"Crystalfall" เปิด Early Access บน Steam เล่นฟรี 20 มี.ค.นี้!

CRG Studio ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเกม "Crystalfall" ในช่วง Early Access อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2026 นี้ โดยตัวเกมจะเปิดให้เล่นฟรี บนแพลตฟอร์ม Steam และ Epic Store พร้อมรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ในช่วง Steam Next Fest ที่ผ่านมา Crystalfall ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เล่นทั่วโลก จนสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ Top 50 เดโมที่มีผู้เล่นสูงสุด และกวาดยอด Wishlist ทะลุ 100,000 ครั้งในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและความน่าสนใจของตัวเกมได้เป็นอย่างดี
Crystalfall คือเกม Action RPG ธีม Steampunk ที่พาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกหลังยุคหายนะจากอุกกาบาตลึกลับ พลังงานจากคริสตัลได้เปลี่ยนดินแดนให้กลายเป็นพื้นที่อันตราย ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่กลายพันธุ์ ออกสำรวจดันเจี้ยน ล่าคริสตัลและไอเทมหายากเพื่อสร้างบิลด์ในแบบของตัวเอง โดยตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจจากเกมระดับตำนานอย่าง Path of Exile และ Diablo II ผสมผสานความลึกของ ARPG คลาสสิกเข้ากับระบบการเล่นสมัยใหม่
จุดเด่นที่สายบิลด์ (Build) ห้ามพลาด:
- Talent Tree ขนาดใหญ่: อิสระในการวางแนวทางพัฒนาตัวละครแบบไร้ขีดจำกัด
- ระบบสกิลแบบดรอป: สกิลมาในรูปแบบไอเทมที่ดรอปได้ พร้อม Skill Tree แบบ Procedural เฉพาะตัว
- ยกระดับความสามารถ: ด้วยระบบ Skill Crests และการอัปเกรดความหายากของสกิล
- Affixes สุดล้ำ: อาวุธและเกราะมาพร้อม Alpha / Omega Affixes ที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติพื้นฐานของไอเทมได้
- คอมโบไร้ข้อจำกัด: สร้างสไตล์การต่อสู้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ปืนคู่โล่ หรือ ไม้เท้า Steampunk คู่
เนื้อหาที่จะเปิดให้สัมผัสในช่วง Early Access 20 มีนาคมนี้:
- ตัวละครเลือกเล่นได้ 3 สายคลาส
- ผจญภัยในโหมดเนื้อเรื่องถึง 5 Acts
- ปลดล็อกเนื้อหา Endgame (เวอร์ชันเริ่มต้น) สุดท้าทาย
- ระบบแลกเปลี่ยนไอเทมระหว่างผู้เล่น
- รองรับการแสดงผล 11 ภาษา (รวมภาษาไทย)
พิเศษ! ลงทะเบียนล่วงหน้ารับสกิน Exclusive "LAVA"
ขณะนี้ยอดลงทะเบียนพุ่งทะลุ 100,000 ปลดล็อกรางวัลขั้นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิชิตเป้าหมายสุดท้าย เพื่อรับรางวัลใหญ่ "ชุดสกิน Exclusive LAVA ยกเซ็ต" พร้อมไอเทมสนับสนุนจัดเต็มเมื่อเกมเปิดให้บริการ เพียงกด Wishlist และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.playpark.com/th-th/regis_crystalfall_PRTH
ติดตามข่าวสารและอัปเดตของ Crystalfall ได้ทาง:
Website: https://crystalfall.playpark.com/
Facebook: https://www.facebook.com/CrystalfallTH
Discord: https://discord.com/invite/UKj53gGr9Y
