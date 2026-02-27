"Path of Exile: Mirage" เผยรายละเอียดใหม่ เตรียมเล่นพร้อมกัน 7 มีนาคมนี้

Grinding Gear Games เปิดตัวคอนเทนต์เสริม "Path of Exile: Mirage" เตรียมเผชิญหน้า Mechanic ลีคใหม่ล่าสุดที่โฟกัสไปที่การปะทะกับ Djinn โบราณ ที่ซึ่งเหล่า Mirage จะทำการคัดลอกและเสริมพลังให้พื้นที่ต่าง ๆ ภายในแผนที่ของคุณ พร้อมเล่น 7 มีนาคมนี้
คอนเทนต์เสริมครั้งนี้ยังมาพร้อมอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับระบบเอนด์เกม ด้วยโครงสร้าง Atlas แบบใหม่, Ascendancy ใหม่สำหรับคลาส Scion, สกิลสายศักดิ์สิทธิ์ (Holy Skills), การปรับปรุงคุณภาพชีวิต (QoL) และความก้าวหน้าในแคมเปญอีกหลายจุด รวมถึง Exceptional Support Gems ใหม่มากกว่า 40 เม็ด
ปลดปล่อย Djinn จาก Astral Realm: ลีก Mirage ใหม่
เผชิญหน้ากับ Afarud กลุ่มนักเวทย์มฤตยูแห่งทะเลทรายที่อาศัยอยู่ใน Wraeclast ผู้ขโมยและจองจำ Djinn ไว้ทั่วดินแดน พิธีกรรมลึกลับของพวกเขากำลังดูดกลืนพลังงานของ Djinn ไปเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่อาจล่วงรู้ ซึ่งอาจคุกคามพลังโบราณที่ผูกโยงอยู่กับประวัติศาสตร์ของชาว Maraketh
ผู้เล่นจะได้พบ Djinn ที่ถูกจองจำและมี ‘Afarud Warlocks’ เฝ้าปกป้องอยู่ เมื่อโค่นศัตรูเหล่านี้ได้แล้ว Varashta แม่มดโบราณแห่ง Maraketh จะเผยทางสู่ Astral Realm ผ่าน Mirage เพื่อทำลายพันธนาการที่มัดตรึง Djinn ผู้ถูกกักขัง
Mirage เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพลวงตาที่แตกกระจาย แต่มัน “คัดลอก” คอนเทนต์จำนวนมาก รวมถึงการเสริมพลังต่าง ๆ ที่ผู้เล่นใส่ไว้ในแผนที่ ทำให้เกิดแนวทางใหม่อันทรงพลังในการ “เล่นซ้ำ” แผนที่ซึ่งถูกอัปเกรดขึ้นและรับรางวัลแบบจัดเต็มเป็นสองเท่า
ปั้นแต่งมิราจด้วย “คำอธิษฐาน” (Wishes)
ก่อนเข้าสู่มิราจ Varashta จะให้คุณเลือก 1 จาก 3 คำอธิษฐาน (Wishes) ซึ่งเป็นตัวปรับแต่งทรงพลังที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ภายในมิราจอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น:
• Wish for Glyphs: เปลี่ยนดรอปจาก Portal Scroll และ Wisdom Scroll ให้กลายเป็นสกุลเงินชนิดอื่น
• Wish for Avarice: แทนที่จำนวนมอนสเตอร์เป็นกลุ่ม ๆ ภายในพื้นที่ด้วยศัตรู Gilded ที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็น Gold
• Wish for Godhood: มอบพลังสุดขีด เช่น อมตะ (invulnerability) ภายในมิราจ
แต่ละคำอธิษฐานจะเชื่อมโยงกับตราสัญลักษณ์อันทรงพลังของ Djinn 1 ใน 3 แบบ ได้แก่ Sand, Fire หรือ Water และมอนสเตอร์ภายในมิราจจะมีโอกาสเล็กน้อยในการดรอปสกุลเงินใหม่ขึ้นอยู่กับตราที่เลือกอีกด้วย:
