจุดยืนและยืนยันว่า เกมนี้ไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม และไม่ยกย่องความรุนแรง เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงภายใต้เรตติ้ง ESRB ระดับ Teen เท่านั้น" ทีมงาน Pixel Tech Soft กล่าวในแถลงการณ์
TRK: BORDERLINE จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ Steam ในเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกด Wishlist ได้ที่หน้าร้านค้า PlayStation Store และ Steam
