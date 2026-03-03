แฟนเกม Resident Evil ช่วยกันไข "ปริศนาสุดยาก" ในภาค Requiem จนสำเร็จ!

หลังวางจำหน่ายไม่ถึง 1 สัปดาห์ ล่าสุดแฟน ๆ ก็สามารถไข "The Final Puzzle" ของ Resident Evil Requiem ได้สำเร็จ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนผู้เล่นที่ช่วยกันการแกะรอย จนนำมาซึ่งการไขปริศนาสุดยากในครั้งนี้
*การไขปริษนานี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาในเกม หากต้องการรับรู้เนื้อด้วยตัวเอง ควรข้ามข่าวนี้ หรือเล่นให้จบช่วง Rhodes Care Home ก่อน*
ปริศนานี้เริ่มต้นจากผู้ใช้บัญชี X ชื่อ Synth Potato พบไอเทม "Severed Hand" หรือ "มือที่โดนตัด" ที่เก็บได้ หลังหนีออกจากชั้นใต้ดิน จะมีเครื่องหมายถูกในช่องไอเท็ม ถ้าเล่นผ่านช่วง Rhodes จนจบ หมายความว่าไอเทมนี้จะต้องมีประโยชน์อะไรบางอย่าง
เมื่อเอามือที่โดนตัดไปสแกนในเครื่องวิเคราะห์เลือด จะเผยรหัส RNA ที่ประกอบด้วยอักษร C, G, U ที่สอดคล้องกับข้อมูลตัวเลขทางดาราศาสตร์ที่ระบุระยะห่างระหว่างดาวต่าง ๆ กับโลก โดย C = Star, G = Sun, U = Moon กลายเป็นรหัสใส่ในเครื่องที่ทำให้สามารถเข้าไปในโซน East Wing ได้สำเร็จ พร้อมเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงสุดหลอน โดยการค้นพบของ Synth Potato จบลงแค่นี้ แต่เขาคิดว่าน่าจะมีรหัสอีกชุดหนึ่งที่ต้องใส่ในเครื่องนี้ เพื่อให้การแก้ปริศนานี้สมบูรณ์
หลังจากนั้นปริศนาดังกล่าวถูกนำไปต่อยอดโดยผู้ใช้ YouTube นามว่า Kyro ซึ่งเป็นวิธีแก้ปริศนาที่ซับซ้อนสุด ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ยืนรอเฉย ๆ เป็นเวลา 15 นาที ในห้องแปรรูปเนื้อ ที่มีสายพานลำเลียงซอมบี้ เพื่อให้ระบบหลังบ้านของเกมรีเซ็ตค่า Flag
- ห้ามกำจัดซอมบี้ไม่จะตัวใดก็ตามในห้องนี้
- ไปที่ห้องน้ำบริเวณโซน West Wing แล้วเข้าไปในห้องน้ำ กดชักโครกให้ครบ 8 ครั้ง
- เล่นเกมต่อจนถึงช่วงที่หนีออกมาจากออฟฟิศของ Victor จะมีตุ๊กตา Marie’s Doll วางอยู่ตรงบันไดช่วงที่กำลังหนี ให้เก็บมา และเก็บตุ๊กตานี้ไว้ในช่องเก็บของจนจบเกม
- เริ่มเล่นเซฟใหม่ นำมือที่โดนตัดมาแสกน แล้วไปเครื่องใส่รหัสที่ East Wing โดยที่ต้องมี Emily ไปด้วย
- ใส่รหัสที่เครื่องแก้ปริศนาตามลำดับตามคือ Sun, Sun, Star, Sun, Moon, Star, Sun, Moon, Sun, Moon, Star, Moon
หากทำถูกต้องทุกขั้นตอนจะมีเสียงหัวเราะ พร้อมข้อความแจ้งเตือนว่า "คุณสามารถไขปริศนา The Final Puzzle สำเร็จแล้ว" และได้รับรางวัลเป็นแต้ม 20,000 CP สำหรับซื้อของปลดล็อกในเกม
Resident Evil Requiem วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC
