Ubisoft ประกาศความร่วมมือกับ NASCAR ในเกม "The Crew Motorfest"

Ubisoft ร่วมกับ NASCAR เผยโฉมอัปเดตเนื้อหาครั้งใหญ่ในเกม "The Crew Motorfest" เปิดตัวรถ NASCAR ลิขสิทธิ์แท้ ระบบสร้างสนามแข่งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และการแข่งรถบังคับสุดมัส์ พร้อมให้เล่นในวันที่ 5 มีนาคมนี้
ในวันที่ 4 มีนาคม เตรียมสัมผัสส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดระหว่างความเร็วและความสนุกกับ "เพลย์ลิสต์ NASCAR Motorfest Tour" โดยผู้เล่นจะได้แข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ NASCAR Motorfest Tour ผ่าน 10 กิจกรรมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ พร้อมฟีเจอร์การเล่นแบบพิเศษเพื่อช่วยในการขับขี่และดื่มด่ำไปกับพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ NASCAR นอกจากเรื่องราวการแข่งขันนี้แล้ว ยังมีการเปิดตัวรถ NASCAR ของแท้ถึง 16 คัน ที่สามารถนำไปขับได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทั้งมอเตอร์เฟสต์
“เราตื่นเต้นมากที่จะได้นำแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรามาสร้างสีสันในเดอะครูว์ มอเตอร์เฟสต์” Mitch Rasmussen ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอินเทอร์แอคทีฟของ NASCAR กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในกลยุทธ์ของเราที่จะนำ NASCAR เข้าสู่พื้นที่ดิจิทัลและสถานที่ที่แฟนรุ่นใหม่ใช้เวลาอยู่ เพื่อให้ผู้เล่นได้มีวิธีใหม่ ๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและชุมชนที่พวกเขาชื่นชอบ”
สำหรับปี 3 ซีซัน 9 ยังมาพร้อมกับระบบสร้างสนามแข่ง (UGC) ที่เจาะลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชื่อ Trackforge ซึ่งผู้เล่นสามารถออกแบบสนามในฝันโดยใช้เทมเพลต 2 รูปแบบที่แตกต่างกันคือ: Motorsports (เน้นการแข่งรถ) และ Coaster (เน้นความหวาดเสียวแบบรถไฟเหาะ) ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการควบคุมที่แม่นยำ, ลูปที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง หรือเน้นความเร็วล้วน ๆ Trackforge ก็จะช่วยให้ผู้เล่นสร้างสนามที่เหมาะกับสไตล์การแข่งที่ต้องการได้ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สนามเหล่านี้สามารถเผยแพร่และแชร์ให้คนอื่น เพื่อให้ชุมชนมอเตอร์เฟสต์ ได้มาร่วมขับบนเกาะ Moloka’i และ Lanai ในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ในวันที่ 6 พฤษภาคม เตรียมตัวแหกกฎเกณฑ์และขยายขีดจำกัดของอิสระในโลกเปิดกับ "เพลย์ลิสต์ RC Frenzy" ซึ่งเป็นส่วนเสริมระดับพรีเมียมของซีซัน 9 ที่จะมอบความสนุกแบบคลาสสิกผ่านกิจกรรมเฉพาะที่ผู้เล่นจะได้ตะลุยไปทั่วเกาะด้วย รถบังคับ (RC Cars) สุดระห่ำ ลอดผ่านช่องแคบที่ปกติเข้าไม่ได้ ค้นพบไอเทมลับ และสัมผัสหมู่เกาะฮาวายในมุมมองใหม่ผ่านทั้งกิจกรรมในเพลย์ลิสต์ และในโลกเปิดโอเพ่นเวิลด์
นอกจากนี้ ซีซัน 9 ยังนำการอัปเดตหลักอื่น ๆ มาสู่ผู้เล่น เช่น Island Playground พื้นที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยสนามแข่งหลากหลายรูปแบบ, กิจกรรม Summit Contest ที่ท้าทายทั้งทักษะและสไตล์ และกิจกรรมใหม่ ๆ ใน Main Stage ที่จะมีธีมแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์
โดยจะมีรถใหม่ทั้งหมด 31 คัน ทยอยเปิดตัวตลอดซีซัน 9 อาทิ:
• 4 มีนาคม: รถแข่ง NASCAR ระดับตำนานอย่าง Next Gen Ford Mustang Dark Horse Cup car (2024), Next Gen Chevrolet ZL1 Cup car (2025) (ผ่าน Year pass 3), และ Next Gen Toyota Camry XSE Cup car (2025) (เพิ่มในร้านค้า).
• 1 เมษายน: Porsche 935 Racing car (2019) (Year Pass 3)
• 6 พฤษภาคม: รถบังคับ 2 คัน ได้แก่ Phazr General Rally Raid (2026) และ Phazr Trickshot Street Tier 1 (2026) (Year Pass 3)
"The Crew Motorfest" พร้อมให้เล่นแล้วบน Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Steam Deck และ PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com และทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram และ X หรือ #TheCrewMotorfest
