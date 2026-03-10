"Granblue Fantasy" เวอร์ชันต้นฉบับเปิดให้เล่นบน Steam แล้ว!

Cygames ฉลองครบรอบ 12 ปีของ "Granblue Fantasy" เกมมือถืออาร์พีจียอดนิยม ประกาศเปิดให้บริการบน PC ผ่าน Steam พร้อมรองรับภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ เล่นได้แล้ววันนี้
Granblue Fantasy เป็นเกม JRPG คลาสสิกที่เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นสำหรับอุปกรณ์มือถือและเว็บเบราว์เซอร์ในปี 2014 และตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นใหม่นอกประเทศญี่ปุ่นสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ผ่าน Steam พร้อมรองรับอัตราส่วน 16:9
ภายในเกม ผู้เล่นจะได้พบกับระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยกลไกที่ซับซ้อน กลยุทธ์ธาตุ และทักษะมากมายให้เลือกใช้ การโจมตีแบบชาร์จพลังที่อลังการ การโจมตีต่อเนื่องแบบทีม และการอัญเชิญสัตว์อสูรขนาดใหญ่ ยกระดับการต่อสู้ด้วยประสิทธิภาพที่รุนแรงและภาพที่สวยงามตระการตา ไม่ว่าจะเป็นการบุกโจมตีแบบเดี่ยวหรือเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมผจญภัยในแบบเรียลไทม์ ก็จะมีภารกิจท้าทายใหม่ ๆ ให้พิชิตอยู่เสมอ ด้วยคลาสที่แตกต่างกันมากกว่า 70 คลาส และระบบการพัฒนาตัวละครและอาวุธที่แข็งแกร่ง ทำให้มีเนื้อหามากมายให้สำรวจและปรับแต่ง เหมาะสำหรับนักผจญภัยตัวจริง
นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้ว ยังมีเรื่องราวมากมายให้ติดตาม บางครั้งก็ซาบซึ้งใจ บางครั้งก็สนุกสนาน แต่ล้วนเต็มไปด้วยเสน่ห์ของตัวละคร การเผชิญหน้าแต่ละครั้งจะมีชีวิตชีวาด้วยเสียงพากย์เต็มรูปแบบ และลูกเรือใหม่แต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเอง พร้อมด้วยตอนพิเศษที่จะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขา ค้นพบตัวละครที่คุณชื่นชอบ เสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกเรือของคุณ และสร้างทีมเพื่อเอาชนะทุกความท้าทาย ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้
ผู้เล่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึง Granblue โดยใช้บัญชี Steam ของตน และเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการออกแบบใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมกับจอแสดงผลไวด์สกรีน 16:9 ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบแนวตั้งดั้งเดิมที่ใช้บนแพลตฟอร์ม Mobage, GREE, DMM และ Yahoo! โปรดทราบว่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ในบางภูมิภาค รวมถึงประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถเล่นเวอร์ชัน Steam ด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้วจากแพลตฟอร์มอื่น และจะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีเหล่านั้นไปยังเวอร์ชัน Steam ได้
เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว Granblue บน Steam ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแจกรางวัลบนโซเชียลมีเดียเพื่อลุ้นรับ Steam Deck OLED (1 รางวัล) หรือเซ็ทพวงกุญแจอะคริลิก (10 รางวัล) เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดตามบัญชีทางการภาษาอังกฤษของ Cygames X (@Cygames_EN)
2. ให้กดไลค์และแชร์โพสต์แจกรางวัล X ที่เกี่ยวข้องจากบัญชีทางการภาษาอังกฤษของ Cygames X
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://granbluefantasy.com/en/release_campaign/
เข้าเล่น "Granblue Fantasy" ได้แล้ววันนี้บน Steam
