110 ใบเทามีทอน! ROG เปิดตัวเกมมิ่งแท็บเล็ต "Kojima" มีแค่ 28 เครื่องในไทย

ROG ประกาศวางจำหน่าย ROG Flow Z13-KJP เกมมิ่งแท็บเล็ตแรงที่สุดในโลก ออกแบบร่วมกับค่ายเกม Kojima Productions ราคา 109,990 บาท วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟในไทยเพียง 28 เครื่องเท่านั้น
ROG Flow Z13-KJP ได้ผสานนวัตกรรมเกมมิ่งตลอด 20 ปีของ ROG เข้ากับศิลปะการเล่าเรื่องอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ของ Kojima Productions ตัวอุปกรณ์ได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนและตีความคุณค่าหลักของสตูดิโอขึ้นมาใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งจากมาสคอตระดับไอคอนอย่าง Ludens โดย ROG Flow Z13-KJP เป็นเกมมิ่งแท็บเล็ตแบบ 2-in-1 ที่แรงที่สุดในโลก ประสิทธิภาพขั้นสูงแถมยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกม แท็บเล็ตสำหรับครีเอเตอร์ เวิร์กสเตชัน หรือโน้ตบุ๊กพกพาขนาดบางเบา น้ำหนักเครื่องอยู่ที่ 1.72 กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ AI Max+ 395 พร้อมกราฟิกบนซีพียู Radeon™ 8060S ที่ได้มีการทดสอบแล้วว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมแรงเทียบเท่ากับการ์ดจอแยก NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 (VRAM 8GB GDDR7 Max TGP 115W) บนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและพลังประมวลผล NPU สูงสุด 50 TOPS มอบสมรรถนะระดับเดสก์ท็อปและการเร่งประสิทธิภาพ AI ภายในเครื่อง ในขนาดตัวเครื่องไซส์แท็บเล็ต
โดยอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทำให้ ROG Flow Z13-KJP เป็นสุดยอดเกมมิ่งแท็บเล็ตที่แรงที่สุดในโลก คือตัวเครื่องมาพร้อม RAM on board มากถึง 128GB (LPDDR5X-8000) โดยโปรเซสเซอร์ของ ROG Flow Z13-KJP ยังได้ประโยชน์จากการออกแบบหน่วยความจำแบบ Quad Channel (การรับรองการทำงานของ RAM แบบ 4 ช่องทาง) ซึ่งช่วยให้ทั้งอุปกรณ์สามารถแชร์หน่วยความจำ LPDDR5X-8000 ความเร็วสูงขนาด 128GB ระหว่างคอร์ CPU และ GPU ได้อย่างอิสระ (สามารถจัดแบ่งแรมให้กับ Radeon™ 8060S Graphics ได้สูงสุดที่ 96GB และมีแรมเหลือในระบบของตัวเครื่องมากถึง 32GB) ดังนั้นไม่ว่าจะเล่นเกม ตัดต่อไฟล์วิดีโอ หรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆ โครงสร้างหน่วยความจำรวมจะสามารถจัดสรรข้อมูลได้อย่างลงตัว
หน้าจอสัมผัสด้วยเทคโนโลยี ROG Nebula Display ขนาด 13.4 นิ้ว ความละเอียด 2.5K รีเฟรชเรตสูงถึง 180Hz พร้อมช่วงสี 100% DCI-P3 ถ่ายทอดภาพในระดับภาพยนตร์และการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองฉับไวเป็นพิเศษ ขณะที่คีย์บอร์ดแบบถอดได้และตัวเครื่องดีไซน์บาง ช่วยให้การเล่นเกมและการสร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งตัวเครื่องได้รับการออกแบบโดยคุณ Yoji Shinkawa ถ่ายทอดการผสานระหว่างศิลปะและวิศวกรรมให้กลายเป็นไอเทมสะสมสุดพิเศษ เสริมด้วยบรรจุภัณฑ์เฉพาะของ Kojima Productions อีกทั้งธีมฉากหลังของซอฟต์แวร์ Armoury Crate แบบเอ็กซ์คลูซีฟ และวอลเปเปอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากมาสคอต Ludens อย่างลงตัว
มีกล้องเว็บแคมแบบ IR Camera ความละเอียด 5 ล้านพิเซล สามารถปลดล็อกเครื่องได้ ผ่านการรองรับระบบ Windows Hello และกล้องด้านหลังมีความละเอียดสูงสุด 13 ล้านพิเซล
ด้านระบบระบายความร้อน ROG Flow Z13-KJP เลือกใช้สารระบายความร้อนแบบโลหะเหลว (liquid metal) ที่มีประสิทธิภาพในการดึงเอาความร้อนออกจากชิปโปรเซสเซอร์ได้ดีที่สุดในปัจจุบันจาก Thermal Grizzly ผู้ผลิตสารนำความร้อนชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ครอบทับด้วย vapor chamber ใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยส่วนผสมของสเตนเลสและทองแดง และครอบคลุมเมนบอร์ดได้มากขึ้น 54% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า การออกแบบนี้ทำให้ vapor chamber มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงความแข็งแกร่ง และดันความร้อนออกจากตัวเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยพัดลมใหม่ Arc Flow Fans™ รุ่นที่ 2 จำนวน 2 ตัว ส่งอากาศร้อนออกผ่านครีบของ Heatsink ที่บางเพียง 0.1 มม. มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของเครื่อง อีกทั้งจะเบี่ยงเอาอากาศบางส่วนไปยังช่องทางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตรงด้านหลังหน้าจอ เพื่อให้ตัวเครื่องมีอุณหภูมิต่ำลงระหว่างใช้งานและผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับลมร้อนโดยตรง พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่ช่วยป้องกันเส้นผมและสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้าสะสมภายในตัวเครื่อง
