Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.3 มุ่งสู่โลกเทพนิยาย พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

Infinity Nikki เปิดตัวเวอร์ชัน 2.3 "Uncrowned Heart" เชิญชวนเหล่าสไตลิสต์ออกเดินทางสู่การผจญภัยในโลกเทพนิยายที่ Sugarbloom Isle พร้อมสัมผัสฟีเจอร์ขยายแผนที่ถาวรใหม่, การอัปเดตเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้น และกิจกรรมรับรางวัลมากมาย อัปเดตแล้ววันนี้
ออกเดินทางสู่การผจญภัยในโลกเทพนิยายแห่งภาพลวงตาอันแสนหวานที่ Sugarbloom Isle ที่ซึ่งการตกแต่งธีมขนมหวานถูกจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมสรรพ และงานเลี้ยงใหญ่กำลังจะเริ่มต้น คำเชิญเฉลิมฉลองจาก Roucoco ไอดอลที่เหล่า Shroomlings ต่างรักและชื่นชม ได้เปิดฉากการผจญภัยที่หวานละมุน แปลกใหม่ และราวกับความฝันขึ้นอย่างเงียบ ๆ แต่ไอดอลคนนี้สมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นจริงหรือไม่?
ลองสัมผัส ฟีเจอร์ Expansion แบบถาวรใหม่ พร้อมสนุกกับการอัปเดตเกมเพลย์และกิจกรรมรับรางวัลมากมาย เมื่อทำเควสต์พิเศษ “Uncrowned Heart” สำเร็จ จะได้รับรางวัล [Headwear: Shroomling Charm], [Sketch: Imperfect Memory], [Pose: Fluttering Steps], Resonite Crystals, Diamonds และอื่น ๆ อีกมากมาย
รายละเอียดอีเวนท์ในเวอร์ชัน 2.3 “Uncrowned Heart”
เควสต์พิเศษ: Uncrowned Heart
คำเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองจาก Roucoco ได้เปิดฉากการผจญภัยที่หวานละมุน แปลกใหม่ และราวกับความฝันขึ้นอย่างเงียบ ๆ ทำเควสต์พิเศษนี้ให้สำเร็จเพื่อรับ [Headwear: Shroomling Charm], [Sketch: Imperfect Memory], [Pose: Fluttering Steps], Resonite Crystals, Diamonds และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ชุดเควสต์โลก & เควสต์สุ่ม: Stage of True Colors
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถทำ World Quest ใน “Heartbound Stroll” และ Random Quest ใน “Frosted Thoughts” เพื่อรับรางวัลมากมาย รวมถึง Diamonds, [Title: Sticky-Sweet Gourmet] และวัสดุสำหรับพัฒนาตัวละครต่าง ๆ
กิจกรรม: Slick Slide, Shroomling Joy
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถเข้าร่วม Perfect Idol: Champion’s Celebration และพบกับ Elwawa ที่บริเวณสไลเดอร์เพื่อเริ่มต้นความท้าทาย เล่นกิจกรรมเพื่อรับ Diamonds, วัสดุพัฒนาต่าง ๆ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรม: Speedy Whirl, Shroomling Delight
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถไปยัง Perfect Idol: Champion’s Celebration เพื่อสัมผัสโลกสีสันแห่งการหมุนและการกระโดดแสนสนุก เล่นกิจกรรมเพื่อรับ Diamonds, วัสดุพัฒนาต่าง ๆ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรม: Steamy Shadow, Shroomling Shine
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถไปที่ Perfect Idol: Champion’s Celebration และพูดคุยกับ Eltata บริเวณข้าง Shroomling Bathhouse เพื่อเริ่มต้นความท้าทาย เล่นกิจกรรมเพื่อรับ Diamonds, วัสดุพัฒนาต่าง ๆ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรม: Combo Joy, Shroomling Fun
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถไปที่ Perfect Idol: Champion’s Celebration และพูดคุยกับ Eltott บริเวณข้าง zipline เพื่อเริ่มต้นความท้าทาย เล่นกิจกรรมเพื่อรับ Diamonds, วัสดุพัฒนาต่าง ๆ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรม: Icy Blast, Shroomling Chill
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถไปที่ Perfect Idol: Champion’s Celebration และพูดคุยกับ Elshasa บริเวณใกล้ jumbo slushie เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและรับ Diamonds
ฟีเจอร์ถาวรใหม่: Expansion และ กิจกรรมจำกัดเวลา: Build on the Land I
ทำ World Quest “Grow Big and Strong!” ให้สำเร็จ เพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์ Expansion และปลดล็อก Sketch สำหรับชุดความสามารถระดับ 4 ดาว [Visionary Dreamer] ใน Heart of Infinity ได้ฟรี
