"Dissidia Duellum Final Fantasy" เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนเปิดจริง มี.ค.

ศึกสงครามรุมทึ้งบอส 3 ต่อ 3 รวมตัวละครดาวเด่นในจักรวาลไฟนอลแฟนตาซี กำลังจะมาสู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของพวกเราในอีกไม่กี่อึดใจ
Square Enix ร่วมกับ NHN PlayArt ออกมาประกาศเตรียมเปิดให้บริการ Dissidia Duellum Final Fantasy ผลงานเกมมือถือแนวแอ็คชั่นจัดตี้ฟรีทูเพลย์ ที่มีกำหนดแผนเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นฟรีพร้อมกันทั่วโลกในช่วงเดือนมีนาคมปี 2026 โดยแฟนๆที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านช่องทาง App Store และ Google Play
ตัวเกมจะหยิบรวบรวมเหล่าตัวละครนักรบไฟนอลแฟนตาซีจากทุกๆภาคมาเปิดศึกต่อสู้เพื่อช่วยเหลือปกป้องมหานครโตเกียวในโลกยุคปัจจุบันที่กำลังถูกสัตว์ประหลาดรุกราน ผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครที่ชอบ อาทิเช่น Warrior of Light, Cloud หรือ Lightning แล้วลงสนามเข้าไปกำราบมอนสเตอร์ในรูปแบบทีม 3 คน ในขณะที่มีทีมของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอีก 3 คนที่พร้อมเข้ามาขัดขวางชิงกำจัดมอนฯตัดหน้าเรา
เกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การสู้รบอย่างเดียวเท่านั้น เพราะในวันว่างๆคุณจะได้มีโอกาสพาตัวละครไปเดินเล่นสำรวจเยี่ยมชมเมือง ตามเก็บสะสมมิวสิคแทร็ค ตกแต่งรูปโปรไฟล์ แชทสนทนากับผู้เล่นคนอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่มคอมมิวนิตี้ และที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมออริจินอลดั้งเดิมหรือเสื้อผ้าแฟชั่นอินเทรนด์ที่คนสมัยนี้นิยมใส่กัน
สำหรับตัวละครไฟนอลฯที่มาร่วมปรากฏ แต่ละคนต่างก็มีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันไป แบ่งคลาสหลักๆได้ออกเป็นสาย Melee, Ranged, Agile และ Support ซึ่งหากใครยังนึกภาพไม่ออกว่าตอนเล่นจริงนั้นเป็นอย่างไร เราก็มีตัวอย่างคลิปเกมเพลย์จากช่วงเบต้ามาฝากให้ได้รับชมกันด้านล่าง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
