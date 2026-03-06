"นักวาดไทย" เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายประกวดบอส Rockman ภาคใหม่

เรียกว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเกมเมอร์ชาวไทย เมื่อผลงานของ "นักวาดไทย" ติด 1 ใน 6 คนสุดท้าย ในการประกวดออกแบบบอสหุ่นยนต์ของเกม "Rockman: Dual Override" ที่มีคนส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก
หลังจากที่ Capcom เปิดตัวเกม Rockman ภาคใหม่ ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2027 ก็ได้ประกาศจัดการประกวดออกแบบบอสหุ่นยนต์ประจำภาค โดยมีโจทย์คือ "หุ่นยนต์แขนดูด" ซึ่ง 1 ใน 6 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบคือ Valve Man ออกแบบโดยคุณ Jirakun Ratphitak ที่ทีมงาน Capcom ให้ความเห็นเอาไว้ว่า "หุ่นยนต์ตัวนี้เข้ากับโลกของ Rockman ได้เป็นอย่างดี การยิงน้ำออกมาจากหัวโดยตรง เป็นกลไกที่น่าทึ่งมาก" ในขณะที่บอสอื่น ๆ ที่เข้ารอบมา ประกอบด้วย Cleanser Man, Sweeper Woman, Recycle Man, Cactus Man และ Juggle Man
ในรอบสุดท้ายนี้ ทีมงาน Capcom จะเป็นผู้คัดเลือกเองว่าผลงานใดจะเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะได้กลายเป็นบอสในเกมจริง ๆ ขณะที่ผู้ออกแบบอีก 5 ผลงานที่เหลือจะได้รับการจารึกชื่อในเครดิตของเกม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับแฟนเกม Rockman เลยทีเดียว
"Rockman: Dual Override" จะวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีภายในปี 2027 แฟน ๆ สามารถติดตามผลการประกวด Robot Master Design Contest ได้ที่ https://www.capcom-games.com/megaman/do/en-us/contest/
