"Pokemon Legends: Z-A" เผยร่างวิวัฒนาการใหม่ "เมก้ากาเบรียส Z"

Pokemon Legends: Z-A เผยร่างวิวัฒนาการเมก้ารูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม "เมก้ากาเบรียส Z " พร้อมกำหนดเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ Pokemon HOME และแคมเปญพิเศษกับ Pokemon Champions พาเหล่าโปเกมอนคู่ใจไปลุยกันต่อในศึกชิงแชมป์
โปเกมอนความเร็วเสียง "เมก้ากาเบรียส Z" ปรากฏตัวใน Mega Dimension
"เมก้ากาเบรียส Z" จะลอยอยู่เหนือพื้นตลอดเวลา ต่างกับตอนก่อนวิวัฒนาการเมก้า ปีกมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีเล็บขนาดใหญ่ชวนขนลุกหลายอันปรากฏขึ้นตรงบริเวณด้านหน้า พร้อมจ้องมองคู่ต่อสู้จากกลางอากาศด้วยสายตาที่ดุดัน อีกทั้งยังมีปีกขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการบินอยู่บริเวณด้านข้างศีรษะทั้งสองข้าง มีสไตล์การต่อสู้ที่เน้นความว่องไวเหนือกว่าเมก้ากาเบรียสที่ถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้
คุณสมบัติในฐานะประเภทมังกรถูกทําให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นลอยอยู่บนฟ้าอย่างสงบนิ่ง ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด
ประเภทดินที่เคยมีแต่เดิมได้หายไป เหลือประเภทมังกรเพียงอย่างเดียว พลังงานประเภทมังกรแข็งแกร่งขึ้น และจะคงสภาพลอยตัวอยู่ตลอดเวลา ท่าประเภทมังกรมีความเฉียบคมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปล่อยท่าในขณะอยู่สภาวะบิน แรงส่งจะเพิ่มขึ้น ทําให้ท่ามีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิม
ปีกที่ขยายใหญ่ขึ้น พร้อมกับเล็บขนาดใหญ่ที่เรียงรายพร้อมทะลวงและฉีกกระชากศัตรูอย่างรุนแรง
พื้นที่ปีกบริเวณแขนทั้งสองข้างขยายกว้างขึ้น ทําให้มีแรงยกมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับรูปทรงที่คล้ายเคียวของเมก้ากาเบรียสก่อนหน้าแล้ว ปีกที่มีเล็บแหลมคมขนาดใหญ่ขึ้นเรียงรายสามารถเสียบทะลุศัตรูได้รุนแรงกว่าและฉีกกระชากราวกับควักเข้าไปในร่างของอีกฝ่ายได้
รอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษปรากฏขึ้น!? เอาชนะ "เมก้ากาเบรียส Z" แล้วคว้า "กาเบรียสไนต์ Z" มาไว้ในครอบครอง
เมื่อรับของขวัญลึกลับที่เริ่มแจกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ใน Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension ผู้เล่นจะสามารถตรวจจับรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษได้ เมื่อดวลแล้วเอาชนะเมก้ากาเบรียส Z ที่ปรากฏตัว ณ ปลายทางของรอยบิดเบี้ยวดังกล่าว จะได้รับ "กาเบรียสไนต์ Z" มาไว้ในครอบครอง และเมื่อให้กาเบรียสที่เป็นเพื่อนพ้องถือ "กาเบรียสไนต์ Z" จะสามารถวิวัฒนาการเมก้าเป็น "เมก้ากาเบรียส Z" ได้
*การไปท้าทายรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษ ผู้เล่นจําเป็นต้องผจญภัยในรอยบิดเบี้ยวต่างมิติใน Mega Dimension ให้จบอย่างน้อย 1 ครั้งก่อน
*สามารถรับของขวัญลึกลับนี้ได้แม้ไม่ได้ซื้อ Mega Dimension แต่จะไม่สามารถท้าทายรอยบิดเบี้ยวต่างมิติได้
วิธีท้าทายรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษ เพื่อพบกับ "เมก้ากาเบรียส Z"
ในการท้าทายรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษที่สามารถพบกับ "เมก้ากาเบรียส Z" ได้นั้น ผู้เล่นจําเป็นต้องรับของขวัญลึกลับใน Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension ก่อน
1. รับของขวัญลึกลับ โดยการเข้าไปที่ "ของขวัญลึกลับ" เลือก "รับทางอินเทอร์เน็ต" จากนั้นเลือก "ตรวจจับรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษ!"
