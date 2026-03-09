แมชอัป MV ฉลอง Persona 3 Reload ครบรอบ 2 ปี ทะลุ 6 ล้านวิว!

Hippocampal Pain x Mass Destruction -Reload- Mashup MV มิวสิกวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SEGA กับ ZUTOMAYO เพื่อฉลองครบรอบ 2 ปีของการวางจาหน่าย "Persona 3 Reload" มียอดวิวบน YouTube ทะลุ 6 ล้านครั้งแล้ว
"Persona 3 Reload" เป็นผลงานรีเมกเต็มรูปแบบของเกม RPG วัยรุ่น Persona 3 (วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2006) ซึ่งเป็นเกมที่สร้างสไตล์และความนิยมให้กับซีรีส์เพอร์โซนา ไม่ใช่เฉพาะแต่กับแฟนเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังแนะนำสาหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสซีรีส์เพอร์โซนาเป็นครั้งแรกด้วย ตัวเกมได้รับการสืบทอดดีไซน์เกมจาก Persona 5 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้มีการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านภาพ, UI, ระบบต่อสู้ และส่วนของชีวิตประจำวัน โดยได้มีการพัฒนาให้เล่นได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นตามสไตล์การเล่นในยุคปัจจุบัน ตัวเกมเวอร์ชันที่วางจาหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นในปี 2024 มียอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 2 ล้านชุด และได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลก
ภาพอาร์ตของตัวละครใน Hippocampal Pain × Mass Destruction -Reload- Mashup MV
ตัวละคร "Nira-chan" และเม่น "Uniguri-kun" จากวง ZUTOMAYO พร้อมทั้งตัวเอกจาก Persona 3 Reload ที่ถูกวาดขึ้นใหม่
คอมเมนต์แสดงความยินดีจากครีเอเตอร์ผู้มีส่วนร่วมใน MV
・ไดเรกเตอร์/ผู้กำกับวิดีโอ : MONYA
คอมเมนต์: ขอแสดงความยินดีที่ Persona 3 Reload ครบรอบ 2 ปีด้วยครับ! พอได้เห็นกระแสตอบรับและแฟนอาร์ตต่าง ๆ แล้ว ผมรู้สึกดีใจมากที่สามารถทำให้การพบพานดั่งความฝันของผลงานทั้งสองที่เปี่ยมไปด้วยความรักจากทุกคนออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้จริง ๆ ครับ!
ประวัติ: CEO, MONYA Inc. เกิดปี 1998 และได้ก่อตั้งบริษัทผ่านการทำคอนเทนต์บันเทิงในปี 2020 ผลิตและกำกับคอนเทนต์ที่ไม่ยึดติดกับวิธีการ เน้นการวางแผนเป็นหลัก เพื่อขยายขอบเขตของการแสดงออกและประสบการณ์ รังสรรค์ผลงานมากมายตั้งแต่สินค้า, เกม, MV ไปจนถึงคอนเทนต์ที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอ
・นักออกแบบตัวละคร/แอนิเมเตอร์หลัก : JINO
คอมเมนต์: ขอแสดงความยินดีกับ Persona 3 Reload ที่ครบรอบ 2 ปีและ MV มียอดวิวทะลุ 6 ล้านครั้งด้วยค่ะ! ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการแมชอัปสุดมหัศจรรย์นี้ งานวิดีโออันยอดเยี่ยมที่ผสานระหว่างการวางแผนของผู้กำกับ MONYA และความคิดสร้างสรรค์ของทุกคน บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากค่ะ
ประวัติ: เกิดปี 2000 เป็นวิดีโอครีเอเตอร์ที่ถนัดงานภาพสไตล์การ์ตูนและเรโทรป๊อป เริ่มทำงานฟรีแลนซ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 สร้างผลงานในหลากหลายด้าน ทั้งงานผลิตวิดีโอและการพัฒนางานออริจินัล เป็นต้น
・ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ : Masato Onodera
คอมเมนต์: ขอแสดงความยินดีกับ Persona 3 Reload ที่ครบรอบ 2 ปีด้วยครับ! ผมมีความสุขมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ของเกม Persona 3 Reload ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมของ ATLUS ที่ผมชอบมาก ๆ แถมยังเล่นมาจนพรุนเลยครับ ทำเอาผมอยากบอกกับตัวเองสมัยม.ต้นที่เอาแต่อัปคอมมูนิตี้จนแทบไม่หลับไม่นอนว่า "วันนึงนายจะได้ร่วมงานกับเกมที่รักนะ" เลยละครับ
ประวัติ: "เกิดปี 1993 ที่จังหวัดฮอกไกโด ผ่านการทำงานที่ HAKUHODO และ HAKUHODO Kettle ก่อนจะผันตัวมารับงานอิสระในปี 2022 วางแผนและผลิตผลงานสื่อบันเทิงในหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ, หนังสือการ์ตูน, รายการวิทยุ, ภาพยนตร์, ละครเวที, เพลง, MV และไลฟ์ เป็นต้น
ปี 2022 ผลงาน "A Night To Remember" ได้รับรางวัลกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร/รางวัลกรังด์ปรีจาก ACC
ปี 2024 ผลงาน "POKÉDANCE" ได้รับรางวัลโกลด์/ซิลเวอร์/บรอนซ์จาก ACC
ปี 2024 ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล JAAA ครีเอเตอร์ ออฟ เดอะ เยียร์"
ZUTOMAYO (หวังว่าเป็นเที่ยงคืนตลอดไปก็คงดี)
กลุ่มศิลปินที่ได้ ACAne มารับหน้าที่แต่งเพลง แต่งทำนอง และเป็นนักร้อง ด้วยเนื้อเพลงที่มีโลกทัศน์และตัวตนทางดนตรีอันมีเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างสูงในหมู่วัยรุ่น สามารถติดตามผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://zutomayo.net/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*