"Pokemon Champions" พร้อมเล่นบน Nintendo Switch เมษายนนี้!

เดอะ โปเกมอน คัมพานี ประกาศความพร้อม "Pokemon Champions" เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบนเครื่อง Nintendo Switch ในเดือนเมษายนนี้ ก่อนเปิดตัวบนสมาร์ตโฟนช่วงมิถุนายน–สิงหาคม 2026
พร้อมเปิดศึกแบตเทิลบน Nintendo Switch ได้แล้วตั้งแต่เมษายนนี้
เตรียมพบกับเวอร์ชั่น Nintendo Switch ในเดือนเมษายน 2026 นี้ ส่วนของเวอร์ชั่นสมาร์ตโฟนจะตามมาในช่วงมิถุนายน–สิงหาคม 2026 พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพิเศษและวิดีโอเปิดเกมอย่างเป็นทางการผ่านช่อง YouTube ทางการของ Pokemon แฟน ๆ สามารถรับชมทั้งสองวิดีโอได้แล้ววันนี้ เพื่อสัมผัสบรรยากาศและรายละเอียดของเกมก่อนใคร
สำหรับผู้เล่นที่ดาวน์โหลดล่วงหน้าและเข้าเล่น Pokemon Champions ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2026 จะได้รับ “ไคริว” ผ่านทาง ระบบ “กล่องจดหมาย” ภายในเกมเป็นของสมนาคุณพิเศษ นอกจากนี้ เมื่อเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะสามารถรับ “ไคริวไนต์” จากบัตรผ่านแบตเทิลของฤดูกาลแรกได้ โดยเมื่อให้ไคริวถือไคริวไนต์ จะสามารถเมก้าวิวัฒนาการเป็น “เมก้าไคริว” เพื่อปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการแบตเทิล
เตรียมพบกับแคมเปญพิเศษร่วมกับ Pokemon Legends: Z-A
นำเมก้าโปเกมอนจาก Pokemon Legends: Z-A มาปล่อยพลังใน Pokemon Champions ผู้เล่นสามารถพาเมก้าบริการอน เมก้ามาฟ็อกซี เมก้าเก็คโคกะ และเมก้าฟลาเอตเตซึ่งเคยอยู่ใน Pokemon Legends: Z-A มาโชว์ฝีมือบนเวที Pokemon Champions ได้ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการปล่อยตัว Pokemon Champions จึงมีการจัดแคมเปญแจกเมก้าสโตน ได้แก่
・บริการอไนต์
・มาฟ็อกซิไนต์
・เก็คโคกะไนต์
・ฟลาเอตเตไนต์
โดยผู้เล่นสามารถนำ “บริการอน” / “มาฟ็อกซี” / “เก็คโคกะ” / “ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ” ที่ได้จาก Pokemon Legends: Z-A ไปฝากไว้ใน Pokemon HOME แล้วส่งโปเกมอนเหล่านั้นไปทำภารกิจใน Pokemon Champions เพื่อรับเมก้าสโตนที่สอดคล้องกันผ่านกล่องจดหมายภายในเกม
*หมายเหตุ
・เมื่อส่งบริการอน จาก Pokemon HOME ไปปฏิบัติภารกิจที่ Pokemon Champions จะได้รับบริการอไนต์ เมื่อส่งมาฟ็อกซี จะได้รับมาฟ็อกซิไนต์ เมื่อส่งเก็คโคกะจะได้รับเก็คโคกะไนต์ เมื่อส่งฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) จะได้รับฟลาเอตเตไนต์
・แม้จะส่ง บริการอน / มาฟ็อกซี / เก็คโคกะ / ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ที่ได้มาเป็นเพื่อนพ้องนอกเหนือจาก Pokemon Legends: Z-A ไปปฏิบัติภารกิจ จะไม่ได้รับเมก้าสโตน
・เมก้าสโตนสามารถรับได้ทั้งใน เวอร์ชั่น Nintendo Switch และ เวอร์ชั่นสมาร์ตโฟน
・เมก้าสโตนที่ได้รับจากแคมเปญอาจถูกปลดล็อกใน ร้านค้า ภายในเกม หรือผ่านวิธีอื่นในอนาคต
ผู้เล่นสามารถส่งโปเกมอนบางส่วนจาก Pokemon HOME ไปปฏิบัติภารกิจในเกม หรือส่งโปเกมอนที่เคยปฏิบัติภารกิจกลับไปยัง Pokemon HOME ได้ตามต้องการ ผู้เล่นสามารถมุ่งสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนไปพร้อมกันกับโปเกมอนที่คุณได้มาจากเกมในซีรีส์ Pokemon ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Pokemon Legends: Z-A หรือ Pokemon GO
*โปเกมอนที่จะสามารถส่งจาก Pokemon HOME ไปปฏิบัติภารกิจได้จะต้องเป็นโปเกมอนที่ปรากฏตัวใน Pokemon Champions เท่านั้น
*โปเกมอนที่ทาบทามมาใน Pokemon Champions จะไม่สามารถนำไปฝากใน Pokemon HOME ได้
*โปเกมอนที่ได้รับมาจากบางวิธีใน Pokemon Champions เช่น รับมาจาก "ของขวัญลึกลับ" จะไม่สามารถนำไปฝากใน Pokemon HOME ได้
*โปเกมอนที่จะสามารถส่งผ่าน Pokemon HOME เพื่อไปร่วมผจญภัยด้วยกันภายในแต่ละเกมได้จะต้องเป็นโปเกมอนที่ปรากฏตัวในแต่ละเกมเท่านั้น