ตั้งแต่การตั้งชื่อธุรกิจไปจนถึงการปรับแต่งอาคาร คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ ทั้งการบริหาร อัปเกรด และขยายกิจการของคุณ เพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้นและรับรางวัลพิเศษเฉพาะตัว ดูรายละเอียดได้ที่ https://infinitynikki.infoldgames.com/en/news/442
ชุดระดับ 5★ แบบจำกัดเวลา – Dreamtime Bestowed
ค่าสเตตัสหลัก: Sweet
ความสามารถของชุด (Outfit Ability)
[Unicorn’s Vow: Mount]
ทำพันธสัญญากับสิ่งมีชีวิตอ่อนโยนและเปล่งประกายจากโลกเทพนิยาย มันจะกลายเป็นผู้ร่วมทางที่เต็มใจ คอยพาคุณทะยานไปกับสายลม และเป็นเงาที่ติดตามอย่างเงียบงัน ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่จะเคียงข้างกัน
รายละเอียดของชุด (Outfit Details)
Dreamtime Bestowed สามารถพัฒนา (Evolve) เป็นชุดต่อไปนี้ได้:
- [Dreamtime Bestowed: Hollow Rumor] (Stage 1)
- [Dreamtime Bestowed: Blazing Heart] (Stage 2)
- [Dreamtime Bestowed: Bright Ending] (Stage 3)
เมื่อ Glow Up จนเต็ม จะได้รับชุด [Dreamtime Bestowed: Light Pursuer]
รางวัลจากการพัฒนาชุดแต่ละขั้น:
- พัฒนาเป็น Stage 1 ปลดล็อกท่าโพส [Sweet Dream Prelude]
- พัฒนาเป็น Stage 2 ปลดล็อกไอเทม Framed Moment [Sweet & Yummy!] และสามารถใช้ Refined-Color Heartchime ในหน้า Clothing Evolution > Decoration: Radiance เพื่อรับ [Sugarcloud Dreamweave: Radiance]
- พัฒนาเป็น Stage 3 ปลดล็อก [Sweet Heartlight: Makeup], แอนิเมชันขณะยืนใหม่, ท่าโพสเพิ่มเติม, เอฟเฟกต์พิเศษที่พัฒนาแล้ว และรายละเอียดทางเลือกสำหรับบางชิ้นส่วนของชุด
Limited-Time 4★ Outfit – The Fifth Flavor
ค่าสเตตัสหลัก: Cool
รายละเอียดของชุด (Outfit Details)
ชุด The Fifth Flavor สามารถพัฒนา (Evolve) เป็น [The Fifth Flavor: Renewal] ได้ และเมื่อ Glow Up จนเต็ม จะได้รับชุด [The Fifth Flavor: Floating Wishes]
ความสามารถของชุด (Outfit Ability)
หลังจากใช้ความสามารถ Sweet Creations: Whimsicality จะมีขนมหวานแสนอร่อยปรากฏขึ้นในมือของ Nikki เติมผลไม้เป็นเครื่องตกแต่งเล็กน้อย แล้วเพลิดเพลินกับความหวานแสนอร่อยได้เลย!
ชุดฟรี 3★ – Lotus Whispers
ในช่วงกิจกรรม เหล่าสไตลิสต์สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Bloom of Tranquility” และทำภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จ เพื่อแลกรับรางวัล ได้แก่ ชุดระดับ 3 ดาว [Lotus Whispers], Diamonds และวัสดุสำหรับการพัฒนาต่าง ๆ
เฟอร์นิเจอร์ “Dreamland Showcase” – Forest Abundance
ทำ Chronicle Tasks ประจำสัปดาห์ ให้สำเร็จเพื่อรับ Dreamland Stones และนำไปแลกรับเฟอร์นิเจอร์ซีรีส์ [Forest Abundance], Diamonds และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช้ 680 Stellarites เพื่อทำสัญญา [Dreamland Pact] เมื่อทำสัญญาแล้ว คุณจะสามารถรับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ [Honeyed Whispers Photo Frame], สเก็ตช์ของไอเทมนี้ และ Dreamland Stones เพิ่มเติมได้ทันที
หลังจากทำสัญญา [Dreamland Pact] แล้ว หากสะสม Dreamland Stones ครบตามจำนวนที่กำหนดในช่วง Dreamland Showcase ระยะนี้ คุณจะได้รับ คืน Stellarites เต็มจำนวน 680 โดยสามารถกดรับได้ในหน้า Dreamland Pact
เซอร์ไพรส์เล็ก ๆ: เมื่อแสดงรูปภาพใน Honeyed Whispers Photo Frame คุณจะเห็นฟองลูกกวาดลอยเบา ๆ อยู่ภายในกรอบรูปด้วย!
Infinity Nikki เปิดตัวเวอร์ชัน 2.3 "Uncrowned Heart" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดเกมบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, App Store, Google Play และ Microsoft Windows กรอกรหัส AAhthdhmx2B เพื่อแลกไอเทม Exclusive ได้ที่ https://infinitynikki.infoldgames.com/proj/redeem_code.html ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Official Infinity Nikki Thailand
