Seven Knights Re:BIRTH เผยทีเซอร์คอลแลปส์ Solo Leveling!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศการคอลแลปส์สุดพิเศษระหว่างเกม "Seven Knights Re:BIRTH" กับซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่าง Solo Leveling พร้อมปล่อยวิดีโอทีเซอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เตรียมอัปเดตในวันที่ 19 มีนาคมนี้
ในวิดีโอเผยให้เห็นภาพรวมของจักรวาล Solo Leveling ที่ปรากฏภายในเกม Seven Knights Re:BIRTH โดยก่อนการอัปเดต ทางเกมจะมีการปล่อยภาพและวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคอลแลปส์ออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางโซเชียลทางการของเกม ให้ผู้เล่นได้เห็นภาพรวมของคอนเทนต์ที่กำลังจะมาถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคอลแลปส์สุดพิเศษ Seven Knights Re:BIRTH กำลังจัดกิจกรรมพิเศษบนโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มีนาคม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้โดยแชร์วิดีโอทีเซอร์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองพร้อมติดแฮชแท็กที่กำหนด และส่งลิงก์โพสต์ที่แชร์ไปยังกระดานกิจกรรมในฟอรัมทางการ หากวิดีโอทีเซอร์มียอดแชร์รวม 200 ครั้ง ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลพิเศษหลังจากทำการอัปเดตคอลแลปส์ อาทิ กล่องกุญแจ x10 และ ตั๋วเรียกอัศวิน x10
เกม Seven Knights Re:BIRTH เป็นการสานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล เซเว่นไนท์ IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้าน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม ด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่เว็บไซต์ทางการ และฟอรัมเกม นอกจากนี้แฟน ๆ ยังสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเกมผ่านทางช่องทางโซเชียลทางการบน Facebook และ YouTube ได้อีกด้วย