แม้จะมีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ ROG Flow Z13-KJP ก็มาพร้อมกับ dual USB-C x 2 ช่อง ซึ่งรองรับ USB4, DisplayPort™ 2.1 สำหรับการส่งสัญญาณภาพ และ Power Delivery 3.0 พร้อมพอร์ตต่างๆ ทั้ง พอร์ต USB-A 3.2 Gen 2 x 1 ช่อง, micro-SD card reader แบบ UHS II, พอร์ตหูฟัง 3.5mm ฯลฯ ด้านแบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่ 70Whrs ซึ่งเมื่อรวมกับประสิทธิภาพพลังงานใหม่ของ Strix Halo processor จะทำให้เกมเมอร์สและครีเอเตอร์สามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่าที่เคย
ลำโพงของ ROG Flow Z13-KJP ประกอบด้วยลำโพง Dolby Atmos® 2X dual-force พร้อมเทคโนโลยี Smart Amp เพื่อสร้างสเตจเสียงที่สมจริงสำหรับเกมของคุณ เสียงระดับ Hi-Res Audio ช่วยให้คุณได้ยินเสียงเพลงของคุณในคุณภาพเดียวกับที่บันทึกไว้ การตัดเสียงรบกวน AI แบบสองทาง ประมวลผลเสียงขาเข้าและขาออกเพื่อกรองเสียงรบกวนพื้นหลังที่ไม่ต้องการ ช่วยให้การโทร การแชท และการสตรีมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีสิ่งใดมากวนใจ
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ของ ROG Flow Z13-KJP ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยชิ้นแรกคือหูฟัง ROG Delta II-KJP Headset (จำหน่ายแยกในราคา 9,900 บาท) มอบคุณภาพเสียงที่สมจริงด้วยไดรเวอร์เคลือบไทเทเนียมขนาด 50 มม. พร้อมการสื่อสารที่คมชัดผ่านไมโครโฟน Super-Wideband ขนาด 10 มม. รองรับ DualFlow Audio เพื่อการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ได้อย่างไร้รอยต่อ เสริมด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ROG SpeedNova และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 100 ชั่วโมง
ชิ้นที่สองได้แก่เมาส์ ROG Keris II Origin-KJP Mouse (จำหน่ายแยกในราคา 4,199 บาท) โดดเด่นด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาเพียง 63 กรัม ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมไฟ RGB 3 โซน, เซนเซอร์ออปติคัล ROG AimPoint Pro ความละเอียดสูงสุด 42,000 dpi และเทคโนโลยี SpeedNova Wireless เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ ลื่นไหล และไร้อาการหน่วงระหว่างการเล่นเกม
ปิดท้ายด้วยแผ่นรองเมาส์ ROG Scabbard II XXL-KJP Mouse Pad (จำหน่ายแยกในราคา 1,395 บาท) ที่ตกแต่งด้วยลวดลาย Ludens วาดด้วยมือโดยคุณ Yoji Shinkawa ผสานดีไซน์ระดับไอเทมสะสมเข้ากับความทนทาน มีคุณสมบัติกันน้ำ กันน้ำมัน และกันฝุ่น ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานในระยะยาว
ROG Flow Z13-KJP และอุปกรณ์เสริมดีไซน์จาก Kojima Productions เมื่อนำมาใช้งานร่วมกันแล้ว จะมอบอีโคซิสเต็มเกมมิ่งแบบครบวงจรที่ผสานทั้งประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน เปลี่ยนทุกช่วงเวลาของการเล่นเกมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างแท้จริง
*หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมจะมีวางจำหน่ายตามมาในภายหลัง
ROG Flow Z13-KJP พร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย เป็นสินค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟมีเพียง 28 เครื่องเท่านั้น ในราคา 109,990 บาท โดยในชุดจะแถมกระเป๋าเคสสีขาวไว้ใส่ ROG Flow Z13-KJP ด้วย 1 ใบ ตัวเครื่องมาพร้อมการรับประกันแบบ ASUS Exclusive Care ดังนี้
• 3 years On-site Service ประกัน 3 ปี ซ่อมถึงที่ภายในประเทศ
• 3 years Global warranty ประกัน 3 ปี เข้าศูนย์ ASUS ได้มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
• 1 year Perfect warranty ประกัน 1 ปี ในกรณีเครื่องเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมค่าอะไหล่ 80%
นอกจากนี้ มีโปรโมชันรับฟรีโค้ดเกม Death Stranding 2: On The Beach เวอร์ชัน PC โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ผ่านซอฟต์แวร์ Armoury Crate สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อ ROG Flow Z13-KJP ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้• ASUS Exclusive Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเชียงราย, เซ็นทรัลชลบุรี, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลนครราชสีมา, • เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช, สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ และเซ็นทรัลพิษณุโลก
• ROG Exclusive Store สาขาฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9
• Product Page: https://th.rog.gg/eg8vzu
• ASUS Online Store: https://www.asus.com/th/store/
• Shopee: https://s.shopee.co.th/AUiL1paQRR
• Lazada: https://s.lazada.co.th/s.C97OC?cc
ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ASUS Republic of Gamers
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*