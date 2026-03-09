"Tales Runner" ประกาศเปิด OBT เต็มรูปแบบ 11 มีนาคมนี้

หลังจากที่ "Tales Runner: Dream Journey" ได้เปิดให้เหล่านักวิ่งเข้าไปทดสอบความพร้อมในช่วง Closed Beta (CBT) ที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัท The Hall of Fame ประกาศความพร้อม เตรียมเปิด Open Beta อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มีนาคมนี้
โดยแพตช์เกมจะเริ่มต้นที่ Last Chaos พร้อมการอัพเดทใหญ่ทุก 2 - 3 เดือน วิ่งได้ยาว ๆ ไม่มีเบื่อ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันจาก Official Tournament จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม พร้อมการประกาศความร่วมมือ Tournament กับ 3rd Party 2 เจ้าแรก ได้แก่ Aricat Studio และ SOOP Thailand เพื่อยกระดับวงการ Esport ของ Tales Runner ให้เดือดกว่าที่เคย โดย Tournament แรกของเกมมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ส่วนตารางการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้น ปักหมุดรอติดตามประกาศเร็ว ๆ นี้
ระหว่างนี้อยากให้นักวิ่งทุกคนเตรียมวอร์มร่างกายและนิ้วให้พร้อม เตรียมรองเท้าคู่ใจเอาไว้ แล้วมาเจอกันที่จุดสตาร์ทในวันที่ 11 มีนาคมนี้ เพราะนอกจากความสนุกในสนามวิ่งแล้ว ยังมีของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายที่รอต้อนรับทุกคนอยู่ "เพราะนี่คือการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แล้วพบกันที่ประตูแห่งความฝัน 11 มีนาคมนี้ ที่ Tales Runner : Dream Journey"
ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่:
Tales Runner Facebook Page : https://www.facebook.com/thehof.talesrunner
Tales Runner Discord Community : http://discord.gg/thehoftalesrunner
Tales Runner Website : https://talesrunner.thehof.gg/