*หากโปเกมอนที่ถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจเรียนรู้ท่าที่ไม่สามารถใช้ใน Pokemon Champions ได้ จะต้องเปลี่ยนเป็นท่าอื่นผ่านการฝึกฝน
*ค่าความแข็งแกร่งของโปเกมอนตอนถูกส่งกลับจะไม่แสดงใน Pokemon HOME แต่หากส่งโปเกมอนดังกล่าวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง จะไปพร้อมค่าความ แข็งแกร่ง ณ เวลาที่ถูกส่งกลับ
*เมื่อส่งโปเกมอนกลับไปยัง Pokemon HOME หนึ่งครั้ง แล้วส่งไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในสภาพที่เปลี่ยนร่างไปจากตอนปฏิบัติภารกิจที่ Pokemon Champions ครั้งก่อน รายละเอียดการฝึกฝนที่ Pokemon Champions จะถูกรีเซ็ตใหม่ทันที
พบกับตัวละครมากมายที่พร้อมสนับสนุนการผจญภัยของตัวเอก
ภายใน Pokemon Champions ผู้เล่นจะได้พบกับผู้คนหลากหลายที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือตัวเอกตลอดการผจญภัยและ การแบตเทิล ทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยมิตรภาพ
รูโกลา: ทำงานเลี้ยงดูโปเกมอนอยู่ที่ฟารม์และคอย แนะนำโปเกมอนที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีให้กับตัวเอก เธอมีนิสัยร่าเริงเป็นกันเอง แม้จะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแบตเทิล แต่เหมือนจะสนใจด้านการดูแลโปเกมอนอยู่ไม่น้อย
คอร์ดี: เดิมเป็นเจ้าของยิม แต่ได้มอบตำแหน่งเจ้าของยิมให้กับตัวเอกแล้วผันตัวมาอยู่ใน ฐานะผู้ประสานงาน คอยช่วยเหลือตัวเอกฝึกฝนโปเกมอน เขามีความรู้ด้านการดวลโปเกมอนเป็นอย่างดี และบางครั้งก็จะสอนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดวลให้ด้วย
แคราเวย์: เจ้าของแบตเทิลอารีนาที่เหล่าตัวเอกใช้ดวลโปเกมอน ชอบรับชมการดวลโปเกมอนมาก เธอปรารถนาที่จะได้เห็นเทรนเนอร์สุดแกร่งถือกำเนิดขึ้น และมักมุ่งเน้นการเฟ้นหาเทรนเนอร์หน้าใหม่เป็นพิเศษ
นาคาจิมานะ: นายกเทศมนตรีของฟรอนเทียร์ซิตี้ ซึ่งเป็น ที่ตั้งของแบตเทิลอารีนา และเป็นพ่อของแคราเวย์ เขามุ่งส่งเสริมให้ผู้คนหันมาสนใจในการดวลโปเกมอน รวมถึงขยายฐานผู้ข้าร่วมการดวล เพื่อผลักดันให้การดวลโปเกมอน กลายเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง
โตโตรา: โตโตราทำงานอยู่ที่แผนกต้อนรับของยิมที่ตัว เอกสังกัดอยู่ คอยช่วยดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการยิม เช่น การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เธอภูมิใจในตัว เอกที่มีผลงานโดดเด่นในการดวล จึงมักเข้า มาพูดคุยกับตัวเอกอยู่เสมอ
เริ่มต้นแบบเร่งเครื่องด้วย "+ Starter Pack"
"Pokemon Champions + Starter Pack" เป็นเซ็ตของตัวซอฟต์แวร์เกมและของสมนาคุณต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ในเกม เซ็ตนี้จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถจับโปเกมอนได้หลายตัวและฝึกฝนพวกมันได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกม ทำให้ผู้เล่นทุกคนจะสามารถเริ่มต้นแบตเทิลโปเกมอนได้อย่างสนุกสนานและเต็มอรรถรสตั้งแต่ก้าวแรกของการผจญภัย
รายละเอียดเกี่ยวกับเซ็ต:
・เพิ่มจำนวนโปเกมอนที่สามารถฝากไว้ในกล่องได้อีก 50 ตัว
・สามารถเลือกเพลงประกอบระหว่างแบตเทิลเป็นเพลง “Battle! (Trainer Battle)” จาก Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Pokémon: Let's Go, Eevee! ได้
อีกทั้งยังมีของสมนาคุณฟรีดังต่อไปนี้
・ตั๋วฝึกฝนจำนวน 50 ใบ: ใช้ตั๋ว 1 ใบระหว่างการฝึกฝน จะทำให้ค่า VP ที่ต้องใช้ในการฝึกฝนครั้งนั้นลดลงเหลือ 0 VP
・ตั๋วประจำจำนวน 30 ใบ: ใช้สำหรับรับโปเกมอนประจำได้โดยไม่ต้องใช้ VP
Pokemon Champions เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบน Nintendo Switch ในเดือนเมษายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://champions.pokemon.com/en-us/
