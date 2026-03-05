"Seven Knights Re:BIRTH" จับมือ GAGA จัดเต็มความสดชื่นแถมไอเทมฟรี!

Seven Knights Re:BIRTH เกม Collectible RPG ชื่อดังจากค่ายเน็ตมาร์เบิ้ล ร่วมกับ GAGA แบรนด์เครื่องดื่มสัญชาติไทย จัดแคมเปญสุดพิเศษเอาใจเหล่าอัศวิน เพียงซื้อเครื่องดื่มในหมวด So Series (So Grape, So Strawberry) ที่ร้าน GAGA (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) รับ Limited-Edition GAGA x Seven Knights Cup Sleeve พร้อมรหัสลับด้านหลังลุ้นไอเทมในเกมฟรี
นอกจากนี้ ยังมี Special Set ที่จะมอบเครื่องดื่มและสินค้าลิขสิทธิ์จากแคมเปญสุดพิเศษในราคา 449 บาท/เซ็ต:
● EPISODE I (เริ่ม 1 มี.ค. 2569) - รับ Limited-Edition GAGA x Seven Knights Keycap พร้อมเครื่องดื่ม So Strawberry Tea Frappe (L) และ So Strawberry Milk Tea (L)
● EPISODE II (เริ่ม 14 มี.ค. 2569) - รับ Limited-Edition GAGA x Seven Knights Desk Pad พร้อมเครื่องดื่ม So Strawberry Tea Frappe (L) และ So Strawberry Milk Tea (L)
สำหรับ Special Set ที่ร้าน GAGA นี้เข้าร่วมเฉพาะสาขา Siam Square One, Central Ladprao, Mega Bangna, Fashion Island และ Seacon Bangkae โดยจำกัด 100 เซ็ต/สาขา (50 เซ็ต/วัน) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
วิธีการรับโค้ดไอเทม
1. ซื้อเครื่องดื่มในหมวด So Series (So Grape, So Strawberry) ที่ร่วมรายการ ที่ร้าน GAGA
2. นำรหัสโค้ดที่อยู่ด้านในคัพสลิปไปรีดีมเพื่อรับรางวัลไอเทม
3. ลูกค้า iOS ต้องรีดีมผ่านเว็บไซต์ >> https://coupon.netmarble.com/tskgb
4. เมื่อรีดีมรหัสโค้ดเรียบร้อยแล้ว สามารถรับของรางวัลไอเทมได้ที่กล่องจดหมายในเกม
เงื่อนไขรายละเอียดโปรโมชัน
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2. เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรายการ
3. สำหรับ Special Set จำกัด 100 เซ็ต/สาขา (50 เซ็ต/วัน) เฉพาะสาขา Siam Square One, Central Ladprao, Mega Bangna, Fashion Island, และ Seacon Bangkae
4. เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ (L) So Strawberry Milkshake, (L) So Strawberry Tea Frappe Cheese Mousse, (L) So Strawberry Tea Frappe, (L) So Strawberry Milk Tea Cheese Mousse, (L) So Strawberry Milk Tea, (L) So Grape Tea Cheese Mousse, (L) So Grape Tea
5. ไม่สามารถสั่ง No Ice ได้
6. จำกัดจำนวนโค้ด 30,000 โค้ด ตลอดระยะเวลากิจกรรม (1 บัญชี / 20 ครั้ง)
7. สามารถเติมได้ทั้ง AOS , iOS และ PC
8. ลูกค้า iOS ต้องใช้ผ่านเว็บไซต์ >> https://coupon.netmarble.com/tskgb
9. ผู้เล่นสามารถเติมโค้ดไอเทมได้ถึง 30 เมษายน 2569 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
12. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
Seven Knights Re:BIRTH เกม Collectible RPG ภาคใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ IP เซเว่นไนท์ ที่ได้รับความรักและการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลก สานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวและตัวละครที่น่าติดตาม กลไกหลักและระบบการต่อสู้สุดเร้าใจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่เว็บไซต์ทางการและฟอรัมเกม แฟน ๆ ยังสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเกมได้ที่ช่องทางโซเชียลทางการบน Facebook และ YouTube
