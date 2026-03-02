Review: God of War Sons of Sparta เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นสปาร์ตัน

แนวเกม แอ็คชั่นผจญภัย
แพลตฟอร์ม PS5
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
จากเกมแอ็คชั่นมหากาพย์ AAA สู่เกมผจญภัยไซด์สโครลต้นทุนต่ำ ที่อย่างน้อยมันก็ทำสำเร็จอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือการฆ่าเวลา
สำหรับ God of War Sons of Sparta นี้เป็นผลงานของทีมพัฒนาเอาท์ซอสอย่าง Mega Cat Studios โดยมันถือเป็นภาคปฐมบทจุดเริ่มต้นที่เกิดก่อนเกมภาคใดๆในแฟรนไชส์ เพราะนี่คือเรื่องเล่าย้อนเวลากลับไปในสมัยตอนที่ตัวเอก "เครโทส" ยังเป็นนักรบหนุ่มฝึกหัดวัยละอ่อน 13 ปี เด็กน้อยหัวโล้นไร้เดียงสาที่ยังต้องพิสูจน์ฝีมือตนเองให้ผู้ใหญ่เห็น ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยกำกับดูแลห้ามปรามน้องชายเลือดร้อนอย่าง "ดีมอส" ที่มีนิสัยหุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรตามอำเภอใจอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะครั้งล่าสุดกับการฝ่าฝืนขัดคำสั่งเพื่อออกตามหาเพื่อนร่วมรุ่นที่หายตัวไปแบบปริศนา เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออดีตความหลังในวันวานที่คุณพ่อเครโทสตอนโตอยากสอนถ่ายทอดให้ลูกสาวจอมดื้อให้ได้ฟังและรู้จักกับคำว่า "หน้าที่ความรับผิดชอบ" นั่นเอง
เกมเพลย์จะเป็นแนวแอ็คชั่นผจญภัยตะลุยด่านไปด้านข้างซ้ายขวาขึ้นบนลงล่าง ยามพบเจอศัตรูต้องพยายามกดปุ่มหลบหลีกหรือตั้งการ์ดปัดป้องแล้วโจมตีสวนกลับไปให้ถูกจังหวะ บริเวณด้านบนจอภาพจะมีเกจ 3 หลอดที่เราต้องคอยบริหารให้ดีๆ แถบสีเขียวคือพลังชีวิต แถบสีเหลืองคือเกจท่าไม้ตาย และแถบสีฟ้าคือพลังสำหรับใช้อุปกรณ์วิเศษ พื้นฐานหลักๆที่ต้องจำคือการโจมตีปกติจะทำให้เราได้รับพลังงานสีเหลือง พอมีเกจสีเหลืองเยอะก็กดใช้ท่าไม้ตายเพื่อทำให้ศัตรูดร็อปพลังชีวิต เป็นการวนลูปท่าไม้ตายสลับตีปกติแบบง่ายๆที่ทำให้ตัวละครของเรายังคงมีแรงฮึดสู้เดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปได้เรื่อยๆ
เครโทสในวัยเยาว์เขาจะใช้เพียง หอกกับโล่ เท่านั้น ซึ่งเป็นอาวุธพื้นฐานประจำกายของนักรบสปาร์ตันทุกคน สไตล์การสู้รบของพี่โล้นซ่าจึงถูกจำกัดอยู่แค่การบล็อกและจ้วงแทง ท่วงท่าการต่อคอมโบไม่ค่อยหลากหลายเท่ากับเกมก็อดออฟวอร์ภาคก่อนๆที่มีอาวุธให้เลือกใช้หลายชนิด อย่างไรก็ดี เราสามารถอัพเกรดเสริมประสิทธิภาพให้หอกทิ่มแรงขึ้นหรือให้โล่แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการใช้จ่ายทรัพยากรลูกแก้วสีแดงและวัตถุดิบหายากที่เราเก็บสะสมมา เลือกอัพเกรดได้ทั้งส่วนปลายหอก ด้ามจับ พานท้าย ยันขอบโล่ แต่ละชิ้นส่วนที่เราอัพจะส่งผลทำให้ตัวเลขค่าพลังความแข็งแกร่งโดยรวมของตัวละครค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทีละขั้นด้วย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรับมือกับเหล่าศัตรูหน้าใหม่ๆที่จะเริ่มแข็งแกร่งดุดันมากขึ้นและมากขึ้น
เสน่ห์จุดขายของเกมแนว Metroidvania อยู่ตรงแม็พแผนที่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกันและดูลึกลับซับซ้อนดั่งเขาวงกต แต่ละจุด แต่ละโซน มักซ่อนกลไกพัซเซิลปริศนาที่อาจยังไม่สามารถแก้ได้ในทันทีที่พบเห็น ต้องฝืนข้ามปล่อยผ่านให้มันเป็นสิ่งตกค้างรบกวนจิตใจไปก่อน พอได้รับกุญแจสำหรับไขปริศนาดังกล่าวแล้วค่อยย้อนกลับมาเก็บมันในภายหลัง บ่อยครั้งเรามักหลงลืมไปแล้วว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหน ซึ่งเกมนี้ก็ไม่ต่างผู้เล่นยังคงต้องอาศัยทักษะการสังเกตบันทึกจดจำและทำเครื่องหมายกันเอาเอง
