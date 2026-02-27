"Tales of Berseria" ฉบับรีมาสเตอร์พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco ประกาศว่า "Tales of Berseria Remastered" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ของเกมต้นฉบับที่วางจำหน่ายในปี 2016 พร้อมให้เล่นแล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
Tales of Berseria Remastered คือเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ Tales of Berseria ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2016 ซึ่งเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่ตัวละครเอกเป็นผู้หญิง มาพร้อมเรื่องราวอันลึกซึ้งและระบบการต่อสู้สุดเร้าใจที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย รวมถึงยังมีฟีเจอร์การปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตนเอง ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับเครื่องคอนโซลรุ่นปัจจุบัน
เรื่องราวแห่งอารมณ์และเหตุผลกลับมาอีกครั้ง ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Velvet หญิงสาวผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคนอ่อนโยน แต่ถูกครอบงำด้วยความต้องการแก้แค้นชายผู้พรากชีวิตน้องชายของเธอไป
เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่นี้เพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงไอคอนจุดหมายปลายทาง และการปิดการเผชิญหน้ากับศัตรูในพื้นที่โล่งและดันเจี้ยน นอกจากนี้ "ร้านค้าอัพเกรด" อันคุ้นเคยของซีรีส์นี้ก็เปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ตัวเกมมาพร้อมเนื้อหาเสริม (DLC) หลายรายการจากเวอร์ชันดั้งเดิมปี 2016 เช่น ชุดเสื้อผ้าสำหรับตัวละครจากเกม Tales of ภาคก่อน ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับการเดินทางของคุณ
Tales of Berseria Remastered วางจำหน่ายแล้วทั้งในรูปแบบแผ่นและดิจิทัลดาวน์โหลด พร้อมโบนัสสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า และ Digital Deluxe ที่มาพร้อมคอนเทนต์พิเศษ ได้แก่
Digital Deluxe Edition
- Base game
- Battle BGM pack
- Digital Artbook & Soundtrack
- Super Growth Support Herb Set
Pre-Order Bonus Set
ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือการผจญภัยขั้นสุดยอด (ชุดอุปกรณ์ฟื้นฟู เช่น เจลและขวดช่วยชีวิต)
- Apple Gel x10
- Grape Gel x10
- Life Bottle x10
- Panacea Bottle x10
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว ยังมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกพร้อมลายเซ็นจากนักพากย์คนโปรด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่โพสต์กิจกรรมแจกของรางวัลอย่างเป็นทางการของ Bandai Namco Entertainment Asia บน Facebook และ Instagram พร้อมกันนี้ ยังมีการปล่อยวิดีโอสัมภาณ์นักพากย์อีกด้วย
"Tales of Berseria Remastered" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
