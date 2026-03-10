"Resident Evil Requiem" ประกาศสร้างภาคเสริม แต่ชาวเน็ตโฟกัสอย่างอื่น

แคปคอม พร้อมสนองฉลองยอดขาย 5 ล้านชุด เตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่สำหรับแฟนเกมยิงผีภาคเก้า ในขณะที่ยังอุบสาวปริศนาผู้มัดใจ ลีออน
ในคลิปวิดีโอเมสเซจฉลองความสำเร็จของเกม Resident Evil Requiem ด้านคุณ "โคชิ นากานิชิ" (Koshi Nakanishi) ไดเร็กเตอร์ผู้กำกับผลงานยิงผีภาคล่าสุด ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลหลายเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเกม ซึ่งมีทั้งเรื่องโหมดถ่ายภาพและคอนเทนต์ใหม่อื่นๆอีกมากมายที่จะตามมาภายหลัง
"สวัสดีครับ ผมนากานิชิ ผู้กำกับเกม Resident Evil Requiem ที่ได้ฤกษ์วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ก่อนอื่นผมต้องกล่าวขอบคุณเสียงตอบรับอันล้นหลามจากผู้เล่น ที่ผลักดันให้ตัวเกมทำยอดขายทะลุไปได้กว่า 5 ล้านชุด ในนามของทีมพัฒนาผมจึงอยากแสดงความซาบซึ้งจากใจ ขอบคุณทุกคนมากครับ"
สิ่งแรกที่คุณนากานิชิสัญญาว่าจะทำ นั่นคือการปล่อยแพทช์อัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาบัคและปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเกม Resident Evil Requiem จากนั้นจะเป็นการบรรจุโหมดถ่ายภาพหรือ Photo Mode เข้ามาในเกม นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับแฟนๆ รวมไปถึงมีแผนที่จะเพิ่มเติมมินิเกมมาให้ผู้เล่นได้สนุกกันด้วย
และในช่วงท้ายก่อนจาก คุณนากานิชิยังฝากของขวัญชิ้นสำคัญนั่นคือการประกาศยืนยันคอนเฟิร์ม Story Expansion เนื้อหาภาคเสริมของเกม Resident Evil Requiem ที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งถลำลึกลงไปในโลกของเกมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นจึงอาจต้องใช้เวลานานสักพักกว่าพวกเราจะได้สัมผัสมัน ฉะนั้นระหว่างรอก็เอาภาพหลุดงานแต่งลีออนไปจิ้นกันพลางๆก่อน