• Coin of Knowledge
• Coin of Power
• Coin of Skill
เหรียญเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับ Skill Gem เลเวลสูงสุดเพื่อทำการ Corrupt มัน และมอบเอฟเฟกต์ Support Gem แบบสุ่มที่สอดคล้องกับ “สี” ของเหรียญนั้นให้กับ Skill Gem
ย้อนชะตาเพื่อรางวัลแบบทวีคูณ
Mirage คือ “สำเนาที่ไม่สมบูรณ์” ของพื้นที่ที่ Djinn สถิตอยู่ โดยมีความสามารถในการคัดลอกเกือบทุกอย่างตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขตอำนาจของ Djinn และ “ความไม่สมบูรณ์” นี่เองที่เปิดทางให้ชาว Exile ผู้ชาญฉลาดสามารถ “รีเพลย์” คอนเทนต์ในแผนที่เอนด์เกมได้ 2 ครั้ง เช่น Strongboxes Blights หรือ Legions แต่ก็จะมีผลข้างเคียงตามมาพร้อมกัน เช่น:
• ฝ่ายต่าง ๆ ของ Legion อาจปรากฏแตกต่างจากสำเนาต้นฉบับ
• Strongbox บางชนิดอาจเปลี่ยนไป
• เมคานิคที่ถูกเสริมพลังภายใน Mirage จะมาพร้อมภัยคุกคาม/รางวัลใหม่ที่ “ออกแบบเฉพาะ” ให้กับแต่ละเมคานิค เช่น:
- Mirage Ultimatums จะได้รับม็อดอันตรายอย่าง Restless Ground หรือ Quicksand แต่แลกมาด้วยโอกาสได้ Sinistral และ Dextral Catalysts ใหม่ ซึ่งช่วยอัปเกรดเครื่องประดับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Mod คำนำหน้า (prefix) หรือคำต่อท้าย (suffix)
- Mirage Kalguuran Ore มีโอกาสเปลี่ยนเป็น Thaumaturgic Hourglass ที่จะผลิต Thaumaturgic Dust จำนวนมาก
- Mirage Blights จะมีเลนที่ถูก Afarud เข้าครอบงำ และสามารถมอบฐานไอเทมใหม่: Cord Belt ซึ่งสามารถทำการ anoint เพื่อรับโน๊ตสำคัญ (notable) บน Passive Tree ได้
ฟื้นคืนวัตถุโบราณ และเผชิญหน้าบอสเอนด์เกมใหม่: Saresh, of the Weeping Black
พวก Afarud ยังได้ขโมยและบิดเบือนอาร์ติแฟกต์โบราณของ Maraketh ให้กลายเป็นไอเทม Unique ใหม่ที่แปดเปื้อน ผู้เล่นสามารถหา Coin of Restoration ได้ภายใน Mirage เพื่อเปลี่ยน Unique บางชิ้นของ Afarud ให้กลับคืนสู่ “ร่าง Maraketh ดั้งเดิม” ผ่านความช่วยเหลือของ Varashta
ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ Fleshrender คุณสามารถฟื้นคืนมันให้เป็น Skysunder อาวุธ Maraketh อันเจิดจ้าที่สะท้อน Ignite กลับไปยังผู้ถือ และแพร่กระจายความเสียหายไฟไปยังมอนสเตอร์รอบข้างในวงกว้างอย่างมหาศาล
การขัดขวางแผนการของ Afarud อาจดึงดูดความสนใจของ Saresh, of the Weeping Black บอสเอนด์เกมคนใหม่ โดยผู้ที่แข็งแกร่งพอจะโค่นเขาได้ จะได้รับชุดไอเทม Unique สุดพิเศษที่ทรงพลังเป็นรางวัล
