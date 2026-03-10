"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เปิดตัวแคมเปญโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมปักหมุดประเทศไทย!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศวันนี้ว่าเกม RPG โอเพนเวิลด์ใหม่ "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) กำลังเปิดตัวแคมเปญโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ระดับโลกตามสถานที่สำคัญใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ก่อนเกมเปิดตัวทั่วโลกเร็ว ๆ นี้
แคมเปญได้ครอบคลุมตลาดสำคัญ ได้แก่ ประเทศไทย, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, และบราซิล แฟน ๆ ในประเทศไทยสามารถพบเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งตามสุขุมวิท ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านการค้าและไลฟ์สไตล์ที่คึกคักที่สุดของกรุงเทพฯ โดยปรากฏทั้งตัวอย่างเกมและภาพหลักจากเกม ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายสื่อโฆษณาเพิ่มเติมตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วเกาหลี, สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก แคมเปญนี้เน้นให้เห็นถึงโลกเปิดอันกว้างใหญ่ของเกม ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมแนะนำกำหนดการวางจำหน่ายเกมที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการรับรู้ระดับโลก พร้อมสร้างความคาดหวังในหมู่แฟน ๆ ของซีรีส์ดั้งเดิมทั่วโลก
ผู้เล่นบน PlayStation 5 และ Steam จะสามารถเล่นได้ก่อนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเวอร์ชันมือถือในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่ง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" จะวางจำหน่ายบนทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ เกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play, App Store, และ เว็บไซต์ทางการ พร้อมตัวเลือก Wishlist บน PlayStation 5 และ Steam
สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง "The Seven Deadly Sins" ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) ให้ผู้เล่นได้สำรวจทวีปบริทาเนียในโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ นำเสนอการต่อสู้แบบแท็กทีม, สกิลการผสมผสาน, และการสร้างทีมที่ปรับแต่งได้โดยใช้ตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย พบกับองค์ประกอบการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อออกผจญภัยหรือต่อสู้กับเหล่าบอสไปด้วยกัน
สามารถติดตามอัปเดต "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" ผ่านทางช่องทาง YouTube, Facebook, และ Discord ทางการ
