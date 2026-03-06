ดราม่า! ทำเนียบขาวใช้โลโก้เกม Pokemon Pokopia โปรโมทสโลแกนของทรัมป์

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเกม เมื่อบัญชีโซเชียลของทำเนียบขาว ดัดแปลงโลโก้ของเกม "Pokemon Pokopia" ที่เพิ่งวางจำหน่าย มาโปรโมทแคมเปญ Make America Great Again ทำเอาแฟนเกมเดือดไปทั่วโซเชียล
Pokemon Pokopia เป็นเกม Sandbox ที่ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับชีวิตแบบ Slow life พร้อมออกแบบสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสร้างชีวิตใหม่อันแสนจะอบอุ่นไปพร้อม ๆ กับโปเกมอน ซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีเทรนด์ที่ชาวโซเชียลที่หยิบเอาโลโก้ของเกมมาดัดแปลงเป็นข้อความหรือประโยคต่าง ๆ ด้วยความที่ฟอนต์ดูน่ารักสดใส ทำให้กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็ว จนถึงขั้นมีคนทำเว็บไซต์เทมเพลตให้แฟน ๆ สามารถเข้าไปพิมพ์แก้ข้อความด้วยตัวเอง แล้วดาวน์โหลดรูปมาใช้กันได้แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมตัดต่อ
แต่จากเทรนด์สนุกที่เล่นกันขำ ๆ กลับกลายเป็นดราม่า เมื่อทำเนียบขาวร่วมเล่นเทรนด์นี้ด้วยการนำโลโก้เกมมาดัดแปลงเป็นข้อความ "make america great again" ซึ่งเป็นสโลแกนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และโพส์ลงบัญชี X พร้อมแคปชั่น "MAGA" กับอีโมจิธงชาติและสายฟ้า สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนเกมอย่างมาก เพราะดันเอาเกมที่ควรเล่นเพื่อความสนุกสนานมาใช้หาประโยชน์ทางการเมือง
เรื่องนี้ร้อนถึง The Pokemon Company ที่ต้องออกมาตอบโต้ว่าทางบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนฟากฝั่งทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น
“เราไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำ สนับสนุน หรืออนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เพราะพันธกิจของบริษัทคือการเชื่อมผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน และการสนับสนุนวาระหรือฟากฝั่งทางการเมือง ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจดังกล่าว” Sravanthi Dev ตัวแทนของ The Pokemon Company ชี้แจง
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้บัญชีทวิตเตอร์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกา หรือ Homeland Security ได้เผยแพร่วิดีโอจับกุมกลุ่มผู้ลี้ภัย โดยใช้เพลง Gotta Catch ‘Em All เพลงประกอบของอนิเมะโปเกมอน และฟอนต์ตัวอักษร รวมถึงมีการนำรูปใบหน้าผู้ลี้ภัยมาแปะทับการ์ดโปเกมอนอีกด้วย