ลงทัณฑ์ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์: สกิล/ซัพพอร์ตใหม่ และ Transfigured Gems
ภัยคุกคามใหม่ย่อมต้องการชุดสกิลและซัพพอร์ตใหม่ สำหรับอัปเดตครั้งนี้จะเพิ่มสกิลสาย Holy จำนวนมากเพื่อถล่มศัตรูด้วยพลังสวรรค์ พร้อม Transfigured Skills ซัพพอร์ตใหม่ และคอนเทนต์อื่น ๆ มากมายเพื่อขยายความหลากหลายของการพัฒนาตัวละคร
สกิลใหม่ประกอบด้วย:
• Holy Hammer สกิล Slam แบบต่อเนื่อง ที่เรียก “ค้อนแห่งความยุติธรรม” ฟาดลงมาจากฟากฟ้า การใช้ Power Charges จะเพิ่มจำนวนค้อน ทำให้การทำลายล้างกับฝูงศัตรูรุนแรงยิ่งขึ้น
• Holy Sweep การยกเครื่องสกิล Sweep คลาสสิกใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนความเสียหายกายภาพเป็นสายฟ้า และเรียกการโจมตีจากค้อนใส่ศัตรูที่โดนกวาด ทำลายศัตรูที่ยืนกระจุกด้วยแรงกระแทกซ้ำ ๆ
• Holy Strike อัญเชิญอาวุธศักดิ์สิทธิ์ลอยตัวที่คัดลอกค่าสเตตัสอาวุธมือหลักของผู้เล่น และโจมตีด้วย Holy Strike ไปพร้อมกับคุณ
• Shield of Light สกิลโต้กลับที่ปล่อยกรวยแสงศักดิ์สิทธิ์หลังบล็อกการโจมตี พันธมิตรยังสามารถปล่อยกรวยเพิ่มได้ ทำให้เกิดจังหวะระเบิดดาเมจที่จะชำระล้างศัตรูอย่างต่อเนื่อง
• Divine Blast ยิงลำแสงจากโล่สร้างเป็นลูกทรงกลม ก่อนจะระเบิดเป็นคลื่นพลังศักดิ์สิทธิ์ในชั่วขณะถัดมา
ซัพพอร์ตใหม่ประกอบด้วย:
• Nimbus Support: สร้างวงแหวนแห่งการพิพากษาศักดิ์สิทธิ์ที่ยุบตัวระหว่างการใช้ Warcry ทำให้เกิดพลังงานระเบิดเป็นชุดอย่างรวดเร็ว
• Blessed Call Support: ยกระดับ Warcries ให้กลายเป็นเครื่องยนต์แห่งการชำระล้างศักดิ์สิทธิ์
• Hallow Support: Hallow จะรองรับการโจมตีประชิดด้วย พร้อมเพิ่มดีบัฟใหม่ “Hallowing Flame” ที่ออกแบบมาเพื่อสไตล์เล่นสายซัพพอร์ต/เล่นร่วมกัน และสอดคล้องกับการเล่นสายพันธมิตร/มินเนียน ดีบัฟนี้ยังสามารถเกิดจากแหล่งอื่นได้ เช่น ไอเทม Unique ไอเทม cluster jewels และ Guardian ascendancy
อัปเดตนี้ยังเพิ่ม Transfigured Gems ใหม่เอี่ยม รวมถึงสกิลเวอร์ชันใหม่บางสกิลที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มี ตัวอย่างเช่น:
• Shockwave Totem of Authority ที่ร่าย nova ณ ตำแหน่งของผู้เล่น
• Orb of Storms of Squalls ที่วาร์ปเข้าหาเป้าหมายโดยตรงเมื่อใช้สกิลสายฟ้า
มีการปรับสมดุลคลาสสาย Bloodline พร้อมขยายสกิลติดตัวฝั่ง Templar บน Passive Tree อีกทั้งยังปรับปรุงสกิลธีมศักดิ์สิทธิ์เดิมอย่าง Static Strike, Holy Flame Totem และ Dominating Blow รวมถึงยกเครื่อง Ascendancy ที่มีคนเล่นน้อย โดยเฉพาะ Guardian และ Warden เพื่อขับเน้นเอกลักษณ์ของ “Templar” ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
