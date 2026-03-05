วงในเผย โซนี่ จะไม่พอร์ตเกมเนื้อเรื่องลง PC อีกต่อไป

ด้วยความกังวลใจเกรงกระทบต่อธุรกิจคอนโซล เจ้าของแบรนด์เพลย์สเตชันอาจตัดสินใจปล่อยให้ชาวพีซีได้เล่นเพียงแค่เกมแนวออนไลน์มัลติเพลย์เยอร์อย่างเดียว
เว็บไซต์ Bloomberg รายงานข้อมูลจากแหล่งข่าววงในใกล้ชิดระบุ ทางบริษัท Sony Interactive Entertainment กำลังเตรียมพิจารณายกเลิกกระบวนการพอร์ตเกมซิงเกิลเพลย์เยอร์ของตัวเองจากแพลตฟอร์ม PS5 ลงสู่เครื่อง PC โดยให้เหตุผลว่าการทำแบบนั้นอาจสร้างความเสียหายต่อแบรนด์คอนโซลเพลย์สเตชัน ซึ่งอาจนำไปสู่ตัวเลขยอดขายที่ลดลงของทั้งเครื่อง PS5 และคอนโซลรุ่นสืบทอดถัดไป
สำหรับเกมที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นก็คือ Ghost of Yotei และSaros สองเกมดังที่ทาง โซนี่ อาจตัดสินใจกักเก็บมันไว้ให้เป็นไตเติ้ลเอ็กคลูซีฟของฝั่งเครื่องเล่น เพลย์สเตชัน 5 ต่อไป ในขณะเดียวกันทางด้านผลงานเกมเฟิร์สปาร์ตี้ที่เป็นแนวออนไลน์หลายผู้เล่นอย่าง Marathon และ MARVEL Tokon: Fighting Souls นั้นจะยังคงพอร์ตลงให้กับเครื่องพีซีตามกำหนดเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ส่วนในกรณีของเกม Death Stranding 2: On the Beach และ Kena: Scars of Kosmora ที่เป็นแนวซิงเกิลเพลย์เยอร์และถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัท โซนี่ พวกมันจะได้รับการยกเว้นมิได้รับผลกระทบใดๆ โดยทั้งสองเกมยังคงมีกำหนดพอร์ตลงให้เล่นบนเครื่องพีซีภายในปี 2026 ตามเดิม
กล่าวโดยสรุป เกมประเภทซิงเกิลเพลย์เยอร์ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะพอร์ตลงพีซี ทาง โซนี่ พวกเขาจะไม่กลับลำผิดคำพูดหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่งที่จะเปลี่ยนคือบรรดาเกมแนวเนื้อเรื่องในอนาคตต่อจากนี้ไปที่กำลังก้าวถอยหลังเข้าสู่ยุคเอ็กคลูซีฟเหมือนเมื่อสมัย 10 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงข้อมูลที่คนวงในเขาเล่ากันมา และคงต้องรอฟังถ้อยคำแถลงยืนยันจากทางออฟฟิเชียลอีกที
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
