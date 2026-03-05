"Pokemon Pokopia" จัดกิจกรรมทดลองเล่นที่ Central World รับของขวัญฟรี!

The Pokemon Company ประกาศจัดกิจกรรมทดลองเล่นเกม "Pokemon Pokopia" เกม Sandbox ออกแบบชีวิตแสนสบายและอบอุ่นใจไปกับโปเกมอนบน Nintendo Switch 2 พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ณ Central World เริ่มแล้ววันนี้
สัมผัสประสบการณ์อันแสนสบายและอบอุ่นใจไปกับเหล่าโปเกมอน
Pokemon Pokopia เป็นเกม Sandbox ที่ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับชีวิตแบบ Slow life โดยผู้เล่นจะได้ออกแบบสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสร้างชีวิตใหม่อันแสนจะอบอุ่นไปพร้อม ๆ กับโปเกมอน โดยในกิจกรรมทดลองเล่น ผู้เล่นจะได้ทดลองเล่นเนื้อหาหลักและได้พบกับโปเกมอนหลากหลายชนิด ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และช่วยเหลือโปเกมอน อีกทั้งยังได้ลองสร้างที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนใคร โดยที่ผู้เล่นนั้นสามารถสำรวจและสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ในระหว่างกิจกรรม ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมเก่งอยู่แล้วหรือเป็นมือใหม่ในเกมโปเกมอน ก็จะมีสตาฟประจำที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับทุกคนตลอดเวลา
เยี่ยมชมเกาะพิเศษในเกม
นอกเหนือจากการทดลองเล่นเนื้อหาหลักแล้ว ผู้เข้าร่วมยังสามารถเยี่ยมชมเกาะพิเศษในเกม โดยจะมีบ้านและของตกแต่งที่สร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดย KOL ชื่อดังจากภูมิภาคนั้น ๆ (Key Opinion Leaders หรือ KOLs) ผู้ที่เข้าไปสำรวจบ้านของ KOL เหล่านี้ในกิจกรรมทดลองเล่นเกมจะได้รับโปสต์การ์ดเป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ ในงานทดลองเล่นเกมจะมีการแจกหมวกกระดาษอีกด้วย (กิจกรรมจะสิ้นสุดทันทีเมื่อหมวกกระดาษหมด)
โอกาสที่จะได้ถ่ายรูปสนุก ๆ
กิจกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้ลองเที่ยวโลกของ Pokemon Pokopia แบบเต็มที่ สนุกไปกับทุกช่วงเวลาและเก็บเกี่ยวเรื่องราวมาแชร์ได้
Demo Station: จุดทดลองเล่นที่มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมให้ครบครัน ทั้งเครื่องเกมคอนโซล Nintendo Switch 2 และป้ายอธิบายวิธีการเล่นเกม
Photo Zone: บันทึกความทรงจำอันน่าประทับใจได้ที่โซนถ่ายรูปของ Pokemon Pokopia
กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2026 จัดที่ Central World 3rd Fl. Eden 3
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2026 จัดที่ Central World 1st Fl. Beacon 2
**ตารางเวลาอาจแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่ โปรดตรวจสอบเวลาที่แน่นอนกับทางสถานที่จัดงานโดยตรง
ของขวัญสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า
ซื้อ Pokemon Pokopia เวอร์ชันแผ่นก่อนใคร แล้วรับไปเลยพวงกุญแจเช็ดหน้าจอ smartphone เมตามอนสุดพิเศษ พวงกุญแจนี้เป็นรูปพิคาชูและเมตามอน นอกจากจะใช้ทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์ได้แล้ว ยังใช้เป็นของตกแต่งน่ารักสำหรับกระเป๋าทั่วไป กระเป๋าสตางค์ หรือของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ได้อีกด้วย
Pokemon Pokopia พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pokopia.pokemon.com/en-us/