Ascendancy ใหม่ของ Scion: The Reliquarian
สำหรับผู้ที่อาจไม่คุ้นเคยกับอีเวนต์ Legacy of Phrecia นั้น Reliquarian คือผู้เชี่ยวชาญจาก Oriath Academy ผู้ดึงพลังจากวัตถุโบราณที่กระจัดกระจายทั่ว Wraeclast โดยผู้เล่นจะสามารถเลือกพลังพาสซีฟที่อิงกับไอเทม Unique ของตัวละครจาก 3 หมวดหมู่ด้วยกัน (แต่ละหมวดมีตัวเลือกมากมาย):
• Unique Armour
- Victario’s Influence เพิ่มเลเวลของออร่าทั้งหมดและเพิ่มรัศมีเอฟเฟกต์อย่างมาก หรือเลือก Kiloava’s Bluster ที่ให้โอกาสได้รับค่าต้านทานธาตุขั้นสูงต่อการโจมตีที่เข้ามา
• Unique Weapon
- Widowhail เพิ่มโบนัสที่ได้รับจาก Quiver อย่างมาก หรือ Maata’s Teaching ทำให้โอกาสคริติคอลของมินเนียนจากการโจมตี เท่ากับอาวุธมือหลักของคุณ
• Unique Jewellery
- Astral Projector ทำให้สกิล Nova ร่ายออกจากศัตรูแทนการร่ายจากตัวละคร หรือเลือก Astramentis เพื่อเพิ่มค่าสเตตัสทุกอย่างแบบมหาศาล
Reliquarian มีความยืดหยุ่นในการปั้นตัวละครสูงกว่าทุก Ascendancy ที่มีอยู่ในเกม โดย “พลังแบบ Unique” จะเปลี่ยนไปในแต่ละคอนเทนต์เสริม และจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง
ระบบ Atlas ใหม่ และการปรับปรุงเอนด์เกมให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น
จากการกระทำของ Zana ที่เปลี่ยนโฉมของ Atlas และเหตุการณ์ใน Path of Exile: War for the Atlas (3.1.0) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่กำลังมาสู่เอนด์เกม เพื่อแก้ข้อจำกัดที่ค้างคามานานและลดงานที่กินเวลามากเกินจำเป็น:
1. แผนที่ไม่ผูกกับพื้นที่เฉพาะอีกต่อไป
• แทนที่จะหา “Mesa Map” ผู้เล่นจะพบไอเทมแผนที่แบบแบ่ง Tier (เช่น “Tier 10 Map”) และสามารถเลือกการจัดวางได้โดยตรงบน Atlas
• ไม่ว่าคุณจะชอบฟาร์มแผนที่แบบเดิมซ้ำ ๆ หรือชอบสลับคอนเทนต์หลากหลาย ก็จะทำได้ง่ายขึ้น และสลับแนวทางได้ทันที
• ผู้เล่นจะเริ่มต้นที่ “กึ่งกลาง” Atlas โดยแต่ละมุมจะมีช่อง Voidstone 1 ช่อง (รวมเป็น 4 ช่อง)
• Unique Maps ทั้งหมดจะปรากฏบน Atlas รวมถึงแผนที่ยอดนิยมในอดีตด้วย ผู้เล่นจะไม่จำเป็นต้องเคลียร์ทุก Unique Map แต่จะได้รับ 1 Atlas Skill Point ต่อการเคลียร์ Unique Map (สูงสุด 10 แต้ม)
2. Shaped Regions และ Arcane Astrolabes
• การค้นพบใหม่ของ Eagon อย่าง Arcane Astrolabes ช่วยให้ผู้เล่นติดตามร่องรอยการเคลื่อนไหวของ Zana และทำให้เกิด Shaped Regions ทั่ว Atlas ซึ่งจะปรับแต่งหลายแผนที่พร้อมกัน เช่น Abyssal Regions หรือ Blighted Regions ที่เพิ่มปริมาณศัตรู
