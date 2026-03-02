ลือ! ภาคแยกใหม่ "God of War" ตัวละครเอกคือเมียโล้นซ่า

ถือเป็นข่าวเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆก็อดออฟวอร์ที่เฝ้ารอเสพผลงานภาคต่อไป แต่อีกมุมหนึ่งก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่เพราะแฟรนไชส์เกมส่วนใหญ่ของทาง โซนี่ ต่างเปลี่ยนตัวละครนำเป็นเพศหญิงกันเกือบหมดแล้ว
เตรียมตบเท้าเข้าสู่วัฒนธรรมหญิงแกร่งไปอีกหนึ่งซีรีส์สำหรับ God of War เมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวหลุดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแบบออฟฟิเชียลออกมาว่า โปรเจกต์เกมตัวต่อไปของคุณ "คอรีย์ บาร์ล็อก" (Cory Barlog) จะเป็นการขยายแฟรนไชส์ God of War ออกไปสู่ภาคแยกแตกแขนงใหม่ๆตามนโยบายของบริษัทแม่อย่าง โซนี่ ที่มุ่งหวังสร้างจักรวาลโล้นซ่าให้เติบใหญ่เหมือนจักรวาลหนังฮีโร่ของฝั่งมาร์เวล
โดยทาง NateTheHate นักปล่อยข่าวคนดัง ได้โพสต์ออกตัวแรงแซงหน้าสื่อทุกเจ้าว่า โปรเจกต์เกม God of War ตัวใหม่ดังกล่าวจะมีตัวละครเอกเป็นหญิงสาวนาม Faye ผู้เป็นมารดาของ Atreus และศรีภรรยาสุดที่รักของ Kratos ซึ่งตัวเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ฉากเปิดเริ่มเกม God of War (2018) หมายความว่านี่จะเป็นภาคปฐมบทที่บอกเล่าเหตุการณ์ก่อนเนื้อเรื่องเกมโล้นซ่าท้าเทพนอร์สทั้งสองภาคนั่นเอง
Yes, the game is set within the God of War universe & the lead character will be Faye. Gameplay is said to differ from the Norse God of War games with more of a focus on action.
Current plan: Reveal this year/release first half 2027 - barring any delay https://t.co/LGm9hsppNN— NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 1, 2026
ตามข่าวลือที่เขาได้ยินมา ระบบเกมเพลย์ของภาคนี้จะมีความโดดเด่นแตกต่างไปจากภาคนอร์สสองเกมก่อนหน้านี้ โดยมันจะเน้นความเป็นแอ็คชั่นที่มากกว่าและบู๊ล้างผลาญยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากตามประวัติของ เฟย์ หรือชื่อเต็ม เลาเฟย์ เธอคือนักรบยักษ์โจตุนน์ วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยช่วยเหลือผู้อ่อนแอจากการกดขี่ข่มเหงของเหล่าทวยเทพแอซีร์ที่นำโดยกษัตริย์โอดิน เธอเคยร่วมรบเคียงข้าง ทีร์ แถมยังเคยปะทะประมือกับ ธอร์ มาแล้วจากหลักฐานแท่งสายฟ้าที่ผ่าลงมายังใจกลางทุ่งน้ำแข็งที่เราเห็นในวิดีโอเกม สำหรับอาวุธคู่ใจของเธอนั้นประกอบไปด้วย ขวานเลวีอาธาน, โล่ผู้พิทักษ์, คันธนูทาลอน และ มีด เรียกว่าอาวุธทุกชิ้นของเครโทสและอาเทรอัสล้วนเคยผ่านมือเธอมาหมดแล้วทั้งสิ้น
เกม God of War ที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงนี้ ตามข่าวลือคาดว่ามันจะถูกประกาศเปิดตัวภายในปี 2026 และมีกำหนดออกวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 หากไม่ถูกเลื่อนไปเสียก่อน ส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนคงต้องรอฟังประกาศยืนยันอีกทีจากปาก โซนี่
