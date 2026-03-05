อนิเมะ "Suikoden" ปล่อยตัวอย่างแรก พร้อมฉายตุลาคมนี้

การ์ตูนจากเกมดังสมัยยุค เพลย์สเตชัน เรื่องราวของสองหนุ่มเพื่อนสนิทสมัยวัยเด็กที่ต้องมาห้ำหั่นต่อสู้กันเองเมื่อเติบใหญ่
บริษัท Konami ประกาศปล่อยเทรลเลอร์แรกสำหรับ Suikoden: The Anime ซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมอาร์พีจีสุดคลาสสิค โดยอนิเมะเรื่องดังกล่าวมีกำหนดออนแอร์เริ่มออกอากาศในประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนตุลาคมปี 2026
เนื้อหาของเวอร์ชันอนิเมะนี้จะหยิบนำเหตุการณ์จากเกม Suikoden II ที่เคยลงให้กับเครื่องคอนโซล PS1 มาเป็นพล็อตเรื่องราวหลัก ซึ่งมุ่งนำเสนอเปลวไฟแห่งมหาสงครามความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรไฮแลนด์และนครรัฐโจวสตันที่ต่างเป็นคู่อริกัน
เรื่องราวจะถูกเล่าผ่านมุมมองของ "ริโอ" และ "โจวอี้" สองตัวละครเอกเพื่อนสนิทที่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นทหารในสังกัดกองพันเยาวชน ทว่าทั้งคู่กลับต้องมาแตกหักกันในตอนโตหลังจากที่พวกเขาได้พลัดพรากแยกจากกันแล้วต่างฝ่ายต่างหันมายืนอยู่คนละฟากฝั่งของสงคราม