• เมื่อเคลียร์คอนเทนต์ในพื้นที่ที่ถูก “Shaped” อิทธิพลจะถูกลบออกจากแผนที่นั้น และเสริมความแข็งแกร่งให้แผนที่ที่เหลือในภูมิภาค ทำให้เมคานิคได้รับการเสริมพลังหนักขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อเคลียร์ Shaped Region ทั้งหมด จะได้รับรางวัลเอนด์เกมทรงพลังจากหนึ่งในสี่ Memory Vaults เช่น Arkhon’s Vault เพื่อรับไอเทม Unique หรือ Zealot’s Vault เพื่อรับสกุลเงินมูลค่าสูง
- มี Atlas Keystone ใหม่ชื่อ Synthesised Stability สำหรับผู้เล่นที่อยากมีส่วนร่วมกับระบบนี้ แต่ยังต้องการฟาร์มแผนที่เดิมซ้ำ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ยกเครื่องประสบการณ์เอนด์เกม:
• ลบ Cartographer’s Chisels และ Map Device Crafts ออกทั้งหมด โดยชดเชยด้านคอนเทนต์และไอเทมในส่วนอื่น
• Voidstones จะมอบโบนัสแบบ Global เมื่อใส่ไว้ และมี Originator Voidstone ใหม่ที่ทำให้บอส Atlas บางตัวดรอป Exceptional Supports ได้
• ลบแผนที่ T17 ออก (แต่บอสยังคงอยู่ในฐานะทางเข้าฟาร์ม Uber Pinnacle)
• ลบ/แทนที่ม็อดที่ไร้ประสิทธิภาพหรือชวนหงุดหงิด เพื่อลดโอกาสที่ผู้เล่นจะกลายเป็นหอยทากจากการใช้สกิล หรือไม่สามารถทำดาเมจเป็นช่วง ๆ
• ลบ Petal skills ใน Originator Maps โดยบางเอฟเฟกต์ถูกย้ายไปอยู่ใน Altars ของ Memory Threads
• Memory Tears จะดรอปเป็นไอเทมแบบจับต้องได้ในชื่อ Memory Threads และสามารถเทรด/เก็บสะสมได้
• เพิ่ม Scarabs แบบใหม่ เช่น
- Expedition Scarab of Infusion ที่สามารถสร้าง Logbooks ที่น่าล่อลวง
- Anarchy Scarab of the Exceptional ที่เพิ่มการเผชิญหน้า rogue exile แบบโหดพิเศษ
- Beyond Scarab of Resurgence ที่ทำให้บอส Beyond ทั้งสามตัวเกิดพร้อมกัน
สำหรับ Atlas Tree Passives มีการบัฟโน๊ดอ่อนหลายจุด เช่น “Pillage and Plunder” ทำให้สมาชิก Syndicate มีโอกาสดรอปไอเทมที่มี Fractured Veiled Mod และเพิ่ม Atlas Keystones ใหม่อย่าง The Paths Not Taken ที่เพิ่มจำนวนดรอป Divination Cards เป็นสองเท่า แต่ทำให้ “ชุดการ์ดที่เป็นไปได้” กลายเป็นสิ่งไม่แน่นอน
นอกจากนี้ยังขยายระบบ Kingsmarch Shipping พร้อมปรับรางวัล เช่น สลับรางวัล Ore กับ Crop เพิ่มพอร์ตใหม่ เพิ่มรางวัลสำหรับทรัพยากรโปรด และอนุญาตให้สุ่มใหม่ได้ด้วย Gold โดยพอร์ตจะมอบรางวัล tattoo/runegraft ที่เจาะจงมากขึ้น พร้อม Runegrafts ทรงพลังใหม่ เช่น:
• Runegraft of Fury (ได้รับ Rage เมื่อใช้ Life Flask)
• Runegraft of Resurgence (ทำให้ Arcane Surge มอบ Life Regeneration เพิ่มด้วย)
Exceptional Supports: ระบบใหม่แทนที่ Awakened Gems
เมื่อโค่น Incarnations of Fear, Neglect และ Dread ผู้เล่นจะได้รับ Originator Voidstone ซึ่งทำให้บอสทั่ว Atlas มีโอกาสดรอป Exceptional Support Gems ใหม่มากกว่า 40 เม็ด
