"Tales Runner" พร้อมวิ่งเต็มสปีด เดือนมีนาคมนี้

The Hall of Fame ค่ายเกมน้องใหม่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "Tales Runner" เกมออนไลน์แนวแคชชวลระดับตำนาน เตรียมเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมแย้มโปรเจ็กต์ใหม่แนวเอาชีวิตรอด
งานแถลงข่าวจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยคุณ สิทธิกร ขจรเกียรติยศ หรือ "อู๋ ZELFUR" ผู้บริหาร The Hall of Fame กล่าวต้อนรับพาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเกมเวอร์ชัน Closed Beta ทำให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกราย และสัญญาจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก
สำหรับ "Tales Runner" เป็นเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์แนววิ่งแข่งที่ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีในฐานะ "นักวิ่งแห่งแดนสวรรค์" เข้าร่วมการแข่งที่จัดโดยพระเจ้า ซึ่งผู้ชนะจะได้รับหินอธิษฐานที่ทำให้ความปราถนาเป็นจริง โดยตัวเกมเปิดให้บริการในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ก่อนจะมีการเปลี่ยนมือ และยุติการให้บริการไปในปี พ.ศ. 2566
ภายในงานมีการเปิดเผยโรดแมป ซึ่งวางแผนอัปเดตแพทช์ใหญ่ทุก 2-3 เดือน โดยจะเริ่มต้นที่แพทช์ Last Chaos มาพร้อมตัวละครใหม่ "TITI" และคอนเทนต์ใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงเสียงพากย์ที่ยกทัพเหล่า "วีทูบเบอร์" ชื่อดังของไทยมาร่วมให้เสียงพากย์ตัวละครในเกม และยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย รวมถึงเคสคอมพิวเตอร์รูปทรงรองเท้า Tales Runner สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ในส่วนของการแข่งขันอีสปอร์ตก็มีแผนที่จะผลักดันอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่เดือนแรกที่เกมเปิดให้บริการ ได้แก่ First Official Tournament (แบบทีม), Partner Tournament (แบบเดี่ยว) และ Thailand Pro League (แบบทีม) นอกจากนี้ยังมี Third Party Tournament จัดโดย ARICAT STUDIO และ SOOP THAILAND พร้อมการแข่งขัน Solo Tournament และรายการอื่น ๆ อีกมากมาย
ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์กับ "Project Z" เกมแนว Open World มุมมองบุคคลที่สาม เอาชีวิตรอดในโลกที่ถูกซอมบี้รุกราน โดยคุณอู๋ ZELFUR เปิดเผยว่าลงทุนไปกับโปรเจกต์นี้สูงถึง 60 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2570
Tales Runner: The Hall of Fame พร้อมเปิด Open Beta ภายในเดือนมีนาคมนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://talesrunner.thehof.gg/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Tales Runner : Dream Journey by HOF
