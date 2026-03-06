xs
xsm
sm
md
lg

เปิดก่อนได้..? "โปรเจกต์ เฮลิกซ์" เอ็กบ็อกซ์รุ่นถัดไปประเดิม CEO คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มาก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียว สำหรับเครื่องคอนโซลยุคเจเนอเรชันใหม่ของฝั่งสายเขียว ที่เกมเมอร์หลายคนแอบเสียวและแซวขำๆว่ามันอาจยัดไส้ AI

บริษัท Microsoft เรียกเสียงฮือฮาด้วยการทวีตเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับเครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์ยุคหน้าที่จะขอใช้ชื่อเรียกรหัสโค้ดเนมว่า Project Helix ไปพลางๆก่อน เรียกว่าชิงประกาศเปิดตัวก่อนคู่แข่งสำคัญอย่าง โซนี่ โดยไม่สะทกสะท้านหวาดหวั่นเรื่องวิกฤตแรมแพงแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าภาคธุรกิจคอนโซลของพวกเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างน้อยก็อีกหนึ่งเจเนอเรชัน



ในโอกาสนี้ ด้านซีอีโอสาวป้ายแดง "แอชชา ชาร์มา" (Asha Sharma) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แห่ง Microsoft Gaming ผู้เข้ารับตำแหน่งต่อจาก ฟิล สเปนเซอร์ มาหมาดๆ เธอได้ออกมาทวีตข้อความแสดงความยินดีกับการมาถึงของเครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์ยุคใหม่ โดยเธอกล่าวให้คำมั่นสัญญว่า Project Helix นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มผู้นำทางด้านประสิทธิภาพในการเล่นเกม Xbox และ PC
 
ส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยในงาน Game Developers Conference (GDC) 2026 สัปดาห์หน้า ที่ทั้งตัวเธอ เหล่านักพัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกจะได้มารวมตัวถกประเด็นพูดคุยกันเกี่ยวกับ Project Helix ในงานวันนั้น


ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*