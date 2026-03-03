Free Fire เปิดตัวรองเท้าคอลแลป Nanyang พร้อมเปิดพรีออเดอร์แล้ว!

การีนา ผู้ให้บริการเกม Free Fire ประกาศความร่วมมือกับ นันยาง เปิดตัวรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน "Nanyang x Free Fire" นำความเก๋าตั้งแต่รุ่นพ่อ ถ่ายทอดสู่แฟชั่นที่ผสานกับเกมยุคใหม่ ให้คนเจนใหม่ได้ร่วมสานต่อความเท่ระดับตำนานในสไตล์ของตัวเองผ่านโลกของ Free Fire
ความร่วมมือครั้งนี้เชื่อมโยงวัฒนธรรมเกมเมอร์และสตรีทแฟชั่นไทยอย่างลงตัว ผ่านรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งในเกมและในชีวิตจริง โดยรองเท้ารุ่นพิเศษจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า (พรีออเดอร์) ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางร้านค้าของนันยาง และช่องทางออนไลน์ที่กำหนด (จำนวนจำกัด) พร้อมสิทธิพิเศษภายในเกม Free Fire สำหรับผู้ที่สั่งซื้อในช่วงเปิดตัว
นอกจากการเปิดตัวรองเท้าคอลแลปครั้งนี้ ยังเตรียมกิจกรรมออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับคอมมูนิตี้ Free Fire ตลอดช่วงแคมเปญ เพื่อให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุก และสัมผัสพลัง BOOYAH! อย่างเต็มที่ ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ ทางช่องทางของ Free Fire ที่
