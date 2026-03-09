Review: Dragon Quest VII Reimagined รีเมคชั้นดีที่แอบมีหนังตาตกเล็กน้อย

แนวเกม อาร์พีจี
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: E10+ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป
การปัดฝุ่นใหม่รอบที่สองของสุดยอดเกมอาร์พีจีระดับตำนาน และนับเป็นครั้งแรกที่มันให้ฟีลอารมณ์สมศักดิ์ศรีกับคำว่า "รีเมค" จริงๆ
ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนำสักเล็กน้อย เนื้อหาของเกม Dragon Quest VII นั้นมันบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มลูกชาวประมงบนเกาะเล็กๆนาม เอสตาร์ด ที่วันหนึ่งตัวเขาและผองเพื่อนสนิทได้บังเอิญค้นพบความจริงว่า โลกใบนี้ครั้งหนึ่งเคยมีทวีปน้อยใหญ่มากมาย มิได้มีเพียงแค่เกาะที่เขาอาศัยอยู่เท่านั้น และด้วยพลังอำนาจวิเศษของแผ่นศิลาโบราณจึงทำให้พวกเขาสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปยังอดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดอันเป็นสาเหตุให้ทวีปต่างๆอันตรธานหายไป แน่นอนว่าต้นตอความผิดปกติทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีจอมมารและพวกอสูรปีศาจเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเช่นเคย
ด้านภาพถือว่าถูกอัพเกรดไปจากเดิมมาก ฉากตัวละครยืนพูดคุยดำเนินเนื้อเรื่องปกติก็ปรับเปลี่ยนใหม่ลงทุนสร้างเป็นฉากคัตซีนใส่เสียงพากย์ประกอบคล้ายภาพยนตร์ อีกทั้งสไตล์กราฟิกที่ตัวเกมเลือกใช้ มันก็ไม่ใช่แค่โมเดลตัวละคร 3D ธรรมดา แต่เป็นลักษณะหุ่นปั้นดินน้ำมันขยับเคลื่อนไหวได้ที่แลดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ในขณะที่แบคกราวน์พื้นหลังจะนำเสนอในรูปแบบฉากจำลองไดโอราม่า มอบความรู้สึกน่ารักชวนอบอุ่นในแบบที่ไม่มีอาร์พีจีเกมใดเคยมอบให้เรามาก่อน หนำซ้ำผู้เล่นยังสามารถหมุนหันเปลี่ยนมุมองศาของกล้องได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินสำรวจหาของลับที่มักซ่อนอยู่ตามฉากนั่นเอง
มอนสเตอร์ทุกตัวทั้งเหล่าลูกสมุนและบอสใหญ่จะปรากฏเดินเตร็ดเตร่ให้ผู้เล่นได้เห็นตัวเป็นๆ ฉะนั้นเราจึงสามารถเดินหลบเลี่ยงวิ่งหนีการเผชิญหน้ากับพวกมันได้ ทว่าในกรณีที่คุณเกิดอยากสู้ขึ้นมา การแอบย่องเข้าไปตีลดเลือดมันตอนเผลอน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะฝ่ายเราจะได้เปรียบอย่างมหาศาลตอนเริ่มไฟท์ แถมเมื่อไหร่ก็ตามที่ปาร์ตี้ของคุณเริ่มเก่งเกินด่านยามพบเจอศัตรูหน้าเดิมๆที่เลเวลต่ำกว่าเรา การเดินเข้าไปตีมันจะเป็นการสังหารมอนฯตัวนั้นทันทีในดาบเดียวไม่ต้องเสียเวลาตัดฉากเข้าสู้โดยยังคงได้รับทรัพยากรและค่าประสบการณ์ตามปกติ เป็นอะไรที่ถูกจริตโดนใจสายฟาร์มสุดๆ
