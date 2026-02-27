โซนี่ ประเดิมยุคใหม่แห่ง PSSR ด้วยหนวดเคราคมๆของ "ลีออน"

เทคโนโลยีอัพสเกลเวอร์ชันอัพเกรดมาถึงแล้ว พร้อมเปิดให้สาวกคอนโซล PS5 Pro สัมผัสถึงความคมชัดเหนือระดับในผลงานเกมยิงผีเป็นที่แรก
เรียกว่ามาตามคำสัญญา! เมื่อล่าสุดทางบริษัท Sony Interactive Entertainment ออกมาประกาศถึงความพร้อมในการปล่อยเทคโนโลยี AI อัพสเกล PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) เวอร์ชันอัพเกรดใหม่ให้เหล่าผู้ใช้งานเครื่องคอนโซล PlayStation 5 Pro ทั่วทุกมุมโลกได้สัมผัสกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
โดยเกมไตเติ้ลแรกที่จะได้ประเดิมเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว นั่นก็คือ Resident Evil Requiem ผลงานเกมแอ็คชั่นสยองขวัญเชื้อนรกภาคหลักลำดับที่ 9 ของค่ายแคปคอม ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสรายละเอียดความคมชัดของภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่ออัตราเฟรมเรตที่ยังคงลื่นไหลเหมือนเดิม
"ในเกม Resident Evil Requiem พวกเราโฟกัสใส่ใจอย่างมากในเรื่องคุณภาพของเหล่าตัวละครหลัก ยกตัวอย่างเรื่องเส้นผมที่เราเรนเดอร์แบบเส้นต่อเส้น รวมไปถึงหนวดเคราที่ลงลึกระดับโพลิกอนเพื่อให้พวกมันมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับการขยับเคลื่อนไหวของร่างกายหรือยามที่ลมพัดผ่าน ยิ่งไปกว่านั้นแสงที่ลอดผ่านเส้นผมก็จะแตกต่างกันไปตามระดับความทับซ้อนของเส้นผมอีกด้วย ฉะนั้นการมาของ PSSR เวอร์ชันอัพเกรดจึงเปิดโอกาสให้เราสามารถยกระดับดีเทลเหล่านั้นได้ ซึ่งแต่ก่อนเป็นเรื่องยากลำบากมากในการอัพสเกลเนื่องด้วยความซับซ้อนของมัน" Masaru Ijuin ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาเอนจิ้นของ Capcom กล่าว พร้อมกับแนบภาพประกอบเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคมชัดอันแตกต่างระหว่าง PSSR รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
เทคโนโลยี PSSR รุ่นอัพเกรด จะถูกปล่อยอัพเดทมาพร้อมกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ในเดือนมีนาคมปี 2026 โดยเมื่อเจ้าของเครื่อง PS5 Pro ทำการติดตั้งอัพเดทเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ Enhance PSSR Image Quality ในหน้าเมนูการตั้งค่า เพื่อสัมผัสภาพกราฟิกที่คมชัดขึ้นในบรรดาเกมที่รองรับได้ทันที
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*