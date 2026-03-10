Ghost Soul M ประกาศจับมือกับ "แสวง" เปิดตัว น้องตานี

ini3 ร่วมกับ "แสวง" (sawaenging) อินฟลูเอนเซอร์สายแอนิเมชันชื่อดัง ส่ง "น้องตานี" ผีน้อยสุดน่ารักสัญชาติไทยเข้าสู่ Ghost Soul M พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจพรีเมียมและกิจกรรมเอาใจอาชีพเก่า เริ่มแล้ววันนี้
ผีไทยโกอินเตอร์ จากผีเน็ตไอดอลไทย “น้องตานี” ตัวการ์ตูนผีน้อยน่ารักสัญชาติไทยแสนไอคอนิก บุกป่วนผีต่างแดนในฐานะตัวละครผู้ช่วยในเกมดังยุค 90 Ghost Soul M ที่พึ่งเปิดให้บริการบนมือถือได้ไม่นาน การร่วมมือในครั้งนีถือเป็น Soft Power ของไทย ที่ตัวละครการ์ตูนไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกมระดับภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ
โดยตัวละคร "น้องตานี" ถูกนำมาพัฒนาเป็น "ผู้ช่วยรองตัวใหม่" ภายในเกม Ghost Soul M ซึ่งยังคงเสน่ห์ความหลอนปนฮาและลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของคุณแสวงไว้ครบถ้วน ตอกย้ำให้เห็นว่าตัวการ์ตูนฝีมือคนไทยนั้นเจ๋งพอที่จะยืนเคียงข้างคาแรกเตอร์ระดับสากลได้อย่างสบาย ๆ ใครที่เป็นแฟนคลับ "น้องตานี" หรืออยากสัมผัสความน่ารักของน้องตานีในเกม Ghost Soul M สามารถร่วมออกผจญภัยกับน้องตานีได้แล้ววันนี้ ทั้งบน iOS และ Android
3 ไฮไลท์อัปเดตใหม่ที่ห้ามพลาดสำหรับแฟนๆชาวโกส:
1. Soft Power "น้องตานี" บุกสากล: เปิดตัว "น้องตานี" ในฐานะผู้ช่วยรองตัวใหม่ที่ถอดแบบความกวนจากช่องแสวงมาอย่างครบถ้วน พร้อมแพ็กเกจ Exclusive Nang Tani Package A (1,499.-) และ Package B (2,999.-) สำหรับแฟนคลับตัวจริง ต้องจัดเลย! สามารถเป็นเจ้าของน้องตานีใน Ghost Soul M ได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 69 เท่านั้น
2. กิจกรรม "การกลับมาของจอมยุทธ์": กิจกรรมเอาใจอาชีพเก่า แจกหนักจัดเต็มไอเทมสนับสนุนและบัฟเร่งพลังรบสำหรับผู้เล่นเก่า โดยเฉพาะอาชีพ นักพรต และ นักสู้ ให้สามารถกลับมาผจญภัยและเติบโตตามทันผู้เล่นปัจจุบันได้อย่างก้าวกระโดด
3. แฟชั่นใหม่ในหีบสง่างาม & Sweet White Day: พบชุดระดับตำนาน "เซ็ตโจมีฮยัง & ซอรึงแฮ" และ “เซ็ตชูซอก” ในหีบสง่างาม และร่วมกิจกรรมสะสมน้ำตาลแลก Dessert Randombox รับบัฟ EXP +30% นาน 2 ชั่วโมง เพื่อฉลองเทศกาลแห่งความหวาน
ดาวน์โหลด Ghost Soul M ได้แล้วบน App Store (iOS) และ Google Play (Android) ซื้อแพ็กเกจได้ที่ Web Shop ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page, Facebook Group, Discord, TikTok และ https://ghostsoulm.in.th/
