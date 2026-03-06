"Solo Leveling: ARISE" เตรียมจัดการแข่งขันระดับโลก 25 เม.ย.นี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศว่า ‘Solo Leveling: ARISE CHAMPIONSHIP 2026’ การแข่งขันระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งที่สองสำหรับ Solo Leveling: ARISE จะจัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 25 เมษายนนี้
การแข่งขันนี้จะรวมผู้เล่นระดับท็อปจากทั่วโลกมาแข่งขันในโหมดการแข่งขันของเกมอย่าง ‘สมรภูมิแห่งเวลา’ รอบคัดเลือกที่กำลังดำเนินอยู่มีผู้เล่นที่ทำแต้มซีซันได้ 1,000 แต้มขึ้นไปในสมรภูมิแห่งเวลาซีซัน 15 และแบ่งออกเป็นสองลีกระดับภูมิภาคตามภูมิภาคของผู้เข้าร่วม ได้แก่ ลีกเอเชียและลีกนานาชาติ
ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านด่านทั้งสี่ด่าน - เอซิล ราดีร์, ราชามด, ยักษ์ต้องสาป ไอเบิร์ก, และบารูก้า โดยการจัดอันดับสุดท้ายจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการเคลียร์รวมกัน ผู้เล่นที่เร็วที่สุดสามอันดับแรกจากแต่ละลีกจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบบออฟไลน์ ทำให้จำนวนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดเป็นหกคน รอบคัดเลือกจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม
ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหกคนจะได้ประลองฝีมือกันแบบสด ๆ ในวันที่ 25 เมษายน ที่ Jamsil DN Colosseum เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศ หลังจากการแข่งขัน ทาง Solo Leveling: ARISE จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตครบรอบ 2 ปีของเกม ให้แฟน ๆ ได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงก่อนใคร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solo Leveling: ARISE CHAMPIONSHIP 2026 สามารถติดตามได้ที่ฟอรัมและเว็บไซต์ทางการ
Solo Leveling: ARISE เป็นเกมแนวแอ็กชันที่ดัดแปลงมาจาก Solo Leveling เว็บตูนยอดนิยม สวมบทบาทเป็น ซองจินอู ผู้เล่นสามารถสัมผัสการเดินทางของเขาผ่านเรื่องราวเว็บตูนอันเป็นที่โปรดปรานได้โดยตรง, การเลเวลอัป, วัดฝีมือไปกับการต่อสู้อันทรงพลังและสร้างสไตล์การต่อสู้เป็นของตนเองโดยอาศัยหลากหลายสกิลและอาวุธต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้เล่นไม่เพียงแต่ที่จะได้ร่วมทีมกับเหล่าฮันเตอร์จากเว็บตูนเท่านั้น แต่ผู้เล่นยังสามารถอัญเชิญ ‘กองทัพทหารเงา’ ของตนเองได้ด้วยคำพูดเด็ดอันน่าจดจำอย่าง “จงตื่น…”
สำหรับข้อมูลและรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับ Solo Leveling: ARISE สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ทางการ, X, Facebook, Instagram, Discord, และ ช่องทาง YouTube ทางการ