2. มุ่งหน้าไปยังรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษ ที่ปรากฏขึ้นในมิอาเรซิตี้เพื่อพบกับเมก้ากาเบรียส Z กันเลย
*สามารถไปท้าทายรอยบิดเบี้ยวต่างมิติพิเศษได้ใน Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension
*เครื่อง Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*ผู้เล่นจําเป็นต้องผูก User ที่สร้างบนตัวเครื่องกับบัญชี Nintendo Account ก่อน จึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ไม่จําเป็นต้องสมัครบริการ "Nintendo Switch Online" ที่มีค่าบริการ)
*ผู้เล่นจําเป็นต้องเล่นเกมประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน "ของขวัญลึกลับ" ได้
เตรียมเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ Pokemon HOME ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2026 นี้
การเชื่อมโยงข้อมูลของ Pokemon Legends: Z-A กับ Pokemon HOME จะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2026 หลังจากการเชื่อมโยง ผู้เล่นจะสามารถนําโปเกมอนที่จับได้ในเกมนี้เข้าไปฝากไว้ หรือนําโปเกมอนที่เคยร่วมผจญภัยในเกมอื่น ๆ ของซีรีส์ Pokemon มาร่วมโลดแล่นด้วยกันในมิอาเรซิตี้ได้อีกด้วย เพิ่มความสนุกในการผจญภัยในมิอาเรซิตี้ให้มากขึ้นไปพร้อมกับเหล่าโปเกมอนคู่ใจ!
*ไม่สามารถส่งโปเกมอนที่จับได้ใน Pokemon Legends: Z-A ไปยังเกมอื่น ๆ ของซีรีส์ Pokemon ได้
*โปเกมอนที่จับได้ที่ถูกส่งจากเกมอื่นมายัง Pokemon Legends: Z-A แล้ว จะไม่สามารถส่งไปยังเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokemon ได้อีก
*โปรดตรวจสอบรายละเอียดของเกมอื่น ๆ ที่ทําการเชื่อมโยงกับ Pokemon HOME ได้ไที่ https://home.pokemon.com/en-us/features/
*โปเกมอนที่สามารถส่งผ่าน Pokemon HOME เพื่อไปผจญภัยด้วยกันภายในแต่ละเกมได้ จะต้องเป็นโปเกมอนที่ปรากฏตัวในแต่ละเกมเท่านั้น
รับ "จิโคริตา " "โพคาบู " และ "วานิโนโกะ " จ่าฝูงไปเลย
เมื่อนําโปเกมอนจาก Pokemon Legends: Z-A ไปฝากที่ Pokemon HOME เวอร์ชัน Nintendo Switch ผู้เล่นจะสามารถรับ "จิโคริตา" "โพคาบู" และ "วานิโนโกะ" จ่าฝูงได้จาก "ของขวัญลึกลับ" ภายใน Pokemon HOME เวอร์ชันสมาร์ตโฟนได้ ออกผจญภัยในมิอาเรซิตี้ให้สนุกยิ่งขึ้นไปพร้อมกับเหล่าโปเกมอนตัวโต!
*ฟังก์ชัน "ของขวัญลึกลับ" ใน Pokemon HOME เป็นฟีเจอร์ของเวอร์ชันสมาร์ตโฟน (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS/Android)
*การเชื่อมโยงข้อมูลของ Pokémon HOME กับ Pokemon Legends: Z-A เป็นฟีเจอร์ของเวอร์ชัน Nintendo Switch
*กรุณาเชื่อมโยง Pokemon HOME เวอร์ชัน Nintendo Switch กับเวอร์ชันสมาร์ตโฟนไว้ล่วงหน้า
*ฟีเจอร์บางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์บางรุ่นหรือระบบปฏิบัติการบางเวอร์ชัน
*โปรดทราบว่า เนื้อหาและวิธีการรับของขวัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พาโปเกมอนที่ได้มาเป็นเพื่อนพ้องใน Pokemon Legends: Z-A ไปโลดแล่นต่อใน Pokemon Champions
โปเกมอนบางส่วนที่ได้มาเป็นเพื่อนพ้องใน Pokemon Legends: Z-A สามารถนำไปใช้ต่อใน Pokemon Champions ที่มีกําหนดเริ่มเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2026 ผ่าน Pokemon HOME ได้ นอกจากนี้ยังมีกําหนดการจัดแคมเปญพิเศษที่จะได้รับเมก้าสโตนตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน Pokemon Champions เมื่อส่ง "บริการอน" "มาฟ็อกซี" "เก็คโคกะ" "ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์)" ที่ได้มาใน Pokemon Legends: Z-A ไปปฏิบัติภารกิจที่ Pokemon Champions อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Pokemon Champions
*ถ้าส่งบริการอนจาก Pokemon HOME ไปปฏิบัติภารกิจใน Pokemon Champions จะได้รับบริการอไนต์ ถ้าส่งมาฟ็อกซีไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับมาฟ็อกซิไนต์ ถ้าส่งเก็คโคกะไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับเก็คโคกะไนต์ ถ้าส่งฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับฟลาเอตเตไนต์
*กรณีส่งบริการอน/มาฟ็อกซี/เก็คโคกะ/ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ที่ไม่ได้มาจาก Pokemon Legends: Z-A ไปปฏิบัติภารกิจ จะไม่ได้รับเมก้าสโตน
*สามารถรับบริการอไนต์/มาฟ็อกซิไนต์/เก็คโคกะไนต์/ฟลาเอตเตไนต์ ได้ทั้งจากเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
*เมก้าสโตนที่ได้รับจากแคมเปญอาจถูกปลดล็อกใน "ร้านค้า" ภายในเกม หรือวิธีอื่นในภายหลังได้
เนื้อหาเสริม Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/en-us/dlc
