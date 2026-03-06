เปิดก่อนได้..? "โปรเจกต์ เฮลิกซ์" เอ็กบ็อกซ์รุ่นถัดไปประเดิม CEO คนใหม่

มาก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียว สำหรับเครื่องคอนโซลยุคเจเนอเรชันใหม่ของฝั่งสายเขียว ที่เกมเมอร์หลายคนแอบเสียวและแซวขำๆว่ามันอาจยัดไส้ AI
บริษัท Microsoft เรียกเสียงฮือฮาด้วยการทวีตเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับเครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์ยุคหน้าที่จะขอใช้ชื่อเรียกรหัสโค้ดเนมว่า Project Helix ไปพลางๆก่อน เรียกว่าชิงประกาศเปิดตัวก่อนคู่แข่งสำคัญอย่าง โซนี่ โดยไม่สะทกสะท้านหวาดหวั่นเรื่องวิกฤตแรมแพงแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าภาคธุรกิจคอนโซลของพวกเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างน้อยก็อีกหนึ่งเจเนอเรชัน
Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.
Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI— Asha (@asha_shar) March 5, 2026
ในโอกาสนี้ ด้านซีอีโอสาวป้ายแดง "แอชชา ชาร์มา" (Asha Sharma) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แห่ง Microsoft Gaming ผู้เข้ารับตำแหน่งต่อจาก ฟิล สเปนเซอร์ มาหมาดๆ เธอได้ออกมาทวีตข้อความแสดงความยินดีกับการมาถึงของเครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์ยุคใหม่ โดยเธอกล่าวให้คำมั่นสัญญว่า Project Helix นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มผู้นำทางด้านประสิทธิภาพในการเล่นเกม Xbox และ PC
ส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยในงาน Game Developers Conference (GDC) 2026 สัปดาห์หน้า ที่ทั้งตัวเธอ เหล่านักพัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกจะได้มารวมตัวถกประเด็นพูดคุยกันเกี่ยวกับ Project Helix ในงานวันนั้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