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อแทนที่ Awakened Support แบบเดิม โดย Exceptional Supports ทุกชิ้นจะมอบเอฟเฟกต์เกมเพลย์แบบ “เปลี่ยนวิธีเล่น” แทนการเพิ่มตัวเลขแบบตรงไปตรงมา
ตัวอย่างเช่น:
• Hextoad Support (King in the Mists): พื้นบึงต้องสาปที่สร้างคางคกพลัง Chaos ระเบิดได้
• Voidstorm Support (Uber Elder): พายุสวรรค์ก่อตัวจากการโจมตีที่โปรยปราย
• Frostmage Support (Incarnation of Neglect): สเกลดาเมจน้ำแข็งแบบสะสมมานา คล้าย Archmage
Exceptional Supports เพิ่มเติมจะทยอยเผยก่อนวันเปิดตัว สำหรับรายละเอียดเต็ม โปรดดู Patch Notes ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่เมื่อพร้อม: pathofexile.com/miragepatchnotes
Keepers เข้าสู่คอนเทนต์หลัก และการปรับปรุง QoL
ระบบ Keepers of the Flame จะกลายเป็นคอนเทนต์หลัก และแทนที่เมคานิค Breach แบบเดิม ผู้เล่นจะได้พบ Ailith และ Hiveborn ตั้งแต่ Act 6 ในพื้นที่ Mud Flats เพื่อปลดล็อก Genesis Tree ซึ่งจะเริ่มต้นในสภาพ “โตเต็มที่” เป็นค่าเริ่มต้น ระบบนี้รองรับ Atlas และ Scarab อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง Notables และ Keystones ใหม่ เพื่อให้เกิดสไตล์การเล่นสาย Breach Hive แบบจริงจังได้
ไอเทม Graft ถูกลบออก แต่พลังของมันจะยังคงอยู่ผ่าน Exceptional Supports เช่น:
• Hiveborn Support (อัญเชิญมินเนียน Breach ผ่านสกิล Offering)
• Foulgrasp Support (Brand recall กระตุ้น “มือ” breach ที่คว้า/จับศัตรู)
นอกจากนี้ยังมีการปรับ QoL สำคัญหลายอย่าง เช่น เพิ่ม Tab “รายการเทรดที่ชื่นชอบ” ใน Currency Exchange และความสามารถในการเข้าถึง Stash ได้ขณะที่ UI เปิดอยู่ ประวัติการขายบนระบบเทรดสามารถเลือกดูรายละเอียดไอเทมได้ และการนำ Divination Card ไปแลกรางวัลจะได้รับไอเทมรางวัลทันทีโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีแลนด์มาร์กแคมเปญใหม่กว่า 20 จุด และการเผชิญหน้าเสริมที่ให้รางวัลแบบเลือกทำได้ จับตาดูห้องลับ ทางแยก กล่องสมบัติ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางใน Wraeclast ให้ดี
Supporter Packs, Vault Pass และรางวัล Challenge
รับรางวัลของตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากการทำ Challenge ในลีก Mirage หรือเลือกชม Supporter Packs และ Vault Pass ใหม่ ที่จะมาพร้อม Path of Exile: Mirage ในวันที่ 7 มีนาคม 2026 เวลา 2:00 น.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดต สามารถดูได้ที่ http://pathofexile.com/keepers
