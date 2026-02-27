"Tree of Savior M Extreme" พร้อมเปิด OBT แล้ววันนี้!

Electronics Extreme ประกาศความพร้อม "Tree of Savior M Extreme" เกมมือถือแนว MMORPG ระดับตำนานที่เกมเมอร์ทั่วโลกต่างคิดถึง เริ่มต้นการผจญภัยสู่โลกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android
"Tree of Savior M Extreme" จะพาผู้เล่นกลับไปสัมผัสกลิ่นอายความคลาสสิกที่คุ้นเคย ทั้งเสียงเพลงประกอบสุดไพเราะและลายเส้นที่ละมุนตา ถูกปรับปรุงใหม่ให้ลื่นไหลและเหมาะสมกับการเล่นบนสมาร์ทโฟนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสนุกไปกับระบบอาชีพที่หลากหลายและเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ผสมผสานสกิลและสร้างแนวทางการเล่น (Build) ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อพิชิตเหล่ามอนสเตอร์
ระบบคอมมูนิตี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้เล่นได้พบปะเพื่อนใหม่ ตั้งปาร์ตี้ลงดันเจี้ยน หรือรวมกลุ่มล่า World Boss สุดโหดไปพร้อมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต้อนรับเหล่า Savior มากมายตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกม ไม่ว่าจะเป็นไอเทมสนับสนุนการเล่น ของรางวัลจากการล็อกอิน และกิจกรรมพิเศษ แจกหนักจัดเต็ม
Tree of Savior M เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้งบน App Store, Google Play และ PC ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://tosm.exe.in.th/ , Facebook และ Discord