งานภาพกราฟิก 2D สไตล์พิกเซลอาร์ตภายในเกม ถึงแม้มันจะช่วยสร้างบรรยากาศเรโทรย้อนยุคดูมีมนต์ขลัง แต่บ่อยครั้งกลับสร้างความยากลำบากในการมองเห็น โดยเฉพาะตอนที่เรากำลังต่อสู้กับศัตรู ด้วยความที่ภาพเป็นเม็ดพิกเซลเหลี่ยมหยักเวลามอนสเตอร์จู่โจมหรือเหวี่ยงอะไรมาเราจึงมองแยกไม่ค่อยออก ซึ่งสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงกับการปัดป้องด้วยโล่ เพราะท่วงท่าโจมตีปกติของพวกมันที่เราสามารถบล็อกปัดป้องได้นั้นจะไม่มีแสงออร่าแจ้งเตือนใดๆให้เราทราบ คือคุณต้องคอยมองจ้องหน้าจอตลอดเวลา จับตาดูทุกอิริยาบถการขยับเคลื่อนไหวแบบเหลี่ยมๆเบลอๆของมอนสเตอร์ เผลอละสายตาเมื่อไหร่มีเจ็บหนักแน่นอน
ในส่วนของเนื้อหาเอนด์เกมนั้นจะถูกแยกโดดออกมาเป็นโหมดเสริมพิเศษที่เรียกว่า The Pit หรือชื่อภาษาไทย "หลุมทุกข์ทรมาน" ซึ่งเป็นโหมดการเล่นสไตล์โร้กไลต์ที่ให้เรากับเพื่อนอีกคนมาช่วยกันฟันฝ่าขุมนรกในรูปแบบ Couch Co-op สองผู้เล่น คนหนึ่งสวมบทเครโทส อีกคนสวมบทดีมอส ต่อสู้กำจัดศัตรูไปเรื่อยๆทีละชั้น ระหว่างชั้นก็จะสุ่มดร็อปอาวุธอุปกรณ์ให้เราได้เลือกแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ และสามารถกลับมาเล่นวนซ้ำใหม่ได้แบบไม่จบสิ้น แม้เราอาจนั่งเล่นโซโลไปลำพังตัวคนเดียวได้ แต่การมีสหายเคียงข้างยังไงมันก็สนุกและอุ่นใจมากกว่า โดยปกติแล้วโหมดดังกล่าวจะถูกปลดล็อคออกมาภายหลังจากที่เราเคลียร์เกมหลักจบไปแล้วรอบหนึ่ง ทว่าอย่างไรก็ดี เหล่าเกมเมอร์ใจร้อนทั้งหลายที่ไม่กลัวโดนสปอยล์บอสมอนสเตอร์ สามารถกดใส่สูตรอมตะคลาสสิคที่หน้าเมนู "ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา L1 R1 แล้วจิ้มทัชแพด" เพื่อปลดล็อคโหมดหลุมนรกมาเล่นกับเพื่อนได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเกม
เนื้อหาแคมเปญหลัก 15 - 20 ชั่วโมงบวกกับโหมดโร้กไลต์หลังจบเกม นับว่าพอฟังสมเหตุสมผลอยู่กับราคาขายของเกมที่ตั้งเอาไว้พันนิดๆ ทว่าสิ่งที่เราติดมันไม่ได้อยู่ที่ความยาวของเกม แต่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างทาง ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้อิมแพ็คทัชใจใดๆเลย ตลอดทั้งเกมคุณจะเกิดคำถามสงสัยว่า "วาซิลิส" มันเป็นใคร? ทำไมเราต้องลำบากเสี่ยงชีวิตไปช่วยมันด้วย คืออย่างน้อยทีมพัฒนาเขาควรเล่าปูประวัติตัวละครนี้สักหน่อยเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกผูกพันอยากที่จะออกผจญภัยตามหา มิใช่มาถึงมัวเล่าโฟกัสแต่สองพี่น้องแล้วก็เสกให้คนใดคนหนึ่งในหน่วยหายไปดื้อๆ เหมือนคุณกับเพื่อนเรียนอยู่ห้องคิง แล้วจู่ๆครูเดินมาบอกว่าเด็กห้องควีนหายตัวไป หน้าก็ไม่เคยเห็น สนิทก็ไม่สนิท นิสัยใจคอเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้ แต่ต้องมาช่วยตามหาเพราะอยู่โรงเรียนเดียวกัน จริงอยู่มันเป็นสิ่งดีงามที่เราทุกคนพึงกระทำ แต่ความกระหายแรงจูงใจอยากช่วยนี่สิมันจะเบาหวิวดุจขนนก และเมื่อแสงไฟในตัวที่สลัวอยู่แล้วมาปะทะกับลมอุปสรรคต่างๆนานาในเกมที่ทวีความท้าทายขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลกที่หลายท่านจะเริ่มท้อล้มเลิกความตั้งใจไปกลางคัน
"นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทีมพัฒนาเล็กๆอย่าง Mega Cat Studios ได้มีโอกาสจับแฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่ที่มีวัตถุดิบชั้นยอดมากมายทั้งที แต่พวกเขากลับเพลย์เซฟเลือกนำเสนอเหตุการณ์ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีสาระสำคัญหรือมีคนสนใจน้อย พยายามบ่ายเบี่ยงเลี่ยงประเด็นใหญ่เพราะกลัวไปขัดกับไทม์ไลน์หลัก เมื่อเรื่องราวที่เล่าแบบกล้าๆกลัวๆเอาพอประมาณมาผสมผสานรวมเข้ากับเกมเพลย์สไตล์ Metroidvania ที่ทำมาได้แค่ระดับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป God of War Sons of Sparta จึงกลายเป็นเพียงเกมแอ็คชั่นตีฟันธรรมดาที่ต่อให้เผลอมองข้าม คุณก็ไม่รู้สึกว่าตนเองพลาดอะไรไป"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|7
|เสียง
|7
|เนื้อเรื่อง
|7
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|7
