เปิดตัว Pokémon Winds and Waves วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกปี 2027

The Pokémon Company ประกาศเปิดตัว "Pokémon Winds" และ "Pokémon Waves" เกมใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Pokémon พาผู้เล่นสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมสัมผัสสายลมและเกลียวคลื่น เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในปี 2027
เกมใหม่จากซีรีส์ Pokémon ที่จะพาผู้เล่นออกเดินทางสู่ดินแดน ใหม่ที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะสวยงามและท้องทะเลกว้างสุดสายตา
Pokémon Winds และ Pokémon Waves เกมใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Pokémon เฉพาะบน Nintendo Switch 2 เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในปี 2027 ในฉากใหม่ของเกมนี้ มาในสไตล์โอเพนเวิลด์ที่ผู้เล่นจะได้สำรวจหมู่เกาะแสนงดงามและท้องทะเลอันกว้างใหญ่ โดยภูมิภาคอันแสนอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยระบบนิเวศเฉพาะตัวของเหล่าโปเกมอนที่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน นับได้ว่าเป็นการเริ่มผจญภัยบทใหม่ที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอันท้าทาย หรือบททดสอบจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ผู้เล่นล้วนต้องรวมพลังกับเหล่าโปเกมอนเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้
เผยโฉมตัวเอกของเรื่อง
คุณในฐานะผู้เล่นจะกลายเป็นตัวเอกของการผจญภัย พร้อมกระโจนเข้าสู่โลกของ Pokémon Winds และ Pokémon Waves! โดยที่ดีไซน์ชุดของตัวละครจะมีความแตกต่างกันไป
เปิดตัวโปเกมอนคู่หูที่จะร่วมออกผจญภัยไปด้วยกัน
โปเกมอนคู่หูจะเริ่มออกผจญภัยออกไปด้วยกัน "ฮาบราว" โปเกมอนลูกเจี๊ยบถั่ว, "ปอมเค็น" โปเกมอนลูกหมา และ "มิโอรี" โปเกมอนตุ๊กแกน้ำ รวมกัน 3 ตัว เลือกโปเกมอนที่จะเป็นคู่หู 1 ตัวแล้วออกผจญภัยครั้งใหม่ไปด้วยกันเลย
เปิดตัวเหล่าพิคาชูเวอร์ชั่นใหม่สุดพิเศษ
เหล่าพิคาชูดีไซน์ใหม่ซึ่งปรากฏตัวในคลิปวิดีโอล่าสุดจะเข้ามามีบทบาทแบบใดในการเดินทางของเหล่าตัวเอกกันนะ เตรียมพบ กับรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
ยกระดับความยิ่งใหญ่ด้วยเพลงธีมหลักจาก NHK Symphony Orchestra
เพลงธีมหลักของ Pokémon Winds และ Pokémon Waves ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอแรกของเกม ได้รับการบรรเลงโดย NHK Symphony Orchestra เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของ Pokémon นับตั้งแต่การวางจำหน่ายเกมแรกของซีรีส์ อย่าง Pokémon Red and Green และในปีนี้ NHK Symphony Orchestra เองก็ครบรอบ 100 ปี เช่นเดียวกัน การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นการคอลแลปสุดยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง Anniversary Year ของทั้งสองฝ่าย
ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมบรรเลงดนตรีผ่านโปรเจกต์พิเศษต่าง ๆ เช่น “Pokémon Mini Concert” ที่จัดในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น และ “Pokémon × NHK Symphony Special Orchestra 2023” โดยเสียงบรรเลงที่หนักแน่นและละเอียดอ่อน ของ NHK Symphony Orchestra ช่วยสร้างบรรยากาศสุดตระการตาให้กับการเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ของ Pokémon ได้เป็นอย่างดี
โดยในเดือนสิงหาคมนี้ NHK Symphony Orchestra จะจัดคอนเสิร์ต “NHKSO x Pokémon Classic Concert Tour” ทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรายละเอียดการเข้าชมจะประกาศให้ทราบในภายหลัง พร้อมกันนี้จะเผยแพร่คลิปวิดีโอเบื้องหลังการบันทึกเสียงเพลงธีมหลัก ซึ่งจะมีภาพช่วงเวลาสำคัญ เช่น การบันทึกเสียง การแสดงของวงออร์เคสตรา และสมาชิกวงที่อยู่ร่วมกับเหล่าโปเกมอน ให้แฟน ๆ ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับ NHK Symphony Orchestra
ก่อตั้งขึ้นในปี 1926 นอกจากการแสดงคอนเสิร์ตประจำ 54 รอบต่อปีแล้ว ยังได้ร่วมแสดงกับวาทยกรและนักดนตรีเดี่ยวระดับโลกหลายคนในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นราว 120 รอบ อีกทั้งยังมีผลงานบนเวทีระดับสูงสุดของโลกอย่าง Salzburg Festival และในเดือนพฤษภาคม 2025 ได้ออกทัวร์ในทวีปยุโรปควบคู่ไปกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน "Mahler Festival" (ที่ Concertgebouw กรุงอัมสเตอร์ดัม) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปเยี่ยมเยือนโรงพยาบาล พื้นที่ประสบภัย และโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อส่งมอบดนตรีด้วยวงดนตรีเชมเบอร์ หัวหน้าวาทยกร: Fabio Luisi
ตัวเกมพร้อมรองรับภาษาโปรตุเกส (บราซิล) เพื่อให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้สนุกไปพร้อมกัน
เกม Pokémon Winds และ Pokémon Waves เตรียมเพิ่มการรองรับภาษาโปรตุเกส (บราซิล) ในตัวเกมเข้าไปด้วย ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท Pokémon ที่มุ่งมั่นหวังจะ “เชื่อมผู้คนทั่วทุกมุมโลกเข้าหากันด้วยพลังแห่งโปเกมอน” โดยเราเชื่อมั่นว่าการเพิ่มภาษาที่รองรับจะช่วยให้ผู้คนในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเล่นเกมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น สนุกกับการผจญภัยในเกมซีรีส์ Pokémon ไปพร้อมกับเพื่อนใหม่ทั่วโลกได้เลย
*ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่น, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, สเปนแบบยุโรป, สเปนแบบลาตินอเมริกา, โปรตุเกสแบบบราซิล, เกาหลี, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม
"Pokémon Winds" และ "Pokémon Waves" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในปี 2027 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ Pokemon.com/WindsWaves