เวลาต่อสู้ผู้เล่นจะได้มองเห็นตัวละครทั้งฝั่งฮีโร่และฝ่ายมอนสเตอร์ยืนเรียงแถวประจันหน้ากัน เห็นหมดทุกแอ็คชั่นที่เกิดขึ้นในสมรภูมิ ใครตีใคร ใครโดนร่ายเวทย์ใส่ หรือใครกำลังติดสถานะผิดปกติ ทุกอย่างช่างเคลียร์ชัดช่วยให้เราตอบสนองแก้เกมได้ทันท่วงที โดยเราสามารถเลือกกำหนดบทบาทแทคติคให้กับแต่ละตัวละครเพื่อให้ AI นำไปใช้เป็นหลักยุทธวิธีต่อสู้แทนเราได้แบบเกมอาร์พีจีสมัยใหม่ และเมื่อพูดถึงความใหม่ DQ7 ฉบับรีเมคนี้ยังได้เพิ่มเติมลูกเล่นพาวเวอร์อัพใหม่ที่เรียกว่า 'Let Loose' เข้ามาเพื่อให้การต่อสู้ดูสนุกมีสีสันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานะดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อตัวละครถูกศัตรูโจมตีบ่อยครั้ง และพลังบัฟที่มันมอบให้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายอาชีพด้วย
ตัวละครของผู้เล่นจะเก่งกาจขึ้นตามระดับเลเวลและอุปกรณ์ที่สวมใส่ โดยภาพลักษณ์ภายนอกของตัวละครก็จะแปรเปลี่ยนไปตามอาวุธและโล่ป้องกันที่เราติดตั้ง เรียกว่าอาวุธใหม่ๆนอกจากค่าพลังสเตตัสที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังช่วยให้ตัวละครเราดูเท่อีกด้วย แถมที่สำคัญภาคนี้เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ชนิดพิเศษลงได้เราอาจได้รับเหรียญตราสัญลักษณ์ Monster Hearts รูปใบหน้ามอนสเตอร์ตัวนั้นๆมาสวมใส่ติดตั้งลงไปในช่องเครื่องประดับได้อีกด้วย ฉะนั้นใครที่เป็นสายนักสะสมเหรียญมอนสเตอร์ที่มอบพลังอบิลิตี้แปลกๆก็คงต้องเหนื่อยออกตามหาไล่เก็บให้ครบกันหน่อยละ
เรื่องคุณภาพชีวิตกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า นี่เป็นเกมดราก้อนเควสต์ที่โคตรเข้าถึงง่ายเล่นชิลที่สุดแล้วในซีรีส์ มีทั้งระบบออโต้แบทเทิล ออโต้เซฟ จุดมาร์คบอกตำแหน่งที่เราต้องไป ความยากก็มีให้เลือกหลายระดับ แถมยังเข้าไปเลือกปรับแยกย่อยได้อีก อยากให้ตัวละครของเราตีแรงขึ้น โดนแดเมจเบาลง ฟื้นฟู HP กลับมาเต็มทุกครั้งหลังสู้เสร็จ ได้รับเงินและค่าประสบการณ์ EXP เยอะกว่าปกติ หรือจะให้มอนฯในสนามยืนอยู่เฉยๆไม่บุกจู่โจมเราเลยก็เลือกได้ทั้งนั้น คือมันช่วยเหลือซะจนคนไม่เคยเล่นเกมอาร์พีจีมาก่อนก็ยังสามารถเคลียร์ผ่านมันไปได้อย่างสบาย
"แม้ที่เล่ามาทั้งหมดจะได้ยินคำชมซะส่วนใหญ่ แต่ใช่ว่า Dragon Quest VII Reimagined มันจะไม่มีข้อบกพร่อง สิ่งที่เราไม่ชอบหลักๆจะอยู่ตรงการดำเนินเรื่องของเกมที่มักวนลูปทำอะไรซ้ำเดิมหลายรอบ พอย้อนอดีตไปช่วยเกาะอื่นให้อยู่รอดปลอดภัย ก็ต้องกลับมายังอนาคตแล้วไปเช็คดูเกาะที่เราเคยช่วยไว้ว่า ณ ปัจจุบันเขามีสภาพความเป็นอยู่ยังไง จากนั้นก็เก็บศิลาแผ่นใหม่เพื่อเดินทางข้ามเวลาไปช่วยเกาะอื่นต่อไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่เช่นนี้ มันเลยเป็นประสบการณ์อาร์พีจีเกรดพรีเมียมที่คุณอาจต้องตระเตรียมเสื่อผืนหมอนใบมาเผื่อไว้ เริ่มหาวเมื่อไหร่จะได้ฟุบตัวลงนอนได้ทันที"
|เกมเพลย์
|9
|กราฟิก
|9
|เสียง
|8
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|10
|ภาพรวม
|9
