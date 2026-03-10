NetEase จ่อระงับทุนโปรเจกต์เกมแอ็คชั่นของ "ดอน ลี"

ความหวังในการสวมบทดาราดังไล่อัดอันธพาลดูจะไม่ราบรื่นเสียแล้ว เมื่อมีรายงานว่าบริษัทแม่ยักษ์ใหญ่ในจีนตัดสินใจล้มเลิกกลางทางเพราะไม่อยากเสียเงินมากไปกว่านี้
Gang of Dragon ผลงานเกมไอพีใหม่ไตเติ้ลแรกของ Nagoshi Studio ทีมพัฒนาที่มีคุณ "โทชิฮิโระ นาโกชิ" บิดาผู้สร้างแฟรนไชส์เกม Yakuza เป็นหัวเรือใหญ่นั้น ล่าสุดมีทีท่าว่าจะเป็นหมันซะแล้วจากการเปิดเผยของเว็บไซต์ Bloomberg ซึ่งได้ออกมาเปิดเผยยืนยันว่าทาง NetEase พร้อมที่จะปล่อยมือลอยแพโปรเจกต์เกมดังกล่าว
ตามรายงานระบุทางบริษัทต้นสังกัดอย่าง NetEase กำลังตัดสินใจตัดงบฯยกเลิกให้ทุนสนับสนุน Nagoshi Studio หลังจากค้นพบว่าโปรเจกต์เกม Gang of Dragon ของพวกเขายังต้องการงบฯเพิ่มอีกอย่างต่ำ 44.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 1,400 ล้านบาท เพื่อให้ตัวโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์
โดยที่ผ่านมา NetEase ได้พยายามติดต่อมองหาสปอนเซอร์รายใหม่ๆให้มาร่วมลงขันด้วย ทว่ามันกลับไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องจำยอมยุติให้เงินสนับสนุนในท้ายที่สุด ซึ่งทาง NetEase จะยังคงเปิดโอกาสให้ทีมพัฒนา Nagoshi Studio สามารถสานต่อโปรเจกต์เกมของพวกเขาได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่อาจต้องจ่ายค่าแบรนด์และสินทรัพย์ต่างๆให้แก่ทาง NetEase ผู้เป็นเจ้าของ
สำหรับ Gang of Dragon นับเป็นโปรเจกต์เกมใหญ่ที่หลายคนจับตามองตั้งแต่ตอนประกาศเปิดตัวครั้งแรกในงาน The Game Awards 2025 ด้วยความที่มันเป็นเกมแอ็คชั่นผจญภัยของผู้สร้างซีรีส์ยากูซ่า แถมยังได้ซุปตาร์เชื้อสายเกาหลีอย่าง "มา ดง-ซ็อก" หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ "ดอน ลี" มาเป็นพระเอกแม่เหล็กดึงดูด ทั้งที่มันดูมีแววอนาคตสดใส แต่สุดท้ายกลับต้องมาจบสิ้นลงอย่างน่าเสียดาย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
engadget
