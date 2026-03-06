"Echoes of Aincrad" เกมใหม่จากอนิเมะ Sword Art Online วางจำหน่าย 9 ก.ค.นี้!

Bandai Namco เปิดตัว "Echoes of Aincrad" เกมแอ็กชัน RPG ใหม่ล่าสุดจากจักรวาล Sword Art Online ที่ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครของตนเองตะลุยปราสาทลอยฟ้าแห่งไอน์แครดสุดอลังการ เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในเดือนกรกฎาคมนี้
Echoes of Aincrad เชิญชวนนักผจญภัยเข้าสู่โลกที่น่าทึ่งและมีชีวิตชีวาอันเต็มไปด้วยความท้าทายและการเผชิญหน้าที่ไม่อาจลืมเลือนได้ โดยคุณเป็น "ผู้เล่น" ในเกม ซึ่งจะกลายเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของเรื่องราวใน Echoes of Aincrad ผ่านการปรับแต่งอวาตาร์ที่มีให้เลือกมากมาย
เมื่อเนื้อเรื่องเดินหน้าไปผ่านเควสต์และภารกิจต่าง ๆ ผู้เล่นจะสามารถปรับใช้และอัปเกรดเครื่องสวมใส่ อาวุธ และคุณสมบัติได้ ตลอดจนเลือกทักษะพิเศษที่เหมาะกับรูปแบบการเล่นเกมที่ถนัดไปพร้อมกับเสริมกำลังทุกครั้งที่เพิ่มเลเวล อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นมิได้ออกเดินทางแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากผลการต่อสู้แบบเรียลไทม์จะขึ้นอยู่กับคู่หูที่เลือกในแต่ละครั้งที่ออกผจญภัยและตัดสินใจว่าจะปฏิบัติการอย่างไรขณะต่อสู้ เมื่อสายสัมพันธ์กับคู่หูแน่นแฟ้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงที่ดุดันหรือแบบที่คอยให้การสนับสนุนก็ตาม ผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกทักษะอันทรงพลังของคู่หูได้
นักผจญภัยจะได้ออกสำรวจเมืองต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมอันงดงาม ตั้งแต่ทุ่งราบอันสงบสุขไปจนถึงดันเจี้ยนสุดแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยความลับ โดยจะต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์และบอสที่เข้ามาทดสอบความสามารถของเราว่าจะรอดพ้นจนถึงที่สุดได้หรือไม่
ชุดสินค้าต่าง ๆ ของเกม
ขณะนี้เปิดให้สั่งซื้อเกมล่วงหน้าแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam พร้อม "แพ็กอาวุธ" เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อล่วงหน้า โดยมีชุดสินค้าให้เลือก 3 รูปแบบด้วยกัน
Standard Edition
• เกมภาคหลัก
Deluxe Edition
• เกมภาคหลัก
• Expansion Pack ประกอบด้วย Expansion DLC และ Starter Pack
• ปลดล็อกโหมดเดธเกมล่วงหน้า
Ultimate Edition
• เกมภาคหลัก
• Expansion Pack ประกอบด้วย Expansion DLC และ Starter Pack
• ปลดล็อกโหมดเดธเกมล่วงหน้า
• แอปเนื้อหาสิทธิพิเศษ Echoes of Aincrad “Unanswered//butterfly” ประกอบด้วยอนิเมะตอนพิเศษ สมุดรวมภาพงานศิลป์ดิจิทัล และดนตรีประกอบดิจิทัล
• แพ็กอุปกรณ์ป้องกัน
แนะนำเกม Echoes of Aincrad
เรื่องราวของคุณเริ่มต้นขึ้นในโลกที่ทุกการต่อสู้อาจกลายเป็นวาระสุดท้ายของคุณ
คุณคือผู้เล่นที่ถูกขังอยู่ใน MMORPG ยุคกลางสุดแสนอันตราย ซึ่งหากคุณตายในเกมหมายความว่าคุณจะต้องตายในความเป็นจริงด้วย จงก้าวเข้าสู่โลกอันกว้างใหญ่และมีชีวิตชีวา กำหนดชะตาชีวิตของคุณเอง ปรับแต่งอวาตาร์ด้วยทักษะ อุปกรณ์และความสามารถที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้และเอาชีวิตรอดมาให้ได้ ฝึกฝนระบบต่อสู้ที่ลื่นไหลพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของคุณเอง ออกสำรวจเควสต์ระดับมหากาพย์ และร่วมมือกับผู้ร่วมชะตากรรมที่จะเผชิญอันตรายไปด้วยกัน ร่วมแรงกันต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ทุกการตัดสินใจและการต่อสู้มีความสำคัญ คุณพร้อมเสี่ยงที่จะเผชิญกับความเป็นจริงแล้วหรือยัง
"Echoes of Aincrad" จะวางจำหน่ายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S โดยจะวางจำหน่ายในวันถัดไปสำหรับ PC ผ่านทาง Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
