"เกียบัน อินฟินิตี้" เริ่มฉายพากย์ไทยทางช่อง Cartoon Club 8 มี.ค.นี้

บริษัท เอฟฟ์ จำกัด และการ์ตูน คลับ ร่วมกับ SF และ TOEI Company จัดงานพรีเมียร์ "เกียบัน อินฟินิตี้" ณ SF Cinema World centralwOrld โดยมีสื่อมวลชน และผู้โชคดีร่วมฉลองการกลับมาของฮีโร่โทคุซัตสึระดับตำนาน
บริษัท เอฟฟ์ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ PROJECT R.E.D. Gavan Infinity (สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบันอินฟินิตี้) ในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของผลงานฮีโร่ญี่ปุ่นระดับตำนาน ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema World โรงภาพยนตร์ที่ 8 ศูนย์การค้า centralwOrld ท่ามกลางสื่อมวลชนสายโทคุซัตสึ และผู้โชคดีจำนวน 10 คู่ จากการเล่นกิจกรรม Facebook Fanpage : Cartoonclub ที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีการจัดฉายซีรีส์ ตอนที่ 1-2 ของ Gavan Infinity ให้รับชมก่อนใครในประเทศ พร้อมเปิดตัวและพูดคุยกับทีมพากย์ไทยเป็นครั้งแรก, การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของ Suit Actor สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบันอินฟินิตี้ พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์พิเศษ Suit Actor ตำรวจอวกาศเกียบัน ต้นฉบับ ปี 1982 มาปรากฏตัวภายในงานอีกด้วย โดยบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้ชมที่เติบโตมากับฮีโร่ในตำนาน รวมถึงแฟนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การกลับมาของจักรวาล Gavan ในรูปแบบใหม่
Gavan Infinity ถือเป็นผลงานที่สานต่อเรื่องราวของ Space Sheriff Gavan (ตำรวจอวกาศ เกียบัน) ฮีโร่จากซีรีส์โทคุซัตสึชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ออกฉายครั้งแรกในปี 1982 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในภาคใหม่นี้ได้มีการขยายจักรวาลของเรื่องราวให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมผสมผสานเสน่ห์ของฮีโร่ยุคคลาสสิกเข้ากับเทคนิคการสร้างสรรค์สมัยใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้กับผู้ชมทั้งแฟนรุ่นเก่าและผู้ชมรุ่นใหม่
คุณธนพ ตันอนุชิตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟฟ์ จำกัด และบริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “ตำรวจอวกาศ เกียบัน เป็นฮีโร่ระดับตำนานที่แฟน ๆ ชาวไทยจำนวนมากเติบโตมาพร้อมกัน การนำ สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบัน อินฟินิตี้ (Gavan Infinity) มาสู่ประเทศไทยในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการนำผลงานใหม่มาฉายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมต่อความทรงจำของแฟนรุ่นเดิมเข้ากับผู้ชมรุ่นใหม่ เราหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟน ๆ โทคุซัตสึในประเทศไทย”
นอกจากนี้ บริษัท เอฟฟ์ จำกัด ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนและนำเสนอคอนเทนต์บันเทิงจากญี่ปุ่นสู่ผู้ชมชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟน ๆ และขยายฐานผู้ชมของคอนเทนต์โทคุซัตสึในประเทศไทยอีกครั้ง
การเปิดตัว Gavan Infinity ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการนำฮีโร่ระดับตำนานกลับมาสู่เวทีความบันเทิงยุคปัจจุบัน พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ โทคุซัตสึในประเทศไทยอีกครั้ง
โดย สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบันอินฟินิตี้ สามารถรับชมได้แล้วทาง YOUTUBE ช่อง Hero Cartoon Club เสียงญี่ปุ่นบรรยายไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00น. พากย์ไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30น. และช่อง 9 MCOTHD (ช่อง 9 การ์ตูน) ทุกวันเสาร์ เวลา 07.30 น. เริ่มเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
และสามารถรับชม ตำรวจอวกาศ เกียบัน ต้นฉบับ ปี 1982 ได้เช่นกันทาง YOUTUBE ช่อง Hero Cartoon Club เสียงญี่ปุ่นบรรยายไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00น.
